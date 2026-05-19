Рафф о поражении в 7-м матче серии с «Монреалем»: «Это больно, но я не позволю сводить весь сезон «Баффало» к одной этой игре. Сказал ребятам, что горжусь ими»

Линди Рафф о вылете «Баффало»: это больно, но наш сезон не сводится к одной игре.

Главный тренер «Баффало » Линди Рафф высказался о поражении команды в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (2:3 ОТ, 3-4).

«Сэйбрс» приняли участие в розыгрыше плей-офф НХЛ впервые с 2011 года, а до второго раунда дошли впервые с 2007-го.

«Это больно. Я сказал об этом команде. Боль уйдет, но я не позволю сводить весь наш сезон к одной этой игре.

Я сказал ребятам, что горжусь ими. Мы боролись на протяжении всей серии, у нас были шансы на победу в ней. Так что поражение в одной игре не может олицетворять сезон в целом», – сказал Рафф.