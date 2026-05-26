  • L’Equipe включила Сафонова в топ-10 вратарей мира. Хвича, Хакими, Мендеш, Пачо и Дембеле – лучшие на своих позициях, Витинья и Дуэ – в топ-3
L’Equipe относит Матвея Сафонова к десятке лучших вратарей мира.

Авторы газеты сравнили футболистов основного состава «ПСЖ» с игроками других клубов и определили их место в мировой иерархии.

Уровень российского голкипера оказался самым низким в парижской команде, но достаточным для топ-10 мира.

Лучшими на своих позициях признаны Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Дезире Дуэ и Витинья вошли в топ-3, Жоау Невеш – топ-5, Маркиньос – топ-6, Фабиан Руис – топ-8.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
рейтинги
А с фигале Пачо вообще топ-1 на своей позиции?
Ну они тут разделили позиции ЦЗ.
И отдельно дали рейтинг по левому центральному защитнику и правому центральному защитнику.
И , видимо, посчитали, что левоногих цз лучше чем Пачо нет) на данный момент.
Хотя и это тоже спорно
конечно, Игорек Дивеев готов поспорить
Это они еще Помазуна в серии пенальти не видели)))
справедливо. затащит финал - можно и выше оценить
Много из тех, кто выше затащили финал ЛЧ?
А к какой позиции привязали Дембеле, интересно, чтобы назвать его сейчас топ 1 в мире по сезону?
Просто, если на правом фланге , то в мире ещё есть Олисе, который лучше него в этом сезоне выглядит и есть Ямаль ещё , допустим.
Если на позиции ближе к центру, что-то вроде ложной девятки, приблизительно.
Как он и играет , когда слева от него находится Хвича , а справа Барколя/Дуэ -- то на этой позиции лучший в мире ,в этом году, однозначно Кейн ( по моему мнению)
считают, что он лучше кейна, потому что у него золотой мяч (перевод с французского - автоматический)

Усман Дембеле, благодаря полученному «Золотому мячу», вне конкуренции. Парижанин, чей сезон был омрачен травмами, неизменно подтверждал свой статус эффективного и креативного нападающего под номером 9 [речь о позиции девятки, надо полагать]. Игрок, который благодаря своей самоотдаче в обороне является абсолютным лидером.

Гарри Кейн (Бавария) провел потрясающий сезон. В разнообразии его игры есть что-то завораживающее. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) играл как Эрлинг Холанд. Как и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). Мы бы очень хотели увидеть Уго Экитике (Ливерпуль) на чемпионате мира. Французский футболист входит в десятку лучших нападающих мира, наряду с Лаутаро Мартинесом (Интер Милан), Хулианом Альваресом (Атлетико Мадрид), Жоао Педро (Челси) и Маркусом Тюрамом (Интер Милан).
тут имеет значение клуб, за который играет игрок!) с такой же игрой за Краснодар мотю никто бы и не вспомнил
Не лукавь, и не ври, Матвея из Краснодара в ПСЖ взяли не за усики, так что не гони.
Его взяли в глубокий запас, и не скрывали этого. Повезло, что сначала ушел Долларумма, а потом купленный на его место Шевалье стал косячить так, что Сафонову раз за разом стали давать шансы - и он не подвел. Это сколько ж звезд должно было сойтись, чтобы он стал № 1
Приятная оценка для Матвея, по этому сезону примерно так все и есть!
Огромный потенциал еще у Дуэ, в ближайшие годы должен за золотой мяч бороться
Дезире просто шикарен. Я местами его даже выше Хвичи ставлю
какими местами
Своих оценили знатно. Фаворитами себе перед Арсеналом считают?
Плохо это... не к добру.
По Н Мендеш нет вопросов,да и по Хакими,Хвича тоже если не 1 то в 3,а вот Дембеле он кто ,если справа то есть Олисе и Ямаль,если в центре то Кейн,Пачо тоже с вопросами
Огласите весь список пожалуйста...
А если лигу чемпионов возьмут то почему бы и несколько игроков лучшими не назвать?
