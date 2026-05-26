  • «Реал» из-за выборов президента не успеет активировать сумму выкупа Моуринью за 7 млн евро. «Бенфика» получит почти 15 млн, если назначение состоится
«Реал» из-за выборов президента не успеет активировать сумму выкупа Моуринью за 7 млн евро. «Бенфика» получит почти 15 млн, если назначение состоится

«Реал» потратится на Моуринью в два раза больше из-за выборов президента.

«Реал» заплатит за Жозе Моуринью сумму в два раза больше, чем у тренера прописано в контракте с «Бенфикой». 

По данным RTP, из-за проходящих в «Реале» выборов президента клуб не успеет активировать пункт, позволяющий Моуринью расторгнуть контракт с «Бенфикой» до этого вторника за 7 миллионов евро. 

В таком случае португальский клуб в итоге получит почти 15 миллионов евро от «Реала». Возвращение португальского тренера в «Реал» уже согласовано.

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: RTP
Даже на тренере португальцы зарабатывают
ОтветWESTERN-
Даже на тренере португальцы зарабатывают
Спортинг заработал на Амориме 11 млн
ОтветTristan...
Спортинг заработал на Амориме 11 млн
На Амориме заработали все клубы, кроме МЮ.
Перес опять всех переиграл
ОтветTristan...
Перес опять всех переиграл
Главное сам себя отыграл!
То есть сразу с неустойки начинают?
Моур и тут особенный 😀
Бенфика даже тренеров умеет продавать по оверпрайсу.
Перес даже тут умудрился опростоволоситься со своей истерикой и назначенными досрочно выборами
Просто эпические 2 года от Гениальнейшего Президента Победителя Негрейры
Что там эти 8 миллионов? Тут борьба за власть и будущее Реала
Ну в Португалии любят выжать до максимума клубов из других лиг)))Но чтоб продать тренера подороже😁
Для Реала это копейки.
Жозе помогающий
Почти полноценный трансфер :)))
Материалы по теме
Моуринью согласовал с «Реалом» контракт по схеме «2+1» с продлением в случае победы в Ла Лиге. Он возглавит команду лишь в случае переизбрания Переса (As)
26 мая, 10:53
Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)
26 мая, 09:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Великий тренер, обладающий уникальным стилем управления раздевалкой. Но клубу нужна полная смена курса, а не временная заплатка»
26 мая, 06:58
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
14 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
