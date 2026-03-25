Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»

Мостовой об Абаскале: я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?».

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказался об экс-главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале .

Во вторник стало известно об уходе испанца с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис ».

«Честно говоря, мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря вам, журналистам. Где футбол, а где эти люди?

Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года Абаскаля в нашей стране. Пускай там где-то работает и работает», – сказал Мостовой.

