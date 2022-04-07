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Эмери выключил «Баварию» в первом тайме (автобус + смелость). Во втором немцы рисковали и могли получить больше одного

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Слава Палагин – с разбором сенсации четвертьфиналов. 

Перед матчем с «Баварией» Унаи Эмери признался, что мечтает о победе в Лиге чемпионов. Шансы «Вильярреала» по-прежнему ничтожны, но после прохода «Ювентуса» команда выполнила задачу еще сложнее. Дело даже не только в победе (1:0): «Бавария» впервые за 30 матчей не забила в рамках ЛЧ. Более того, команда Юлиана Нагельсманна сумела создать всего один явный момент (хотя, кажется, и его бы не засчитали, если бы рефери остановил игру из-за офсайда у Роберта Левандовского). 

Состав «Вильярреала», сумевший сотворить сенсацию, был практически основным. Из сюрпризов можно выделить только выход Франсиса Коклена на левом фланге полузащиты. У француза (номинально опорник) есть опыт игры на этой позиции, но, как правило, там выходит более атакующий и креативный Ману Тригерос. 

А вот в составе «Баварии» были более серьезные неожиданности. Впервые за несколько месяцев на поле появилась вся основная четверка защитников – окончательно ее сформировал Альфонсо Дэвис, который не играл с декабря из-за осложнений после ковида. В последних матчах Нагельсманн отказался от ультрасмелой формации с Сержем Гнабри и Кингсли Команом в роли латералей – тут они появились на флангах полузащиты. 

Если оценивать только характер игры, то он кардинально поменялся после перерыва. Статистика ударов «Баварии» намекает на то, что гостям удалось вернуться в игру (в первом тайме – 5 ударов, во втором – 17), но «Вильярреал» отвечал острее, а некоторые атаки просто не доводил до завершения. 

Эмери не позволил «Вильярреалу» просто припарковаться. До перерыва брали паузы за счет смелости с мячом и прессинга

Если сравнивать таймы, то в первом «Вильярреал», безусловно, показал более цельную игру. «Бавария» сумела нанести только 1 удар из штрафной (и даже этот единственный – с линии) и не имела прямо подавляющего перевеса по владению (всего 60% на 40%). 

Причина – отказ «Вильярреала» от ожидаемого перед матчем парковочного режима. Отрезками он был, но заслуга Эмери именно в том, что это не продолжалось на постоянной основе. Команда брала затяжные передышки, в первую очередь – благодаря смелости. 

Без мяча это проявлялось через эпизодический, но все же эффективный прессинг. Его «Вильярреал» применял в двух случаях: после собственных атак, когда доходили до чужой штрафной (в таком случае решали не возвращаться, а поддавить впереди), или когда «Бавария» разыгрывала мяч от Нойера. 

Важнейшей фишкой была очень высокая линия защиты – к центру поля поднималась вся четверка. Кто-то из этой четверки уходил еще выше, если соперник опускался за мячом. Похвально, что смелость «Вильярреала» никак не была связана со счетом – наоборот, команда чаще применяла прессинг во второй половине тайма, когда в теории было логичнее припарковаться и защитить результат. 

Скриншоты сделаны в Instat Scout

С мячом «Вильярреал» тоже был хорош. В этой стадии отказывались от бездумных выносов – причем даже когда находились под давлением «Баварии». Характерно, что первый тайм хозяева завершили с точностью передач 78%. Это очень солидный показатель для андердога. 

Нежелание «Вильярреала» просто так расставаться с мячом покажем на примере Гнабри. В первом тайме его буквально заставляли разрываться между несколькими соперниками. 

Перед голом «Вильярреала» Гнабри метался между Хуаном Фойтом (за кадром) и Этьеном Капу – в итоге не успевает к французу, который через секунду разобьет прессинг «Баварии»: 

Тут на свободного Фойта вылетел Дэвис, но Гнабри не успел ему помочь и накрыть все того же Капу: 

Здесь Гнабри максимально плотно с Фойтом, но тот не теряется и просто проходит его – эпизод завершится незасчитанным голом «Вильярреала»: 

Провалами Гнабри неплохо пользовался Жерар Морено. Его классический прием со смещениями на фланг здорово помогал «Вильярреалу», когда вингер «Баварии» терялся и высоко застревал. Два лучших момента с участием Жерара (голевой эпизод + удар в штангу во втором тайме) – именно результат смещений направо. Там испанец получал свободу и мог решать. 

