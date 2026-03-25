Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут

Тренер «Санкт-Паули» совершил каминг-аут.

Главный тренер «Санкт-Паули » U19 Кристиан Добрик совершил каминг-аут.

Добрик десять лет работает тренером. Ранее он занимал должности в системе «Хольштайн Киль », «Хоффенхайма » и «Ред Булл Зальцбург ».

В интервью RTL и Stern 29-летний мужчина заявил, что решение далось ему нелегко, он осознает, что оно может все изменить и повлиять на его карьеру: «Конечно, есть опасения. Это меняет то, кем ты являешься как тренер».

У Добрика есть физическая инвалидность – он родился без левого предплечья, поэтому тренер привык, что к тому, что взрослые смотрят на него так же пристально, как на «белого медведя Кнута в Берлинском зоопарке» (знаменитый белый медведь, выращенный людьми после отказа матери – Спортс’‘). Кристиан, по его словам, ожидает, что теперь на него будут смотреть еще чаще, а может быть, даже оскорблять.

Напомним, что в 2014 году Томас Хитцльспергер стал первым бывшим футболистом в Германии, сделавшим каминг-аут. С тех пор подобных заявлений никто не делал.