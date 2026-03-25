Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут

Главный тренер «Санкт-Паули» U19 Кристиан Добрик совершил каминг-аут.

Добрик десять лет работает тренером. Ранее он занимал должности в системе «Хольштайн Киль», «Хоффенхайма» и «Ред Булл Зальцбург».

В интервью RTL и Stern 29-летний мужчина заявил, что решение далось ему нелегко, он осознает, что оно может все изменить и повлиять на его карьеру: «Конечно, есть опасения. Это меняет то, кем ты являешься как тренер».

У Добрика есть физическая инвалидность – он родился без левого предплечья, поэтому тренер привык, что к тому, что взрослые смотрят на него так же пристально, как на «белого медведя Кнута в Берлинском зоопарке» (знаменитый белый медведь, выращенный людьми после отказа матери – Спортс’‘). Кристиан, по его словам, ожидает, что теперь на него будут смотреть еще чаще, а может быть, даже оскорблять. 

Напомним, что в 2014 году Томас Хитцльспергер стал первым бывшим футболистом в Германии, сделавшим каминг-аут. С тех пор подобных заявлений никто не делал.

28 комментариев
Да...жаль конечно этого Добрика...
Ответ Aggrrist
Закрывайте комменты. Лучше уже не будет 😂
Ответ Aggrrist
Почему жаль. В натовских странах это признак элитарности
Кристиан Добрик*
*является сторонником запрещенной и объявленной экстремистским в России движения ЛГБТ
*ЛГБТ запрещен в Российской Федерации

Спортс, где эти лычки?
Ответ Nate
Я вообще, кстати, не иронично удивлен, что эта новость вообще появилось. В наше время легко может и за пропаганду ЛГБТ прилететь вот без этих плашек. А какой то сенсации в новости нет. Люди вообще не знали до новости кто это.

В чем идея рисковать - я не понял.
Спортс ни в ком случае не мог обойти стороной подобную новость
Ответ funnynerd21
Спортс ни в ком случае не мог обойти стороной подобную новость
Наоборот, давно не было таких новостей.
Старый добрый speed info реинкарнировался
У Новикова маленький праздник
В редакции спортса пополнение )
Чел просто в Нетфликс захотел
Представьте сюжет:
Однорукий тренер влюбляется в своего воспитанника, но воспитанник не верит, что его чувства искренние. Тогда тренер, решив доказать свои чувства, берет волю в кулак и делает каминг-аут на весь мир, они сходятся ! Ура

Нетфликсята 10 из 10 такому сюжету поставят, они любят такие подвиги ))
Для Санкт-Паули это база!
