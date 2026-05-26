«Реал» из-за выборов президента не успеет активировать сумму выкупа Моуринью за 7 млн евро. «Бенфика» получит почти 15 млн, если назначение состоится

«Реал» потратится на Моуринью в два раза больше из-за выборов президента.

«Реал» заплатит за Жозе Моуринью сумму в два раза больше, чем у тренера прописано в контракте с «Бенфикой».

По данным RTP, из-за проходящих в «Реале» выборов президента клуб не успеет активировать пункт, позволяющий Моуринью расторгнуть контракт с «Бенфикой» до этого вторника за 7 миллионов евро.

В таком случае португальский клуб в итоге получит почти 15 миллионов евро от «Реала ». Возвращение португальского тренера в «Реал» уже согласовано.