В защите «Вильярреал» отдал только одну зону, но максимум «Баварии» – куча заблокированных ударов

Режим позиционный защиты «Вильярреала» все равно был самым популярным в игре – просто не с таким отрывом, как казалось перед матчем. В этой стадии «Бавария» располагалась привычным для себя образом – структура 3-2-5 или даже 3-1-6 с большим количеством игроков в последней линии:

Обычно «Бавария» использует численный перевес в последней линии за счет растягивания соперника – через передачи с фланга в центр и обратно. «Вильярреал» отрезал этот вариант – команда Эмери сохраняла отличную плотность: довести мяч до игроков между линиями было максимально тяжело: 

Из рабочих вариантов у «Баварии» остались только фланговые атаки с попыткой использовать большое количество атакующих игроков уже в штрафной. В этой стадии «Вильярреал» забивал на компактность – четверке защитников помогали опорники Капу и Дани Парехо. Один из них или сразу оба опускались в штрафную. 

У этого приема были четкие плюсы и минусы. Плюс – «Бавария» не могла получить перевес в штрафной. Минус – в опорной зоне «Вильярреала» была пустота. 

Плюсы перевесили по двум причинам. Первая – обострить даже оттуда была тяжело (слишком большая плотность игроков «Вильярреала», чтобы без помех пробить). Вторая – нападающие «Вильярреала» (особенно Морено) неплохо закрывали эту зону и даже блокировали удары: 

В общей сложности «Бавария» нанесла 17 ударов с игры (учитываем и первый тайм, и второй). Сразу 8 из них были заблокированы хозяевами. На счету Парехо и Капу три. То есть успевали и помочь защитникам, и вернуться в свою зону. 

Второй тайм – открытость и хаос. «Бавария» получила больше шансов, но «Вильярреал» был острее в контратаках

Контраст между таймами отлично сформулировали после игры гости. За объективную оценку им, кстати – респект!

Нагельсманн: «В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении. Второй тайм же получился абсолютно сумасшедшим. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но в ответ могли пропустить еще два мяча». 

Йозуа Киммих: «В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля. Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1». 

Слова Киммиха и Нагельсманна дополняют цифры. В первом тайме на средней трети поля прошло 43% действий, во втором – только 36%. Не всегда это отражение открытости и хаоса, но данный пример идеально вписывается в клише «игра без центра поля». 

Спонсором такого рисунка стала «Бавария». Гости рисковали сразу в двух стадиях. 

Без мяча более смелым стал прессинг и контрпрессинг. Хорошо видно на примере Люки Эрнандеса – несмотря на то, что играл центрального защитника, максимально глубоко поднимался за соперниками: 

В стадии атаки «Бавария» создавала впереди уже не пятерку или шестерку, а иногда даже семерку – за счет того, что оба крайних защитника (Павар/Зюле – справа, Дэвис – слева) подключались вперед. Отчасти с этим связано, что во втором тайме Эмери освежил сразу три фланговые позиции – из основы матч доиграл только левый защитник Первис Эступиньян. 

Более того, поднимались вперед даже центральные защитники «Баварии» – Упамекано и Эрнандес. Пара их подключений были очень опасными – Дайо бил из опорной «Вильярреала», а Люка создал классный момент для Комана. Морено уже устал выполнять такой объем, поэтому давал свободу: 

Риски от «Баварии» в итоге разбили тайм на кучу переходных моментов – когда на пространстве атаковали либо хозяева, либо гости. В этом рисунке больше моментов получила «Бавария», но острее, пожалуй, был «Вильярреал». У команды Эмери во втором тайме только шесть ударов, но сразу три из них Opta записала в контратаки. Для сравнения: столько же умудрились нанести все остальные участники четвертьфиналов (по одному «Бенфика», «Ливерпуль» и «Реал»). 

Тот факт, что «Бавария» смогла создать хоть какие-то моменты, только рискуя, прекрасно иллюстрирует крутость Эмери. В обычном рисунке Унаи здорово сдерживал самую опасную атаку Европы. Нагельсманн обязательно что-то придумает под ответную игру, но сам факт, что к матчу в Мюнхене ничего не решено, уже говорит о хорошо проделанной работе Эмери.

Вильярреал Испания – Бавария Германия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Данджума.
ВильярреалРульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 81).
БаварияНойер, Павар (Зюле, 71), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Мусиала, Мюллер (Горетцка, 62; Рока, 90), Левандовски, Коман.
Предупреждение:
Эступиньян (74).

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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