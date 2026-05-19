Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Решение будет зависеть от него, его семьи, мамы, друзей. Но я думаю, что оно будет положительным – он еще сезон сыграет и побьет рекорд, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ.
По мне, я бы на его месте отыграл, забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно», – добавил Каменский.
Напомним, что у Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (рекорд лиги). С учетом плей‑офф – 1006, рекорд в этом зачете принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).
Раз нет новостей, ни плохих, ни хороших, нет истерик от инсайдеров, значит Ови уже всё порешал с Вашингтоном в течении пары дней после окончания сезона и сейчас обсуждают сезончик "а ля Анже Копитар", с сопутствующими и неизбежными нюансами.
Сначала не понял про какие 11 голов сообщил Каменский. Потом вспомнил. А, ну да. Бонусом затащить этот и еще пару десятков незначимых рекордов, а для около сотни даже увеличить отрыв, тоже полезно для истории НХЛ.
п.с. слышал из непроверенных источников, сейчас проходят конкурсы в городах клубов НХЛ на самых красивых чирлидерш для прощальных матчей Александра Михайловича Овечкина на местных аренах ...Повторюсь, непроверенные источники, но хоть что-то)