United Hub | Все о Ман Юнайтед
Блог

Приключения Онана на Кубке Африки: критика, конфликты и трешка от Сенегала

Андре Онана Андре Онана
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Кубок Африки Кубок Африки
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алтай Байындыр Алтай Байындыр
Эль-Хаджи Диуф 1981 Эль-Хаджи Диуф 1981
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Футбол Футбол

Может вылететь с Камеруном уже сегодня.

Отношения Андре Онана и сборной Камеруна утомили еще до Кубка Африки: вратарь «Юнайтед» изначально хотел пропустить турнир из-за сложных отношений с федерацией и непростой адаптации в новом клубе, затем все-таки планировал поехать. В итоге полетел в последний момент, пропустив сборы в национальных команде. 

Подменять Андре в «МЮ» должен Алтай Байындыр – летний новичок еще не дебютировал за клуб. С такой игрой Онана и Камеруна есть шанс, что первая игра турка отложится. 

Онана с трудом добрался до стадиона на первый матч и разозлился, что его не включили в заявку

«Юнайтед» играл против «Тоттенхэма» 14 января, а уже на следующий день Камерун стартовал на Кубке Африки против Гвинеи. 

Сразу после ничьей с лондонцами Онана сел в частный самолет, организованный ему клубом («МЮ» потратил на это больше 100 тысяч долларов). Голкипер надеялся сыграть второй матч за 25 часов. Но в дело вмешалась погода – самолет Онана из-за плохой видимости не смог приземлиться в Ямусукро, где проводился матч. Пришлось лететь в Абиджан, находящийся в 216 километрах.

Чтобы успеть к началу, Онана рванул на авто из Абиджана до Ямусукро – это три часа в дороге, камерунец прибыл на стадион лишь за пару часов до стартового свистка. Зря торопился: Андре вообще не попал в заявку. Вместо Онана в старте вышел его двоюродный брат Фабрис Ондоа.

Андре расстроился, и легендарному Эль-Хаджи Диуфу пришлось успокаивать его в подтрибунке.

Камерун сыграл вничью 1:1 – в моменте с пропущенным грубо ошиблись защитники, Ондоа не виноват.

Онана после матча высказался сдержанно: «Мне есть что сказать, но я не буду, потому что мы участвуем в турнире.

Пусть и дальше меня критикуют, я привык. Я делаю все во благо своей страны. Выбирать между игрой за клуб и сборную – это как выбирать между отцом и матерью. Но страна для меня важнее, поэтому я нахожусь здесь. Мы едины, и наша задача – победить».

Онана и федерацию Камеруна нещадно критикуют. Это′О не говорит с Андре после ЧМ

Во втором матче Онана появился в основе – Камерун проиграл Сенегалу 1:3. 

Ситуация у Камеруна плачевная: одно очко и вероятность вылететь с турнира уже во вторник. Это неожиданно – по букмекерским котировкам они были в числе фаворитов.

Одна из возможных причин – разлад в сборной, в том числе из-за ситуации с Онана. Приближенные к команде люди недовольны не только поведением голкипера, но и Камерунской футбольной федерацией. Вот негодование Эммануэля Адебайора:

«Онана проявил неуважение к Камеруну. Я тоже был игроком, как и он, и даже будучи самым важным в сборной, я никогда не поступал подобным образом, не прилетал в день матча.

Эта ситуация показывает наличие проблем, возможно, даже внутри федерации. Онана рискует крупно проиграть, потому что оттолкнул от себя камерунских болельщиков, многих людей в Африке и, конечно, некоторых партнеров по команде».

Бывший защитник «Тоттенхэма» Себастьян Бассонг тоже критикует Онана: «Это ненормально – с обеих сторон. Онана поступил низко, что вообще рассматривал возможность сыграть в клубе за день до матча сборной. Это плохой сигнал не только для Камеруна, но и для Кубка африканских наций – Онана отнесся к нему с неуважением, и это снижает значимость турнира в глазах людей.

Мне нравится Андре, я всегда готов поддерживать его, но не в этом случае. Нация, гордость страны и континента намного выше отдельного человека. По-моему, он должен остаться дома и понести наказание».

Ситуацию усугубляет конфликт Онана с президентом футбольной федерации Камеруна Самюэлем Это′О. Ссора между ними произошла еще на чемпионате мира в Катаре: голкипер разругался с тренером Ригобером Сонгом из-за стиля игры и уехал из сборной, а Это′О не смог погасить конфликт. По информации Daily Mail, Самюэль и Андре не разговаривают с 2022 года.

