  • Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026.

Более 170 тысяч нидерландцев подписали петицию с призывом бойкотировать ЧМ-2026, запущенную журналистом Теном ван де Кейкеном. 

Во вторник подписи были представлены во Второй палате Генеральных штатов Нидерландов (двухпалатный парламент Нидерландов, высший законодательный орган страны, расположенный в Гааге; состоит из Сената (Первая палата) и Палаты представителей (Вторая палата), играя ключевую роль в законодательной и политической жизни страны – Спортс’‘). 

«Участвуя в чемпионате мира, мы легитимизируем этот режим. Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим участием в турнире косвенно поддерживали насильственную террористическую политику президента Дональда Трампа в отношении невинных мигрантов», – заявил ван де Кейкен. 

По его словам, и сборная Нидерландов, и высокопоставленные лица не должны ехать на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В качестве причин также называются «агрессивное вмешательство» США в дела других стран и угрозы Трампа в отношении Гренландии.

«Участие в спортивном событии сейчас, будто ничего не происходит, легитимизирует экспансионистскую политику Трампа», – считает инициатор петиции.

Спортивный историк Пол Реф оценил вероятность того, что бойкот в конечном итоге примут. 

«Довольно большое число для протестной петиции. Это говорит о том, что в отличие от предыдущих чемпионатов мира, например, в Катаре, в Нидерландах существует более широкое общественное настроение. О том, что так быть не должно. 

[То, что Вторая палата приняла петицию] о чем-то говорит, но это ни к чему их не обязывает. Насколько мне известно, у этой петиции нет политической поддержки или поддержки со стороны других организаций, чтобы продлить ей жизнь. Поэтому есть риск, что после принятия она просто тихо умрет», – приводит слова Рефа Een Vandaag. 

По мнению историка, полноценный бойкот маловероятен.

«Из-за множества геополитических интересов. Для Нидерландов, как и для других стран, довольно рискованно идти против такой страны, как США.

Около 50 лет назад спорт стал настолько масштабным, в нем вращаются миллиарды, к нему приковано огромное внимание, что странам просто сложно его бойкотировать. Там задействованы большие финансовые интересы. Весь бюджет KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов – Спортс’‘) во многом завязан на этом», – добавил Реф. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTL
Политика
logoСборная Нидерландов по футболу
logoвысшая лига Нидерланды
logoДональд Трамп
logoЧМ-2026
Если так пойдёт,то финал ЧМ-26 будет США- Израиль?!
И ЧМ будет просто из одного матча
ЧМиссимма
Арабские нефтедоллары западные леваки-несмышленыши (употребляю это политкорректное слово, чтобы не забанили) отрабатывают по полной 😡
Не знаю даже кто в здравом уме будет смотреть этот ЧМ, куда из-за политике не пускают самую большую страну мира. Нет спортивного принципа - зачем смотреть?
Вот посмотрим как услышат народ (не услышат).
