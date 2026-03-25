Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об экс-главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале

Во вторник стало известно об уходе испанца с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис».

«Честно говоря, мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря вам, журналистам. Где футбол, а где эти люди?

Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года Абаскаля в нашей стране. Пускай там где-то работает и работает», – сказал Мостовой.

Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»

Притомил Мост уже .... шутка, повторенная 100500 раз уже не смешит, вопрос в адекватности того кто носится с одним и тем же 3 года. Так то нефутбольный Абаскаль в РПЛ взял бронзу, а футбольный Карпин с крутой зарплатой и хорошим усилением под себя оставил Динамо на 10м месте
Я конечно понимаю, что сейчас модно Карпина хейтить. Но его Ростов 4 место занимал, да и сейчас они без Карпина хуже смотрятся, чем с ним
То есть Карпин за 7 лет в Ростове занял аж 4 место и это круто ? Ну так Бердыев с тем же Ростовом брал серебро и право играть в ЛЧ, Миодраг Божович вообще Кубок России с Ростовом выиграл ... и понадобилось им на это пару сезонов ... А нынешний Ростов, после того как из него продали Комличенко,Осипенко и Глебова - понятно что идет хуже карпинского Ростова ... И двух из этих трех игроков Карпин к себе в Динамо как раз забирал ... не говоря уж про моральный аспект ухода Карпина из Ростова : уйти из клуба чтобы "сосредоточиться на делах Сборной" , а потом как ни в чем не бывало всплыть в московском Динамо
Мостовой больше всего пиарит Абаскаля . Я никогда не услышал бы про увольнение Абаскаля , если Мостовой сидя в машине не записал видео с упоминанием Абаскаля .
А про Станковича как комплиментарно говорил. Правда, результаты у него хуже, чем у Абаскаля. При колоссальных тратах. Неудобно как-то выходит)
После Георгия Ярцева Станкович лучший из тренеров Спартака по проценту заработанных очков.
И намного у него этот процент больше, чем у Абаскаля? Кажется, не особо. А потратил колоссально больше. А по месту в лиге Абаскаль лучше выступил.
Последние несколько лет о Мостовом мы слышим по той же причине.
Ну так и перестал бы говорить и давать комменты этим журналистам, , глядишь и забывать бы стали, так нет ведь все не отпускает Моста🤣
Мы до сих пор вспоминаем Абаскаля благодаря Мостовому
Кто о чем, а вшивый все о бане))
И сел на телефон Мостовой
И одно только слово твердит
Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль
И так 2 года подряд))).
