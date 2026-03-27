Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»

Сергей Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России.

– Кто сегодня в России для вас тренер номер один?

– Мусаев. Неординарный. Системный. За ним нет игровых достижений, но Мурад глубоко погружен в футбол и умеет управлять разношерстным коллективом, в котором куча иностранцев. Плюс колоссальное давление – а в «Краснодаре » оно даже больше, чем в «Зените ».

– Вы полагаете?

– Конечно! Но Мусаев справляется. Игнашевич тоже очень сильный тренер. Команды у него играющие, футболисты прогрессируют. «Торпедо» вывел в Первую лигу, «Балтику» – в РПЛ , еще и до финала Кубка дошел. Для меня загадка, почему Сергей второй сезон без работы.

Отмечу и Галактионова . Серьезная работа с командой, ориентированной на российский костяк, – сказал Овчинников.