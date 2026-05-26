«Рома» выкупила Малена у «Астон Виллы» за 25 млн фунтов. Форвард стал лучшим бомбардиром римлян, забив 14 голов в 18 матчах Серии А

«Рома » оформила полноценный трансфер Дониэлла Малена .

Римский клуб объявил, что активировал опцию выкупа 27-летнего нападающего у «Астон Виллы ». Сообщалось, что это обойдется «джаллоросси» в 25 миллионов фунтов .

Игрок подписал контракт до 2030 года.

Мален играл за «Рому» на правах аренды с января этого года. В рамках Серии А он провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса, став лучшим бомбардиром команды.

