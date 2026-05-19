Пашков о финале Кубка Гагарина: «Есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее. «Локомотив» и «Ак Барс» играют от обороны, мало эффектных комбинаций, шайба летает по бортам»

Пашков о финале Кубка Гагарина: есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее.

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (2-2 после четырех игр).

– Александр Константинович, вам нравится финал КХЛ-2026?

– На мой взгляд, этот розыгрыш Кубка Гагарина в целом получается скромным. Наверное, в памяти останется только полуфинал «Локомотив» – «Авангард », в котором Омск сумел совершить невозможное и упустить выигранную серию.

Если говорить о финале, то радует борьба и напряжение в счете – 2-2. И Ярославль, и в Казань играют в своеобразные шахматы, каждый раз находят какие-то новые ходы, есть сюжет.

Другое дело, что качество хоккея – очень среднее. Обе команды играют от обороны, мало эффектных комбинаций, все по максимуму упрощено, шайба постоянно летает по бортам. Скромный в плане мастерства финал.

– Кто вам больше нравится – «Локомотив» или «Ак Барс»?

– Ярославль мне нравится своей стабильностью – третий финал подряд. Она построена на качественной работе с молодежью внутри всей системы, отсюда и регулярная подпитка.

Казань стала для меня открытием этого сезона. Было много критики в адрес тренерского штаба Анвара Гатиятулина , но он постепенно разворачивал ситуацию и смог справиться с командой, – сказал Пашков.