0

Рафф о поражении в 7-м матче серии с «Монреалем»: «Это больно, но я не позволю сводить весь сезон «Баффало» к одной этой игре. Сказал ребятам, что горжусь ими»

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о поражении команды в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (2:3 ОТ, 3-4). 

«Сэйбрс» приняли участие в розыгрыше плей-офф НХЛ впервые с 2011 года, а до второго раунда дошли впервые с 2007-го. 

«Это больно. Я сказал об этом команде. Боль уйдет, но я не позволю сводить весь наш сезон к одной этой игре. 

Я сказал ребятам, что горжусь ими. Мы боролись на протяжении всей серии, у нас были шансы на победу в ней. Так что поражение в одной игре не может олицетворять сезон в целом», – сказал Рафф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
У Баффало отличная команда, в ближайшее годы будут в числе претендентов на КС. Вообще радует что в этом сезоне мы увидели прогресс у многих команд ещё недавно считавшихся аутсайдерами : ещё, например, Монреаль, Анахайм, Сан-Хосе. Вот что значат система драфта и потолок зарплат.
Сдаётся мне, что это противостояние в ближайшие годы мы увидим не раз. Что-то из серии Питтсбург-Вашингтон ранее
Ничего, бывает. Надеюсь, в следующем сезоне Баффало станет ещё сильнее. Уйдёт Так, который вообще играть бросил, видимо страхуется от травм, чтобы не потерять часть будущего длинного контракта.
С Монреалем худший игрок, ни голов ни передач, еще и +/- перед началом матча -8 или -9 была.
Лучше отпустить его и ещё одного пассажира за 4 млн, а на эти деньги подписать Бенсона, Хелениуса, Эстлунда
Согласен с каждым словом Вашим. Бенсона вообще подписывать срочно и надолго. Умный и техничный хоккеист с очень быстрыми руками.
Почему никто никогда не поздравляет соперников?
