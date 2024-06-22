«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол
Канадское чудо на льду.
8:1 в четвертом матче финала Кубка Стэнли выглядели эмоциональным всплеском «Ойлерс», который лишь оттянул неизбежное.
Меньше чем через неделю неизбежным ощущается совсем другое. Последние три игры «Эдмонтон» взял с общим счетом 17:5.
Вспомните сцену из какого-нибудь «Крепкого орешка»: главный герой повис над пропастью, прижимаемый стальными руками злодея, но не просто вывернулся, а как следует надавал тому по щам и перевернул расклад в схватке.
Теперь сверху – он, Брюс Уил...дэвид.
Последние три матча – образец того, как нужно возвращаться в финале плей-офф: «Ойлерс» уловили волну – и теперь каждый матч начинают со счета 3:0 (ну или 3:1).
Часть проблем «Флориды» объясняется тем, что в этом плей-офф она еще не играла с соперником, который так хорош при 5-на-5 – а «Эдмонтон» лучшая команда регулярки по ожидаемым голам 5-на-5.
Но вообще последние три игры описываются попроще: «Ойлс» летят. Натурально.
Все, кто может бегать в этом составе (а Перри, например, не может) – парят надо льдом. То есть играют очень быстро, на максимальных ускорениях и, что еще важнее, практически не ошибаются.
Не промахиваются. Не принимают спорных решений. Не оставляют «Флориде» шанса.
В одном из перерывов в шестом матче об этом сказал Марк Мессье: проблема «Пантерс» – скорость «Эдмонтона». Из-за этой скорости «пантерам» сложнее принимать правильные решения: трудно предсказать, где можно рискнуть, а где стоит сыграть консервативнее.
Поэтому «Флорида» до сих пор допускает вещи, которые раньше представить было невозможно – например, вот эта смена защитника и провал Беннетта на позиции F3, которые в совокупности допустили Янмарка в проход к победному голу.
То, с какой убивающей эффективностью тот же Янмарк, Хенрик и Браун за такие моменты цепляются – тоже результат эйфории. В обычное время они исполняют скромнее, но тут – постоянно что-то получается, счет постоянно в пользу «Ойлс», и их горящая ментальность подпитывается новым горючим.
Такие матчи бывают у всех. Но чтобы три подряд?! Вау.
Сегодня эйфорию «Ойлерс» должен был обломать быстрый ответный гол Баркова, но Райнхарт забрался в миллиметровый офсайд – светочувствительная техника сейчас такое фиксирует без проблем. Стоп-кран не сработал. Эйфория продолжилась. «Пантерс» были смяты.
В этом ответе «Эдмонтона» все было прекрасно – мы увидели и Макдэвида, и Перри, и Драйзайтля, и даже Коннора Брауна.
Но надо понимать: это все еще эйфория. Она может и не закончиться, а может исчезнуть на самом старте седьмого матча. Скиннер может пустить в любой момент. Сиси может споткнуться когда угодно.
Скажу от себя: прекрасный финал, но мне в нем не хватает равного по счету матча, близкого, плотного, насыщенного драмой, исход которого будет ощущаться нерешенным до самого конца.
Я желаю «Флориде» остановить эту волну. Я желаю «Эдмонтону» встретить наконец препятствие и откатиться к более узнаваемым настройкам – чтобы мы увидели, умеет ли эта команда преодолевать матчи, которые идут не в ее пользу.
Ведь именно этим умением чемпион отличается от всех остальных.
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Фото: East News/JEFF VINNICK, Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Ах да, Никита, ну так что же, Торонто выиграл от ухода Хаймана и его замены на более молодого и дешевого Бантинга?
1. Никакой "эйфории" у Эдмонтона нет. Команда скучно и методично выполняет одно и то же: вяжет игроков Флориды в своей зоне, вытаскивает шайбу в среднюю зону и бросает одного или нескольких быстрых нападающих в отрыв.
2. Быстрых нападающих у Эдмонтона много: Маклауд, Райан, Янмарк, Фогеле, Холлоуэй и т.д. Может они не так сильны в других аспектах, но коньками шевелят шустро. Те кто выглядел тормозами на фоне Макдэвида, не закрепились в составе. И стоило Флориде сбавить в темпе, превосходство Ойлерз в скорости тут же стало очевидным.
3. И вылезли косяки Флориды. Оказалось что модель игры Флориды "закидываем шайбу в зону, быстро расставляемся и замучиваем оборону соперника" не работает, если Эдмонтон готов бороться в своей зоне как угодно долго и ждать своего шанса на контратаку.
4. В межсезонье Эдмонтон осваивал закрытую защитную систему 3-1-1. Говорили что это ухудшит показатели в атаке, но оборона станет гораздо надежнее. Система поначалу не прижилась и Вудкрофт потерял работу. Но Кноблаух и Коффи закончили отладку оборонительной модели и теперь пожинают плоды.
5. О том что Эдмонтон лучшая команда лиги по игре в большинстве и меньшинстве, было известно до начала плей-офф. Это не результат "эйфории". Флорида пыталась что-то с этим поделать, но не смогла.
Значит, когда Тампу тащило 3 звено, это нормально, а когда тащат Браун, Хенрик и Янмарк, сразу вл всем виновата эйфория и т.д.
Сейчас фаворит уже Эдмонтон, Флорида явно нервничает и седьмой матч на домашнем льду только усилит волнение. Единственное, что за Пантерз то, что в седьмом матче может быть все. Этим и прекрасна решающая игра
Что за привычка работать вороной служу советскому союзу?!
Макдэвид смог и не просто словами, а набрал 8 очков в критический момент. За Конором точно пойдут одноклубники, это факт. Способен ли на такое Барков?
Когда надо, они могут дисциплинированно терпеть как было в игре с Далласом с 10 бросками за игру.
Запомним.
(Н.Н.Озеров)
они уже не держат тот темп, с которым они смели Тампу, например, и который им очень сильно помог в первых играх.
и вроде логично было бы сыграть поаккуратней в защите, потому что форчек не работает как надо, но вместо этого защитники летят вперёд и теряют позиции, из-за чего Эдмонтон убегает по нескольку раз за игру 2 в 1 или 3 в 2.
абсолютно кошмарная серия для Верхэге, Райнхарта и Монтура. нападение совсем перестало работать.
Эдмонтон поймал уверенность и играет надёжно и качественно. История очень близко!