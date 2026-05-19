Рафф о поражении в 7-м матче серии с «Монреалем»: «Это больно, но я не позволю сводить весь сезон «Баффало» к одной этой игре. Сказал ребятам, что горжусь ими»
Линди Рафф о вылете «Баффало»: это больно, но наш сезон не сводится к одной игре.
Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о поражении команды в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 3-4).
«Сэйбрс» приняли участие в розыгрыше плей-офф НХЛ впервые с 2011 года, а до второго раунда дошли впервые с 2007-го.
«Это больно. Я сказал об этом команде. Боль уйдет, но я не позволю сводить весь наш сезон к одной этой игре.
Я сказал ребятам, что горжусь ими. Мы боролись на протяжении всей серии, у нас были шансы на победу в ней. Так что поражение в одной игре не может олицетворять сезон в целом», – сказал Рафф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучше отпустить его и ещё одного пассажира за 4 млн, а на эти деньги подписать Бенсона, Хелениуса, Эстлунда