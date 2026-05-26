Мостовой о Дзюбе: «Станет тренером, если будут агенты, дружба и связи. У нас многие даже не играли, но руководят футболом. Ты можешь 20-30 лет играть, а потом тебя никто не будет звать»
Мостовой: Дзюба станет тренером, если будут агенты, дружба и связи.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о будущем Артема Дзюбы.
Ранее 37-летний нападающий объявил об уходе из «Акрона».
«[Станет тренером], если захочет и будут агенты, дружба и связи. Понимаете, что происходит: у нас многие тренеры даже в футбол не играли, и они у нас футболом руководят. Смешно же, ну вот так бывает. Ты можешь 20-30 лет играть в футбол, а потом тебя никто не будет звать, потому что у тебя нет друзей или каких-то [связей] сверху.
Не знаю, сможет ли Дзюба выиграть трофей с топ-клубом в качестве тренера, должно все сложиться. Кто полгода назад знал Хуана Карседо? Никто. А сейчас его уже на руках носят, потому что он выиграл Кубок со «Спартаком», – сказал Мостовой.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?247 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии