  Пашков о финале Кубка Гагарина: «Есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее. «Локомотив» и «Ак Барс» играют от обороны, мало эффектных комбинаций, шайба летает по бортам»
Пашков о финале Кубка Гагарина: «Есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее. «Локомотив» и «Ак Барс» играют от обороны, мало эффектных комбинаций, шайба летает по бортам»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырех игр). 

– Александр Константинович, вам нравится финал КХЛ-2026?

– На мой взгляд, этот розыгрыш Кубка Гагарина в целом получается скромным. Наверное, в памяти останется только полуфинал «Локомотив» – «Авангард», в котором Омск сумел совершить невозможное и упустить выигранную серию.

Если говорить о финале, то радует борьба и напряжение в счете – 2-2. И Ярославль, и в Казань играют в своеобразные шахматы, каждый раз находят какие-то новые ходы, есть сюжет.

Другое дело, что качество хоккея – очень среднее. Обе команды играют от обороны, мало эффектных комбинаций, все по максимуму упрощено, шайба постоянно летает по бортам. Скромный в плане мастерства финал.

– Кто вам больше нравится – «Локомотив» или «Ак Барс»?

– Ярославль мне нравится своей стабильностью – третий финал подряд. Она построена на качественной работе с молодежью внутри всей системы, отсюда и регулярная подпитка.

Казань стала для меня открытием этого сезона. Было много критики в адрес тренерского штаба Анвара Гатиятулина, но он постепенно разворачивал ситуацию и смог справиться с командой, – сказал Пашков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Наши хоккейные ветераны никогда не играли в ПО, ни на ЧМ, ни на ОИ, ни тем более в чемпионате СССР. Играть против одного и того же соперника всегда нелегко. Это не гладкий чемпионат, где всегда разные соперники. Все-таки ПО специфический турнир.
"Обе команды играют от обороны, мало эффектных комбинаций, все по максимуму упрощено, шайба постоянно летает по бортам. Скромный в плане мастерства финал." - существуют ли серии ПО где две сильные и равные команды играют в искрометный комбинационный хоккей с десятком передач перед броском, а не вот это вот все борьба по всей площадке, шайба скачет по бортам и тп силовой хоккей?
Ответpaster_bibo
Когда-то играли, Лев с Металлургом, например Салават с Атлантом и ТД.)
Хотя команды к финалу уже устают.
Ответpaster_bibo
Ну если б две аббревиатуры в финале столкнулись, то сейчас эксперты рассказывали бы про великое противостояние и возрождение традиций советского хоккея
Достали эти уважаемые стар пе...ны, т.е. эксперты. Хоккей классный в финале.
Я конечно не специалисты, но мне как нейтральному болельщику ОЧЕНЬ нравится финал. Эмоции, рубка, мастерство, характер!!! две крутые команды. Обе достойные победы. Пусть победит сильнейший!
А он хотел в финале увидеть искромётный хоккей с массой эффектных комбинаций? Причём с обеих сторон? Сразу видно, что уважаемые ветераны никогда не играли в плей-офф. Все, кто показывают этот самый искромётный хоккей уже отдыхают в отпуске. Старая истина - кубки выигрывает оборона.
Ответviktorpavlov70
Финал 2014 посмотрите, это стоит того. А тут - ну гоняют шайбу по бортам, скучновато.
Ответviktorpavlov70
..опа
Хоккей действительно не интересный,то по бортам,то баскетбол..иногда проскакивает у Ак барса комбинационный хоккей и сразу возникают моменты и преимущество.Разрушать легче чем создавать
А Овер будет с победой АК Барса ???
«Если не нравится плей-офф, смотри Матч всех звёзд с обилием комбинаций и голов! А плей-офф — это битва лучших команд: без раскатки, без свободного пространства, зато с настоящей борьбой».
Ваши ожидания - это ваши проблемы.
Плей-офф - это не про «играть»,это про «не проиграть».🤷🏻‍♂️
Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»
18 мая, 06:22
18 мая, 06:22
Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»
16 мая, 06:50
16 мая, 06:50
Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»
15 мая, 03:46
15 мая, 03:46
