Мостовой о Дзюбе: «Станет тренером, если будут агенты, дружба и связи. У нас многие даже не играли, но руководят футболом. Ты можешь 20-30 лет играть, а потом тебя никто не будет звать»

Мостовой: Дзюба станет тренером, если будут агенты, дружба и связи.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о будущем Артема Дзюбы .

Ранее 37-летний нападающий объявил об уходе из «Акрона ».

«[Станет тренером], если захочет и будут агенты, дружба и связи. Понимаете, что происходит: у нас многие тренеры даже в футбол не играли, и они у нас футболом руководят. Смешно же, ну вот так бывает. Ты можешь 20-30 лет играть в футбол, а потом тебя никто не будет звать, потому что у тебя нет друзей или каких-то [связей] сверху.

Не знаю, сможет ли Дзюба выиграть трофей с топ-клубом в качестве тренера, должно все сложиться. Кто полгода назад знал Хуана Карседо ? Никто. А сейчас его уже на руках носят, потому что он выиграл Кубок со «Спартаком », – сказал Мостовой.