«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол

Канадское чудо на льду.

8:1 в четвертом матче финала Кубка Стэнли выглядели эмоциональным всплеском «Ойлерс», который лишь оттянул неизбежное.

Меньше чем через неделю неизбежным ощущается совсем другое. Последние три игры «Эдмонтон» взял с общим счетом 17:5.

Вспомните сцену из какого-нибудь «Крепкого орешка»: главный герой повис над пропастью, прижимаемый стальными руками злодея, но не просто вывернулся, а как следует надавал тому по щам и перевернул расклад в схватке.

Теперь сверху – он, Брюс Уил...дэвид.

Последние три матча – образец того, как нужно возвращаться в финале плей-офф: «Ойлерс» уловили волну – и теперь каждый матч начинают со счета 3:0 (ну или 3:1).

Часть проблем «Флориды» объясняется тем, что в этом плей-офф она еще не играла с соперником, который так хорош при 5-на-5 – а «Эдмонтон» лучшая команда регулярки по ожидаемым голам 5-на-5.

Но вообще последние три игры описываются попроще: «Ойлс» летят. Натурально.

Все, кто может бегать в этом составе (а Перри, например, не может) – парят надо льдом. То есть играют очень быстро, на максимальных ускорениях и, что еще важнее, практически не ошибаются.

Не промахиваются. Не принимают спорных решений. Не оставляют «Флориде» шанса.

В одном из перерывов в шестом матче об этом сказал Марк Мессье: проблема «Пантерс» – скорость «Эдмонтона». Из-за этой скорости «пантерам» сложнее принимать правильные решения: трудно предсказать, где можно рискнуть, а где стоит сыграть консервативнее.

Поэтому «Флорида» до сих пор допускает вещи, которые раньше представить было невозможно – например, вот эта смена защитника и провал Беннетта на позиции F3, которые в совокупности допустили Янмарка в проход к победному голу.

То, с какой убивающей эффективностью тот же Янмарк, Хенрик и Браун за такие моменты цепляются – тоже результат эйфории. В обычное время они исполняют скромнее, но тут – постоянно что-то получается, счет постоянно в пользу «Ойлс», и их горящая ментальность подпитывается новым горючим.

Такие матчи бывают у всех. Но чтобы три подряд?! Вау.

Сегодня эйфорию «Ойлерс» должен был обломать быстрый ответный гол Баркова, но Райнхарт забрался в миллиметровый офсайд – светочувствительная техника сейчас такое фиксирует без проблем. Стоп-кран не сработал. Эйфория продолжилась. «Пантерс» были смяты.

В этом ответе «Эдмонтона» все было прекрасно – мы увидели и Макдэвида, и Перри, и Драйзайтля, и даже Коннора Брауна.

Но надо понимать: это все еще эйфория. Она может и не закончиться, а может исчезнуть на самом старте седьмого матча. Скиннер может пустить в любой момент. Сиси может споткнуться когда угодно.

Скажу от себя: прекрасный финал, но мне в нем не хватает равного по счету матча, близкого, плотного, насыщенного драмой, исход которого будет ощущаться нерешенным до самого конца.

Я желаю «Флориде» остановить эту волну. Я желаю «Эдмонтону» встретить наконец препятствие и откатиться к более узнаваемым настройкам – чтобы мы увидели, умеет ли эта команда преодолевать матчи, которые идут не в ее пользу.

Ведь именно этим умением чемпион отличается от всех остальных.

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Фото: East News /JEFF VINNICK, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP