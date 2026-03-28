Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)

Алекс Бальде интересен топ-клубам АПЛ.

У защитника «Барселоны» Алекса Бальде есть варианты продолжения карьеры в Англии.

По информации Mundo Deportivo, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити » и «Астон Вилла ». Они запрашивали информацию о ситуации с Бальде.

Источник, близкий к игроку, утверждает, что один из клубов следит за Алексом уже долгое время, но официальных предложений еще не было.

Отмечается, что сам футболист в данный момент не планирует уходить из «Барселоны» и сосредоточен на выступлениях за каталонский клуб.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 21 матч и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .