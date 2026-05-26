  • Мостовой о Дзюбе: «Станет тренером, если будут агенты, дружба и связи. У нас многие даже не играли, но руководят футболом. Ты можешь 20-30 лет играть, а потом тебя никто не будет звать»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о будущем Артема Дзюбы.

Ранее 37-летний нападающий объявил об уходе из «Акрона». 

«[Станет тренером], если захочет и будут агенты, дружба и связи. Понимаете, что происходит: у нас многие тренеры даже в футбол не играли, и они у нас футболом руководят. Смешно же, ну вот так бывает. Ты можешь 20-30 лет играть в футбол, а потом тебя никто не будет звать, потому что у тебя нет друзей или каких-то [связей] сверху.

Не знаю, сможет ли Дзюба выиграть трофей с топ-клубом в качестве тренера, должно все сложиться. Кто полгода назад знал Хуана Карседо? Никто. А сейчас его уже на руках носят, потому что он выиграл Кубок со «Спартаком», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Мостовой хоть честно признался что у него нет друзей.
Это прям хорошо!
Нет друзей и нет врагооов - меня уже никто ни ждеееет(с)
Мостовой кстати не прикалывается. Он правда думает что любой футболист может быть успешным тренером и его обязаны звать только на основании того что он футболист. Причём на практике это не работает вообще. Скоулз с 11 медалями Англии и высоким игровым интеллектом не потянул даже Солфорд. У Пирло в Италии полный провал. Множество супер-игроков не потянули роль тренера совсем.
Кто это такие по сравнению с царем? Пшик. Ноунеймы какие-то . Да и потом, играют то футболисты
А чё тогда Саня будет делать? Тупо сидеть и комментировать? Нахера такой тренер нужен)))
Сегодня или вчера статья вышла про Мостового и Мусаева, где чел прям четко написал: Мостовой уже 20 лет как вне футбола, а Мусаев 20 лет как в футболе. И кто после этого футбольный человек?
Мостовой - по мнению....... Мостового
Мостовой главный нытик российского футбола
Такого субъекта, как Саша Мостовой, никто и не позовет никогда! Дуб дубом, несет не пойми что, каждый день! Кому нужен этот бездельник, считающий, что тренер - никто, играют игроки. А тренер - просто стоит у бровки! И он хочет просто постоять у бровки. ))
Александр, напоминаю вам, что у вас нет лицензии главного тренера
Сколько можно каждый день одно и тоже? Футбольные люди, нефутбольные тренеры, 50 лет отдал футболу, Абаскаль - нехороший, всё давно придуманно, тренер ничего не решает, пригласите меня тренировать кого-нибудь, но я не пойду, меня в Испании все знают, Мусаев и Галактионов вообще какие-то пи..асы. Я, я, я и только Я! Остановите этого безумца скорее. Его корёжит в геометрической прогрессии 😔
Да, если нет связей, то сразу про какую-то лицензию спрашивают, я им двадцать лет говорил, что я и без лицензии красивый -- не верят! Не друзья они мне...
Сказал Мостовой рыдая в углу душа...
Смешно, конечно. Мостовой ещё не понял, что Дзюба, это его копия. Дзюба никогда тренером не станет, он такой же ленивый, как Мост. И пойдёт по тому же пути, сначала на ГазТВ экспертом. А, когда облажается, тоже будет давать телефонные интервью за деньги.
