  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
Фото
30

Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»

Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес прокомментировала сообщения о том, что клуб обследовали не то колено у Килиана Мбаппе

«Спасибо, Килиан. Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням. 

Хотя я не знаю, что хуже – это или то, что планы по [пищевым] добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.

Я уже говорила об этом: очень легко унижать меня, чтобы защитить тех, кто там [в клубе] работает, чтобы оставаться друзьями с ними. Самое худшее, что они все еще там», – написала Гонсалес в сторис инстаграма.

Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки

Кто выиграет ЛЧ?51306 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tribuna
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
технологии
logoКилиан Мбаппе
еда
logoЗдоровье
Питание
logoтравмы
соцсети
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть при ней составляли по GPT, а когда выгнали, она решил об этом сказать? Иначе откуда ей знать об этом
Это сеньорита,) Была там какая-то история с обидами после увольнения. Женщины обид не забывают.)
Она ранее говорила, что её привлекли работать, а медштаб игнорировал/не давал использовать её методы и ещё игроков подговаривал/запрещал с ней работать
Окей, ChatGPT, скажи, что сегодня давать Мбаппе, чтобы его нога не болела
по свежим данным Мбаппе уже сообщил, что боль в левом колене прошла и он полностью восстановился, а любые препараты ему должен назначать только врач команды после осмотра. (Ответ профессиональной версии GPT 5.4)
ШкяПТ: варенец просроченный, тыквенное семя отшелушенное, бидон сыворотки, рыбьи хрящики, сухарик, боярышника плоды, свёрток свиного жира обезжиренного, творог 2℅, фитнесс-крекеры, луковые шелушки, собачий ворс, гниль по скидке. И маленечко пи-и-и-и-и...
Эта врачиха многое выдавала про неадекватность медштаба(+вроде там родня или кто Переса), но нереально про колено так спутать

Как можно перепутать, если там устанавливают полукруглую штуку на колено нужное и ещё разворачивают колено. А вторую ногу прямо держишь. И минут 20 лежишь
Сам Мбаппе же не идиот не понимать ничего.
Ты свечку держал? Значит там не такие процедуры а просто лежишь и тебя сканирует МРТ или что там
>>Как можно перепутать, если там устанавливают полукруглую штуку на колено нужное и ещё разворачивают колено. А вторую ногу прямо держишь. И минут 20 лежишь

Похоже, зависит от поколения устройства. Мне оба колена сразу делали и никуда ничего выворачивать не надо было. И минуты 2-3 это заняло.

А дальше уже врачу можно перепутать

PS: Я предполагаю, что в топ-клубах (или клиниках, в которые они обращаются) используются самые последние модели, а не устройства из 199х, которые многие видели/слышали
Перес использовал GhatGPT еще в 2000-х для трансферов
Если тогда - еще siri
У Мбаппе болит колено
Подлечили доктора
Оказалось 2 колена
А нога была одна
Чтобы платить такую зарплату Мбаппе приходится экономить на диетологах и подписать чат жипити первые 7 дней бесплатно.Потом регят на новую почту и по новой
>>составляются с помощью бесплатного ChatGPT.

Платный ChatGPT от бесплатного отличается лишь размером контекста/доступных токенов - LLM(модели) используются одни и те же. И ответы будут идентичные (при одинаковые seed + temperature).
Ответ Сергей Максимюк
Это же шутка, да?)
Нет, Регина не шутка
Что-то какой-то лютый бардак в таком-то клубе.
Открыт новый персонаж: экс-диетолог Реала. Она пользовалась платной версией? Там в Реале почти у каждого игрока штаб личных диетологов и физиотерапевтов. Максимум Питарч мог консультироваться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
сегодня, 19:24
«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером
сегодня, 19:22Фото
CTA поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»: «Судья счел, что он ударил Баэну с чрезмерной силой и не мог сыграть в мяч»
сегодня, 18:47
