  • «Рома» выкупила Малена у «Астон Виллы» за 25 млн фунтов. Форвард стал лучшим бомбардиром римлян, забив 14 голов в 18 матчах Серии А
«Рома» оформила полноценный трансфер Дониэлла Малена.

Римский клуб объявил, что активировал опцию выкупа 27-летнего нападающего у «Астон Виллы». Сообщалось, что это обойдется «джаллоросси» в 25 миллионов фунтов

Игрок подписал контракт до 2030 года. 

Мален играл за «Рому» на правах аренды с января этого года. В рамках Серии А он провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса, став лучшим бомбардиром команды. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ромы»
Дони шикарен! как влитой пришёлся! копейки за него!!
Тут просто «пять» за этот трансфер. Ещё Гринвуда, пожалуйста!
У Гасперини нидерландцы шикарно раскрываются - Хатебур, Мален, Де Рон, Копмейнерс. Я бы на месте руководителей голландской футбольной федерации очень крепко задумался.
Астон Вилла лоханулась, в АПЛ могли за 50 легко толкнуть условному Ковентри.
Это не Астон Вилла лоханулась, а Гасперини сообразил, как лучше использовать Малена - он никогда раньше не играл так здорово, как в Роме!
в псв и Боруссии были сезоны и получше у него
Мален просто машина какая-то 👍🏻 копейки за него..
Хойлунд-12 Мален-14. Хойлунд-полный сезон / Мален-0,5. Хойлунд-50 / Мален-25.
Ну о цене договорились до аренды. Расмус - 44 млн + 6 млн аренда, Мален - 25 млн + 2 млн за полгода аренды. Мален пенальтист, сделал меньше передач, он старше.
новый лукман для гасперини. великий тренер конечно
Кажись нашел свой клуб. Очень рад за Рому, отлично Дони отыграл. Надеюсь продолжит в том же духе!
Пусть на радостях ещё и чемпионом мира станет
Нашёл свою лигу, в АПЛ и РПЛ такие не тянут)
