  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
6

Алекс Бальде интересен топ-клубам АПЛ.

У защитника «Барселоны» Алекса Бальде есть варианты продолжения карьеры в Англии.

По информации Mundo Deportivo, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Они запрашивали информацию о ситуации с Бальде.

Источник, близкий к игроку, утверждает, что один из клубов следит за Алексом уже долгое время, но официальных предложений еще не было.

Отмечается, что сам футболист в данный момент не планирует уходить из «Барселоны» и сосредоточен на выступлениях за каталонский клуб.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 21 матч и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Бальде
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем Барселоне продавать лучшего ЛЗ мира?:)
Барса и не продает Рябчука
А с кем играть? С канселу который бросает своих игроков? Если уж продавать то искать хорошую замену, а лучше него только Мендеш среди ЛЗ
То ли дело Бальде, никого не бросает🤓
На пару с ФДЙ устроили четвёрочку за тайм от матрасов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
