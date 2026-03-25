Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»

Фердинанд: Неймар делал то, чего не могли Месси и Роналду.

Рио Фердинанд не согласился со словами Уэйна Руни , что Неймар никогда не был игроком топ уровня .

«Неймар делал то, чего не мог ни один другой игрок в мире. И я говорю о Месси и Роналду – он мог делать то, чего не могли они.

Был период, когда смотришь на него и думаешь: «Вот он – наследник престола». Он был очень близок к этому на определенном этапе карьеры, когда играл за Барселону», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте Rio Ferdinand Presents.