  • Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
Сергей Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России.

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал, кого он считает тренером номер один в России.

– Кто сегодня в России для вас тренер номер один?

– Мусаев. Неординарный. Системный. За ним нет игровых достижений, но Мурад глубоко погружен в футбол и умеет управлять разношерстным коллективом, в котором куча иностранцев. Плюс колоссальное давление – а в «Краснодаре» оно даже больше, чем в «Зените».

– Вы полагаете?

– Конечно! Но Мусаев справляется. Игнашевич тоже очень сильный тренер. Команды у него играющие, футболисты прогрессируют. «Торпедо» вывел в Первую лигу, «Балтику» – в РПЛ, еще и до финала Кубка дошел. Для меня загадка, почему Сергей второй сезон без работы.

Отмечу и Галактионова. Серьезная работа с командой, ориентированной на российский костяк, – сказал Овчинников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
По поводу давления совершенно не согласен, в Зените давление на Семака гораздо больше. Миллер привык к постоянным победам в РПЛ, второе место для него воспринимается как катастрофа. Болельщики Зенита в последнее время ругают Семака за сверхосторожный футбол, и я тоже такого же мнения, но где-то Семака можно понять, он уже подвис, очередную неудачу ему могут и не простить. Хозяин клуба рассуждает так - тебе дают деньги на трансферы, так и ты давай результат.
Овца - чудак на другую букву.
