Эмери выключил «Баварию» в первом тайме (автобус + смелость). Во втором немцы рисковали и могли получить больше одного

Слава Палагин – с разбором сенсации четвертьфиналов.

Перед матчем с «Баварией» Унаи Эмери признался, что мечтает о победе в Лиге чемпионов. Шансы «Вильярреала» по-прежнему ничтожны, но после прохода «Ювентуса» команда выполнила задачу еще сложнее. Дело даже не только в победе (1:0): «Бавария» впервые за 30 матчей не забила в рамках ЛЧ. Более того, команда Юлиана Нагельсманна сумела создать всего один явный момент (хотя, кажется, и его бы не засчитали, если бы рефери остановил игру из-за офсайда у Роберта Левандовского).

Состав «Вильярреала», сумевший сотворить сенсацию, был практически основным. Из сюрпризов можно выделить только выход Франсиса Коклена на левом фланге полузащиты. У француза (номинально опорник) есть опыт игры на этой позиции, но, как правило, там выходит более атакующий и креативный Ману Тригерос.

А вот в составе «Баварии» были более серьезные неожиданности. Впервые за несколько месяцев на поле появилась вся основная четверка защитников – окончательно ее сформировал Альфонсо Дэвис, который не играл с декабря из-за осложнений после ковида. В последних матчах Нагельсманн отказался от ультрасмелой формации с Сержем Гнабри и Кингсли Команом в роли латералей – тут они появились на флангах полузащиты.

Если оценивать только характер игры, то он кардинально поменялся после перерыва. Статистика ударов «Баварии» намекает на то, что гостям удалось вернуться в игру (в первом тайме – 5 ударов, во втором – 17), но «Вильярреал» отвечал острее, а некоторые атаки просто не доводил до завершения.

Эмери не позволил «Вильярреалу» просто припарковаться. До перерыва брали паузы за счет смелости с мячом и прессинга

Если сравнивать таймы, то в первом «Вильярреал», безусловно, показал более цельную игру. «Бавария» сумела нанести только 1 удар из штрафной (и даже этот единственный – с линии) и не имела прямо подавляющего перевеса по владению (всего 60% на 40%).

Причина – отказ «Вильярреала» от ожидаемого перед матчем парковочного режима. Отрезками он был, но заслуга Эмери именно в том, что это не продолжалось на постоянной основе. Команда брала затяжные передышки, в первую очередь – благодаря смелости.

Без мяча это проявлялось через эпизодический, но все же эффективный прессинг. Его «Вильярреал» применял в двух случаях: после собственных атак, когда доходили до чужой штрафной (в таком случае решали не возвращаться, а поддавить впереди), или когда «Бавария» разыгрывала мяч от Нойера.

Важнейшей фишкой была очень высокая линия защиты – к центру поля поднималась вся четверка. Кто-то из этой четверки уходил еще выше, если соперник опускался за мячом. Похвально, что смелость «Вильярреала» никак не была связана со счетом – наоборот, команда чаще применяла прессинг во второй половине тайма, когда в теории было логичнее припарковаться и защитить результат.

Скриншоты сделаны в Instat Scout

С мячом «Вильярреал» тоже был хорош. В этой стадии отказывались от бездумных выносов – причем даже когда находились под давлением «Баварии». Характерно, что первый тайм хозяева завершили с точностью передач 78%. Это очень солидный показатель для андердога.

Нежелание «Вильярреала» просто так расставаться с мячом покажем на примере Гнабри. В первом тайме его буквально заставляли разрываться между несколькими соперниками.

Перед голом «Вильярреала» Гнабри метался между Хуаном Фойтом (за кадром) и Этьеном Капу – в итоге не успевает к французу, который через секунду разобьет прессинг «Баварии»:

Тут на свободного Фойта вылетел Дэвис, но Гнабри не успел ему помочь и накрыть все того же Капу:

Здесь Гнабри максимально плотно с Фойтом, но тот не теряется и просто проходит его – эпизод завершится незасчитанным голом «Вильярреала»:

Провалами Гнабри неплохо пользовался Жерар Морено. Его классический прием со смещениями на фланг здорово помогал «Вильярреалу», когда вингер «Баварии» терялся и высоко застревал. Два лучших момента с участием Жерара (голевой эпизод + удар в штангу во втором тайме) – именно результат смещений направо. Там испанец получал свободу и мог решать.

