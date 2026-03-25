Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»

Экс-диетолог «Реала»: планы по добавкам в клубе составляли через ChatGPT.

Бывший диетолог «Реала » Ициар Гонсалес прокомментировала сообщения о том, что клуб обследовали не то колено у Килиана Мбаппе .

«Спасибо, Килиан. Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням.

Хотя я не знаю, что хуже – это или то, что планы по [пищевым] добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.

Я уже говорила об этом: очень легко унижать меня, чтобы защитить тех, кто там [в клубе] работает, чтобы оставаться друзьями с ними. Самое худшее, что они все еще там», – написала Гонсалес в сторис инстаграма.

Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки