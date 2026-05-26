L’Equipe включила Сафонова в топ-10 вратарей мира. Хвича, Хакими, Мендеш, Пачо и Дембеле – лучшие на своих позициях, Витинья и Дуэ – в топ-3

L’Equipe относит Матвея Сафонова к десятке лучших вратарей мира.

Авторы газеты сравнили футболистов основного состава «ПСЖ » с игроками других клубов и определили их место в мировой иерархии.

Уровень российского голкипера оказался самым низким в парижской команде, но достаточным для топ-10 мира.

Лучшими на своих позициях признаны Ашраф Хакими , Нуну Мендеш , Вильян Пачо, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Дезире Дуэ и Витинья вошли в топ-3, Жоау Невеш – топ-5, Маркиньос – топ-6, Фабиан Руис – топ-8.