В защите «Вильярреал» отдал только одну зону, но максимум «Баварии» – куча заблокированных ударов

Режим позиционный защиты «Вильярреала» все равно был самым популярным в игре – просто не с таким отрывом, как казалось перед матчем. В этой стадии «Бавария» располагалась привычным для себя образом – структура 3-2-5 или даже 3-1-6 с большим количеством игроков в последней линии:

Обычно «Бавария» использует численный перевес в последней линии за счет растягивания соперника – через передачи с фланга в центр и обратно. «Вильярреал» отрезал этот вариант – команда Эмери сохраняла отличную плотность: довести мяч до игроков между линиями было максимально тяжело:

Из рабочих вариантов у «Баварии» остались только фланговые атаки с попыткой использовать большое количество атакующих игроков уже в штрафной. В этой стадии «Вильярреал» забивал на компактность – четверке защитников помогали опорники Капу и Дани Парехо. Один из них или сразу оба опускались в штрафную.

У этого приема были четкие плюсы и минусы. Плюс – «Бавария» не могла получить перевес в штрафной. Минус – в опорной зоне «Вильярреала» была пустота.

Плюсы перевесили по двум причинам. Первая – обострить даже оттуда была тяжело (слишком большая плотность игроков «Вильярреала», чтобы без помех пробить). Вторая – нападающие «Вильярреала» (особенно Морено) неплохо закрывали эту зону и даже блокировали удары:

В общей сложности «Бавария» нанесла 17 ударов с игры (учитываем и первый тайм, и второй). Сразу 8 из них были заблокированы хозяевами. На счету Парехо и Капу три. То есть успевали и помочь защитникам, и вернуться в свою зону.

Второй тайм – открытость и хаос. «Бавария» получила больше шансов, но «Вильярреал» был острее в контратаках

Контраст между таймами отлично сформулировали после игры гости. За объективную оценку им, кстати – респект!

Нагельсманн: «В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении. Второй тайм же получился абсолютно сумасшедшим. Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но в ответ могли пропустить еще два мяча».

Йозуа Киммих: «В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля. Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1».

Слова Киммиха и Нагельсманна дополняют цифры. В первом тайме на средней трети поля прошло 43% действий, во втором – только 36%. Не всегда это отражение открытости и хаоса, но данный пример идеально вписывается в клише «игра без центра поля».

Спонсором такого рисунка стала «Бавария». Гости рисковали сразу в двух стадиях.

Без мяча более смелым стал прессинг и контрпрессинг. Хорошо видно на примере Люки Эрнандеса – несмотря на то, что играл центрального защитника, максимально глубоко поднимался за соперниками:

В стадии атаки «Бавария» создавала впереди уже не пятерку или шестерку, а иногда даже семерку – за счет того, что оба крайних защитника (Павар/Зюле – справа, Дэвис – слева) подключались вперед. Отчасти с этим связано, что во втором тайме Эмери освежил сразу три фланговые позиции – из основы матч доиграл только левый защитник Первис Эступиньян.

Более того, поднимались вперед даже центральные защитники «Баварии» – Упамекано и Эрнандес. Пара их подключений были очень опасными – Дайо бил из опорной «Вильярреала», а Люка создал классный момент для Комана. Морено уже устал выполнять такой объем, поэтому давал свободу:

Риски от «Баварии» в итоге разбили тайм на кучу переходных моментов – когда на пространстве атаковали либо хозяева, либо гости. В этом рисунке больше моментов получила «Бавария», но острее, пожалуй, был «Вильярреал». У команды Эмери во втором тайме только шесть ударов, но сразу три из них Opta записала в контратаки. Для сравнения: столько же умудрились нанести все остальные участники четвертьфиналов (по одному «Бенфика», «Ливерпуль» и «Реал»).

Тот факт, что «Бавария» смогла создать хоть какие-то моменты, только рискуя, прекрасно иллюстрирует крутость Эмери. В обычном рисунке Унаи здорово сдерживал самую опасную атаку Европы. Нагельсманн обязательно что-то придумает под ответную игру, но сам факт, что к матчу в Мюнхене ничего не решено, уже говорит о хорошо проделанной работе Эмери.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein