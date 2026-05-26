Гаджиев о возможном сокращении субсидий для «Махачкалы»: «Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства очень необходима»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на возможное сокращение субсидий для региональных спортивных клубов.
«Такие разговоры идут. Об этом то говорят, то перестают это делать. Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства на данном этапе очень необходима. Хорошо об этом сказал Галицкий, заявивший, что в России бизнес еще не дозрел до этого ни ментально, ни материально.
Было бы неплохо, если бы наряду с этими урезаниями вышли правки в законах, позволяющие частниками платить чуть меньше налогов. Хотелось бы каких-то льгот по налогообложению в таком случае.
Когда работал Бердыев, к нам приезжали владельцы иранского «Трактора». Они рассказывали о тех льготах, которые предоставляет им государство, поэтому они содержат не одну команду, а три клуба. Да, они тратятся, но какая-то часть компенсируется за содержание. Можно сделать механизм, чтобы и волки были сытыми, и овцы остались целыми», – сказал Гаджиев.
ужас, Гаджиевич!
Гаджиев понимает, что без бюджета ему там придется работать и столкнуться с неизвестностью, а тут, вроде как, все норм.