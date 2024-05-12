На «Олд Траффорд» снова протекла крыша: затопило целый ярус на глазах Рэдклиффа

На «Олд Траффорд» сегодня грустно.

«МЮ» уступил «Арсеналу» (0:1), а стадион опять разочаровал. В конце матча в Манчестере зарядил ливень, и крыша легендарного стадиона не выдержала.

Водой заполнился весь нижний ярус трибуны сэра Бобби Чарльтона. Только посмотрите, насколько все плохо:

Еще грустные кадры.

А теперь печальные фото.

Возможно, фанаты «МЮ» хотели бы, чтобы дождь смыл их слезы, а не их самих. Но пока только так.

Проблему «Олд Траффорд» не решают больше 12 лет

Впервые о протекающей крыше узнали в 2012-м: во время олимпийского матча пошел ливень, с крыши обрушился мощный поток дождевой воды – прямо на сиденья.

Болельщики «Юнайтед» часто предъявляли Глейзерам за состояние стадиона: беспокоили нашествие грызунов, аварии в туалетах, протекающая крыша.

Последнее наблюдаем чаще всего. Теперь это и проблема сэра Джима Рэтклиффа, недавно купившего 25% акций «МЮ». Рэтклифф сегодня мог воочию увидеть сложности с крышей – смотрел матч на стадионе.

Новый совладелец щепетильно относится к подобным моментам: по информации The Athletic, недавно Рэтклифф разнес персонал «Олд Траффорд» и тренировочного центра «МЮ» в Каррингтоне за отсутствие чистоты и порядка.

Проблемы не только с крышей: впервые выяснилось, что затопило и гостевую раздевалку. Ранее о подобном не сообщалось.

Проблему с крышей по-прежнему не решают из-за неопределенности: не пришли к мнению, строить новый стадион или реконструировать «Олд Траффорд», увеличив количество мест на арене до 100 тысяч.

The Times сообщает, что строительство будет на 1 млрд дороже реконструкции.

Рэтклифф активно взвешивает оба варианта: как раз по этому поводу встретился влиятельным политиком – лидером лейбористов Кейром Стармерсом. Об этом рассказал The Telegraph.

Ждем.

«Олд Траффорд» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan