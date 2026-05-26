Гаджиев о возможном сокращении субсидий для «Махачкалы»: «Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства очень необходима»

Гаджиев о «Махачкале»: поддержка государства очень необходима.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев отреагировал на возможное сокращение субсидий для региональных спортивных клубов.

«Такие разговоры идут. Об этом то говорят, то перестают это делать. Мы не готовы к тому, чтобы всю нагрузку нес частный капитал. Поддержка государства на данном этапе очень необходима. Хорошо об этом сказал Галицкий , заявивший, что в России бизнес еще не дозрел до этого ни ментально, ни материально.

Было бы неплохо, если бы наряду с этими урезаниями вышли правки в законах, позволяющие частниками платить чуть меньше налогов. Хотелось бы каких-то льгот по налогообложению в таком случае.

Когда работал Бердыев, к нам приезжали владельцы иранского «Трактора». Они рассказывали о тех льготах, которые предоставляет им государство, поэтому они содержат не одну команду, а три клуба. Да, они тратятся, но какая-то часть компенсируется за содержание. Можно сделать механизм, чтобы и волки были сытыми, и овцы остались целыми», – сказал Гаджиев.