  Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
32

Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»

Фердинанд: Неймар делал то, чего не могли Месси и Роналду.

Рио Фердинанд не согласился со словами Уэйна Руни, что Неймар никогда не был игроком топ уровня

«Неймар делал то, чего не мог ни один другой игрок в мире. И я говорю о Месси и Роналду – он мог делать то, чего не могли они. 

Был период, когда смотришь на него и думаешь: «Вот он – наследник престола». Он был очень близок к этому на определенном этапе карьеры, когда играл за Барселону», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте Rio Ferdinand Presents. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Была пара сезонов у Нея, когда он был очень близок к Зм. Все изменил переход в ПСЖ, по сути тогда начался его спад
Была пара сезонов у Нея, когда он был очень близок к Зм. Все изменил переход в ПСЖ, по сути тогда начался его спад
Напомню, что трансфер Неймара начался с того, что Барса хотела в привычной крысиной манере увести Верратти.
Напомню, что трансфер Неймара начался с того, что Барса хотела в привычной крысиной манере увести Верратти.
Это все пустые разговоры. Без желания Неймара этого перехода не произошло бы.
Дриблинг праймового Нея пацаны с коробок рейтили выше Месси с Роналду это факты
Дриблинг праймового Нея пацаны с коробок рейтили выше Месси с Роналду это факты
У Рона есть дриблинг?) Я не про дрыгание ногами на месте, но про дриблинг)
У Рона есть дриблинг?) Я не про дрыгание ногами на месте, но про дриблинг)
Для тех кому меньше 25 лет да, у Рона представь был не дурный дриблинг
Моё скромное, в бытность соперничества, в двойку заходил только Суарез 13/14.
Моё скромное, в бытность соперничества, в двойку заходил только Суарез 13/14.
До сих пор думаю, что тот Суарес, который разрывал АПЛ, был лучшим игроком того сезона в мире. Сумасшедшая статистика и вклад в игру
Неймар продал статус топ игрока за деньги ПСЖ
Аршавин тоже, нет нет выдавал такие матчи, что дух захватывыло.
Был хорош, но не сказать что он делал то, чего не смог Месси! В отд.взятых матчах у кого не было звездный час? Игрок нестабильный вот и все.
топ игрок без спора,но сам загубил карьеру перейдя в псж
топ игрок без спора,но сам загубил карьеру перейдя в псж
Да в псж тоже норм уровень был, не хуже чем в Барсе. Вопрос в том что он сам по себе кайфарик был еще молодым в сантосе, им и остался на протяжении всей карьеры
Свой лучший матч Неймар сыграл в составе Барсы в знаменитом камбэке с ПСЖ. Он в тот день был лучше Месси. Но это всего лишь один матч. Стабильности ему не хватало, скорее всего из за отсутствия дисциплины
Свой лучший матч Неймар сыграл в составе Барсы в знаменитом камбэке с ПСЖ. Он в тот день был лучше Месси. Но это всего лишь один матч. Стабильности ему не хватало, скорее всего из за отсутствия дисциплины
Но всё равно хуже Айтекина -)
Но всё равно хуже Айтекина -)
))
Между Месси и Неймаром пропасть. Это разного уровня игроки по всем параметрам.
Неймар безусловно был крутым игроком. И, наверное, самый сильный период в его карьере это МСН. Но, блин, я не помню момента, чтобы я думал, что он может быть сильнее Месси или Роналду. Особенно Месси, что Ней, что Суарес все равно казались просто дополнениями Месси.
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»
сегодня, 17:49
Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»
сегодня, 13:46
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кого уже не может ответить»
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
