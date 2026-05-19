Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»

Каменский об Овечкине: я бы на его месте забил 11 голов и закончил карьеру.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о будущем капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Решение будет зависеть от него, его семьи, мамы, друзей. Но я думаю, что оно будет положительным – он еще сезон сыграет и побьет рекорд, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ.

По мне, я бы на его месте отыграл, забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно», – добавил Каменский.

Напомним, что у Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (рекорд лиги). С учетом плей‑офф – 1006, рекорд в этом зачете принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов).