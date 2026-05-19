  • Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»
Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Решение будет зависеть от него, его семьи, мамы, друзей. Но я думаю, что оно будет положительным – он еще сезон сыграет и побьет рекорд, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ.

По мне, я бы на его месте отыграл, забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно», – добавил Каменский.

Напомним, что у Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (рекорд лиги). С учетом плей‑офф – 1006, рекорд в этом зачете принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Рекорд побит больше года назад.
Да ладно, надо на три года продлеваться и открывать клуб-1000. Потянет. Вон Марло до 42 играл, и ниче. А Михалыч поздоровее будет
Михалыч здоровее, но не режимит совсем
Забросит или не забросит эти11 шайб , его имдж непоколебим
Статус разный.
При любом статусе до Гретцки далековато...
Я думаю так.

Раз нет новостей, ни плохих, ни хороших, нет истерик от инсайдеров, значит Ови уже всё порешал с Вашингтоном в течении пары дней после окончания сезона и сейчас обсуждают сезончик "а ля Анже Копитар", с сопутствующими и неизбежными нюансами.

Сначала не понял про какие 11 голов сообщил Каменский. Потом вспомнил. А, ну да. Бонусом затащить этот и еще пару десятков незначимых рекордов, а для около сотни даже увеличить отрыв, тоже полезно для истории НХЛ.

п.с. слышал из непроверенных источников, сейчас проходят конкурсы в городах клубов НХЛ на самых красивых чирлидерш для прощальных матчей Александра Михайловича Овечкина на местных аренах ...Повторюсь, непроверенные источники, но хоть что-то)
в каком месте? в по где все играют на полную ему быстро указывают на его средний уровень
