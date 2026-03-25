Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес прокомментировала сообщения о том, что клуб обследовали не то колено у Килиана Мбаппе.
«Спасибо, Килиан. Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням.
Хотя я не знаю, что хуже – это или то, что планы по [пищевым] добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.
Я уже говорила об этом: очень легко унижать меня, чтобы защитить тех, кто там [в клубе] работает, чтобы оставаться друзьями с ними. Самое худшее, что они все еще там», – написала Гонсалес в сторис инстаграма.
Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
Как можно перепутать, если там устанавливают полукруглую штуку на колено нужное и ещё разворачивают колено. А вторую ногу прямо держишь. И минут 20 лежишь
Сам Мбаппе же не идиот не понимать ничего.
Похоже, зависит от поколения устройства. Мне оба колена сразу делали и никуда ничего выворачивать не надо было. И минуты 2-3 это заняло.
А дальше уже врачу можно перепутать
PS: Я предполагаю, что в топ-клубах (или клиниках, в которые они обращаются) используются самые последние модели, а не устройства из 199х, которые многие видели/слышали
Подлечили доктора
Оказалось 2 колена
А нога была одна
Платный ChatGPT от бесплатного отличается лишь размером контекста/доступных токенов - LLM(модели) используются одни и те же. И ответы будут идентичные (при одинаковые seed + temperature).