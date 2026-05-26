  • Гаджиев о возможном сокращении субсидий для «Махачкалы»: «Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства очень необходима»
Гаджиев о возможном сокращении субсидий для «Махачкалы»: «Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства очень необходима»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на возможное сокращение субсидий для региональных спортивных клубов.

«Такие разговоры идут. Об этом то говорят, то перестают это делать. Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства на данном этапе очень необходима. Хорошо об этом сказал Галицкий, заявивший, что в России бизнес еще не дозрел до этого ни ментально, ни материально.

Было бы неплохо, если бы наряду с этими урезаниями вышли правки в законах, позволяющие частниками платить чуть меньше налогов. Хотелось бы каких-то льгот по налогообложению в таком случае.

Когда работал Бердыев, к нам приезжали владельцы иранского «Трактора». Они рассказывали о тех льготах, которые предоставляет им государство, поэтому они содержат не одну команду, а три клуба. Да, они тратятся, но какая-то часть компенсируется за содержание. Можно сделать механизм, чтобы и волки были сытыми, и овцы остались целыми», – сказал Гаджиев.

А ха ха меньше налогов? Вы их вообще не платите. Дотации за 10 лет более - 1 трлн. Клановость и тотальная коррупция на всех уровнях.
Ну а чо, покажите мне хоть один клуб, который не хочет пилить халявные гос бабки. Скоро придется НДС до 30% поднимать, чтобы содержать этих халявщиков
Краснодар
Так то Сулейман Керимов с состоянием 25 миллиардов вечно зеленых бумаг, побогаче и Галицкого и Федуна вместе взятых, не говоря уж про владельцев ФК Родина и Акрона. Но что-то не хочет помочь землякам
После Анжи устал)
А может после финансовой борьбы с Зенитом загрустил?) тогда у него сразу какие то проблемы начались))
Ясен пень! как тогда бабки распиливать, как с агентами пилить?!
ужас, Гаджиевич!
Без обид, но Махачкала должна играть своими 7-8 в основе... Денег нет, народу много, спорт там любят, климат позволяет...
Я не пойму зачем их держать? Эти все клубы
Государство сейчас не в том положении
Никчёмные нахлебники
Поддерживать иностранных футболистов, которые там играют, может лучше на детей, здравоохранение и т.п. программы гос.деньги тратить.
В России все частные клубы только на бумаге.
Гаджиев понимает, что без бюджета ему там придется работать и столкнуться с неизвестностью, а тут, вроде как, все норм.
