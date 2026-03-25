Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
Рио Фердинанд не согласился со словами Уэйна Руни, что Неймар никогда не был игроком топ уровня.
«Неймар делал то, чего не мог ни один другой игрок в мире. И я говорю о Месси и Роналду – он мог делать то, чего не могли они.
Был период, когда смотришь на него и думаешь: «Вот он – наследник престола». Он был очень близок к этому на определенном этапе карьеры, когда играл за Барселону», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте Rio Ferdinand Presents.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Была пара сезонов у Нея, когда он был очень близок к Зм. Все изменил переход в ПСЖ, по сути тогда начался его спад
Напомню, что трансфер Неймара начался с того, что Барса хотела в привычной крысиной манере увести Верратти.
Это все пустые разговоры. Без желания Неймара этого перехода не произошло бы.
Дриблинг праймового Нея пацаны с коробок рейтили выше Месси с Роналду это факты
У Рона есть дриблинг?) Я не про дрыгание ногами на месте, но про дриблинг)
Для тех кому меньше 25 лет да, у Рона представь был не дурный дриблинг
Моё скромное, в бытность соперничества, в двойку заходил только Суарез 13/14.
До сих пор думаю, что тот Суарес, который разрывал АПЛ, был лучшим игроком того сезона в мире. Сумасшедшая статистика и вклад в игру
Неймар продал статус топ игрока за деньги ПСЖ
Аршавин тоже, нет нет выдавал такие матчи, что дух захватывыло.
Был хорош, но не сказать что он делал то, чего не смог Месси! В отд.взятых матчах у кого не было звездный час? Игрок нестабильный вот и все.
топ игрок без спора,но сам загубил карьеру перейдя в псж
Да в псж тоже норм уровень был, не хуже чем в Барсе. Вопрос в том что он сам по себе кайфарик был еще молодым в сантосе, им и остался на протяжении всей карьеры
Свой лучший матч Неймар сыграл в составе Барсы в знаменитом камбэке с ПСЖ. Он в тот день был лучше Месси. Но это всего лишь один матч. Стабильности ему не хватало, скорее всего из за отсутствия дисциплины
Но всё равно хуже Айтекина -)
Между Месси и Неймаром пропасть. Это разного уровня игроки по всем параметрам.
Неймар безусловно был крутым игроком. И, наверное, самый сильный период в его карьере это МСН. Но, блин, я не помню момента, чтобы я думал, что он может быть сильнее Месси или Роналду. Особенно Месси, что Ней, что Суарес все равно казались просто дополнениями Месси.
