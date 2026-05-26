L’Equipe включила Сафонова в топ-10 вратарей мира. Хвича, Хакими, Мендеш, Пачо и Дембеле – лучшие на своих позициях, Витинья и Дуэ – в топ-3
Авторы газеты сравнили футболистов основного состава «ПСЖ» с игроками других клубов и определили их место в мировой иерархии.
Уровень российского голкипера оказался самым низким в парижской команде, но достаточным для топ-10 мира.
Лучшими на своих позициях признаны Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Дезире Дуэ и Витинья вошли в топ-3, Жоау Невеш – топ-5, Маркиньос – топ-6, Фабиан Руис – топ-8.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
И отдельно дали рейтинг по левому центральному защитнику и правому центральному защитнику.
И , видимо, посчитали, что левоногих цз лучше чем Пачо нет) на данный момент.
Хотя и это тоже спорно
Просто, если на правом фланге , то в мире ещё есть Олисе, который лучше него в этом сезоне выглядит и есть Ямаль ещё , допустим.
Если на позиции ближе к центру, что-то вроде ложной девятки, приблизительно.
Как он и играет , когда слева от него находится Хвича , а справа Барколя/Дуэ -- то на этой позиции лучший в мире ,в этом году, однозначно Кейн ( по моему мнению)
Усман Дембеле, благодаря полученному «Золотому мячу», вне конкуренции. Парижанин, чей сезон был омрачен травмами, неизменно подтверждал свой статус эффективного и креативного нападающего под номером 9 [речь о позиции девятки, надо полагать]. Игрок, который благодаря своей самоотдаче в обороне является абсолютным лидером.
Гарри Кейн (Бавария) провел потрясающий сезон. В разнообразии его игры есть что-то завораживающее. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) играл как Эрлинг Холанд. Как и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). Мы бы очень хотели увидеть Уго Экитике (Ливерпуль) на чемпионате мира. Французский футболист входит в десятку лучших нападающих мира, наряду с Лаутаро Мартинесом (Интер Милан), Хулианом Альваресом (Атлетико Мадрид), Жоао Педро (Челси) и Маркусом Тюрамом (Интер Милан).
Огромный потенциал еще у Дуэ, в ближайшие годы должен за золотой мяч бороться
Плохо это... не к добру.