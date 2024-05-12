На «Олд Траффорд» снова протекла крыша: затопило целый ярус на глазах Рэдклиффа
На «Олд Траффорд» сегодня грустно.
«МЮ» уступил «Арсеналу» (0:1), а стадион опять разочаровал. В конце матча в Манчестере зарядил ливень, и крыша легендарного стадиона не выдержала.
Водой заполнился весь нижний ярус трибуны сэра Бобби Чарльтона. Только посмотрите, насколько все плохо:
Еще грустные кадры.
А теперь печальные фото.
Возможно, фанаты «МЮ» хотели бы, чтобы дождь смыл их слезы, а не их самих. Но пока только так.
Проблему «Олд Траффорд» не решают больше 12 лет
Впервые о протекающей крыше узнали в 2012-м: во время олимпийского матча пошел ливень, с крыши обрушился мощный поток дождевой воды – прямо на сиденья.
Болельщики «Юнайтед» часто предъявляли Глейзерам за состояние стадиона: беспокоили нашествие грызунов, аварии в туалетах, протекающая крыша.
Последнее наблюдаем чаще всего. Теперь это и проблема сэра Джима Рэтклиффа, недавно купившего 25% акций «МЮ». Рэтклифф сегодня мог воочию увидеть сложности с крышей – смотрел матч на стадионе.
Новый совладелец щепетильно относится к подобным моментам: по информации The Athletic, недавно Рэтклифф разнес персонал «Олд Траффорд» и тренировочного центра «МЮ» в Каррингтоне за отсутствие чистоты и порядка.
Проблемы не только с крышей: впервые выяснилось, что затопило и гостевую раздевалку. Ранее о подобном не сообщалось.
Проблему с крышей по-прежнему не решают из-за неопределенности: не пришли к мнению, строить новый стадион или реконструировать «Олд Траффорд», увеличив количество мест на арене до 100 тысяч.
The Times сообщает, что строительство будет на 1 млрд дороже реконструкции.
Рэтклифф активно взвешивает оба варианта: как раз по этому поводу встретился влиятельным политиком – лидером лейбористов Кейром Стармерсом. Об этом рассказал The Telegraph.
Ждем.
«Олд Траффорд» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Но для этого нужно будить Петровича, а это обойдется, как минимум, 2 бутылки Архангельской.
Не знаю не знаю, потянут ли Глейзеры с Рэтклиффом такие траты, это ж еще закуску надо.
+ Если решать вопрос с крышей, там Сидоровича звать на кровельные работы, а это:
Ведро гудрона + 3 бутылки Белой березки (Архангельскую он не пьет) и бабу. Это уже придется привлекать инвесторов, возможно из Эмиратов.
Так что перспективы мутные, но все решаемо.
Им нужен новый стадион или реконструировать старый?))
Поясню: хитрый шлималз Леви построил новый "Уайт Харт Лэйн" перед самым разгоном инфляции. А сейчас, особенно в Британии и особенно для "самого дорогого клуба в мире", все с удовольствием будут выставлять космические ценники на всё: от пересмотра цены на землю, проходя через дизайн самого стадиона и цены на сройматериалы, заканчивая стоимостью рабочей силы.
Рэтклифф как промышленник всё это прекрасно понимает. Уже переплатив за акции, он вряд ли захочет воздвигать "золотой" по цене стадион. Так что, по идее, МанЮ ещё несколько лет играть с дырявой крышей.
Эмираты необязательно. Сидорович попросит Наташку – там нужно работать по турецкому направлению