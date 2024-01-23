Приключения Онана на Кубке Африки: критика, конфликты и трешка от Сенегала

Может вылететь с Камеруном уже сегодня.

Отношения Андре Онана и сборной Камеруна утомили еще до Кубка Африки: вратарь «Юнайтед» изначально хотел пропустить турнир из-за сложных отношений с федерацией и непростой адаптации в новом клубе, затем все-таки планировал поехать. В итоге полетел в последний момент, пропустив сборы в национальных команде.

Подменять Андре в «МЮ» должен Алтай Байындыр – летний новичок еще не дебютировал за клуб. С такой игрой Онана и Камеруна есть шанс, что первая игра турка отложится.

Онана с трудом добрался до стадиона на первый матч и разозлился, что его не включили в заявку

«Юнайтед» играл против «Тоттенхэма» 14 января, а уже на следующий день Камерун стартовал на Кубке Африки против Гвинеи.

Сразу после ничьей с лондонцами Онана сел в частный самолет, организованный ему клубом («МЮ» потратил на это больше 100 тысяч долларов). Голкипер надеялся сыграть второй матч за 25 часов. Но в дело вмешалась погода – самолет Онана из-за плохой видимости не смог приземлиться в Ямусукро, где проводился матч. Пришлось лететь в Абиджан, находящийся в 216 километрах.

Чтобы успеть к началу, Онана рванул на авто из Абиджана до Ямусукро – это три часа в дороге, камерунец прибыл на стадион лишь за пару часов до стартового свистка. Зря торопился: Андре вообще не попал в заявку. Вместо Онана в старте вышел его двоюродный брат Фабрис Ондоа.

Андре расстроился, и легендарному Эль-Хаджи Диуфу пришлось успокаивать его в подтрибунке.

Камерун сыграл вничью 1:1 – в моменте с пропущенным грубо ошиблись защитники, Ондоа не виноват.

Онана после матча высказался сдержанно: «Мне есть что сказать, но я не буду, потому что мы участвуем в турнире.

Пусть и дальше меня критикуют, я привык. Я делаю все во благо своей страны. Выбирать между игрой за клуб и сборную – это как выбирать между отцом и матерью. Но страна для меня важнее, поэтому я нахожусь здесь. Мы едины, и наша задача – победить».

Онана и федерацию Камеруна нещадно критикуют. Это′О не говорит с Андре после ЧМ

Во втором матче Онана появился в основе – Камерун проиграл Сенегалу 1:3.

Ситуация у Камеруна плачевная: одно очко и вероятность вылететь с турнира уже во вторник. Это неожиданно – по букмекерским котировкам они были в числе фаворитов.

Одна из возможных причин – разлад в сборной, в том числе из-за ситуации с Онана. Приближенные к команде люди недовольны не только поведением голкипера, но и Камерунской футбольной федерацией. Вот негодование Эммануэля Адебайора:

«Онана проявил неуважение к Камеруну. Я тоже был игроком, как и он, и даже будучи самым важным в сборной, я никогда не поступал подобным образом, не прилетал в день матча.

Эта ситуация показывает наличие проблем, возможно, даже внутри федерации. Онана рискует крупно проиграть, потому что оттолкнул от себя камерунских болельщиков, многих людей в Африке и, конечно, некоторых партнеров по команде».

Бывший защитник «Тоттенхэма» Себастьян Бассонг тоже критикует Онана: «Это ненормально – с обеих сторон. Онана поступил низко, что вообще рассматривал возможность сыграть в клубе за день до матча сборной. Это плохой сигнал не только для Камеруна, но и для Кубка африканских наций – Онана отнесся к нему с неуважением, и это снижает значимость турнира в глазах людей.

Мне нравится Андре, я всегда готов поддерживать его, но не в этом случае. Нация, гордость страны и континента намного выше отдельного человека. По-моему, он должен остаться дома и понести наказание».

Ситуацию усугубляет конфликт Онана с президентом футбольной федерации Камеруна Самюэлем Это′О. Ссора между ними произошла еще на чемпионате мира в Катаре: голкипер разругался с тренером Ригобером Сонгом из-за стиля игры и уехал из сборной, а Это′О не смог погасить конфликт. По информации Daily Mail, Самюэль и Андре не разговаривают с 2022 года.

От вероятного провала Камеруна косвенно пострадает Байындыр – возможно, он так и не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Манкунианцы без матчей до 28 января («Ньюпорт Каунти» в 1/16 Кубка Англии) – Онана к этому времени уже вернется, если камерунцы не выйдут из группы.

Чтобы остаться на КАН, Камеруну нужно победить Гамбию: три очка точно выведут команду в плей-офф минимум с третьего места. А Алтай будет верить в соперника.

Фото: eastnews.ru/Kim Price