От вероятного провала Камеруна косвенно пострадает Байындыр – возможно, он так и не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Манкунианцы без матчей до 28 января («Ньюпорт Каунти» в 1/16 Кубка Англии) – Онана к этому времени уже вернется, если камерунцы не выйдут из группы.

Чтобы остаться на КАН, Камеруну нужно победить Гамбию: три очка точно выведут команду в плей-офф минимум с третьего места. А Алтай будет верить в соперника.

Фото: eastnews.ru/Kim Price

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой же Маротта гений, когда сбагрил Онану в МЮ за такие бабки.
+55
-1
+54
Болелы всех клубов переживают как им играть без уехавших игроков. Болелы МЮ мечтают чтобы КАН длился вечно)
+37
0
+37
зато ногами якобы умеет играть.
+26
-2
+24
Не понял, в какого соперника будет верить Алтай, если ему наоборот выгодно, чтобы Камерун забрался подальше?
+14
-2
+12
это называется обоsраться на двух континентах сразу молодчик, держит уровень
+10
0
+10
Ответ Kappa Pride
Не понял, в какого соперника будет верить Алтай, если ему наоборот выгодно, чтобы Камерун забрался подальше?
Может, имеется в виду соперник по позиции
То есть, будет верить в Онана
Но сомневаюсь))
+8
0
+8
Ответ Pato07
В такие моменты начинаешь больше уважать Саламыча, что не подпустил к сборной такого же токсика Денисова. С ним 100% провалили бы ЧМ 2018.
К Гарику, конечно, отношение неоднозначное. Но сравнение, извини, задницы с пальцем
+10
-2
+8
Когда же закончатся такие (кринжовые) новости связанные с МЮ?😩 Как больно и тяжко болеть стало последние несколько лет!! Все проблемы известны и даже больше, все их видят, но постоянно какая-то хня происходит из сюрреализма... Но даже после самой непроглядной ночи наступает утро! Верим до конца!
+5
-1
+4
Если Бастони с Ачерби не выжигают всю штрафную, то Онанка оказывается не так крут.
+4
0
+4
Ответ Максим Смирнов
Ананас зачем-то из топового Интера, возившего в финале ЛЧ сам Ман Сити, перешел на понижение в Юнайтед...С этим переходом его магия закончилась
Это был оверперфоманс одного сезона))

Вратарь добротный, просто из-за привозов и конфликтов с федерацией к нему приковано слишком ного внимания)))
+3
0
+3
Ответ Валерий Рзянин
Когда же закончатся такие (кринжовые) новости связанные с МЮ?😩 Как больно и тяжко болеть стало последние несколько лет!! Все проблемы известны и даже больше, все их видят, но постоянно какая-то хня происходит из сюрреализма... Но даже после самой непроглядной ночи наступает утро! Верим до конца!
Они и при Ферги были, просто успехи команды перекрывали их + СМИ и интернет были не на таком уровне
+2
0
+2
«Но страна для меня важнее, поэтому я нахожусь здесь»

Страна настолько важна, что до последнего тянул с отлетом из клуба, пропустил сборы и прилетел к команде в последний момент, в день матча. Феерический
+2
0
+2
На фотке точно Диуф, а не Витя АК?)))
+2
0
+2
Ананас зачем-то из топового Интера, возившего в финале ЛЧ сам Ман Сити, перешел на понижение в Юнайтед...С этим переходом его магия закончилась
+5
-3
+2
Все беды в футболе от всяких Ригоберов Сонгов)
+1
0
+1
ни мю не помог, ни сборной. да и с чего он взял что поможет? слишком высокого мнения о себе подобные шоколадные персонажи...
+2
-1
+1
Ответ Kappa Pride
Не понял, в какого соперника будет верить Алтай, если ему наоборот выгодно, чтобы Камерун забрался подальше?
В Онану, судя по логике автора 😂
+1
0
+1
Какой важный курица
0
0
0
Хаха, этот высокомерный товарищ и на игру с Гамбией остался в запасе)))
0
0
0
три очка точно выведут команду в плей-офф минимум с третьего места.

А это прям точно посчитано или "скорее всего"
0
0
0
Черная дыра во всех смыслах.
0
0
0
На двух стульях не усидишь.
0
0
0
Складывается впечатление, что этот парень обделался просто везде
0
0
0
Онана проявил неуважение к своей стране, а МЮ к второму вратарю.
0
0
0
На 34 Кубке Африки Камерун и доблестные ивуарийцы полный кошмар. Точнее полнейший! И как вчера улетела Гана. Караул!
0
0
0
Самый мерзкий и нудный «жизни черных важны» после Винисиуса
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий