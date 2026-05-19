  Агент Билялова: «Тимур играет в финале и не номинирован на звание лучшего вратаря сезона КХЛ – это как? Двое номинантов уже вылетели из плей-офф. Надо менять критерии отбора»
Агент Билялова: «Тимур играет в финале и не номинирован на звание лучшего вратаря сезона КХЛ – это как? Двое номинантов уже вылетели из плей-офф. Надо менять критерии отбора»

Агент Александр Черных возмутился отсутствием своего клиента Тимура Билялова («Ак Барс») в списке номинантов на приз лучшему вратарю сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В тройку финалистов вошли 26-летний Даниил Исаев («Локомотив»), 30-летний Никита Серебряков («Авангард») и 23-летний Семен Вязовой («Салават Юлаев»). Список номинантов был оглашен 14 мая. 

«Не понимаю, почему Тимура Билялова нет в номинантах на приз лучшему вратарю сезона. Смотришь трансляции с разными комментаторами, и все постоянно выделяли его игру. Но это и трудно было не отметить.

Парень играет в финале Кубка Гагарина, и он не номинирован на звание лучшего вратаря – это как? При этом двое номинантов уже вылетели из плей-офф. Поэтому, я думаю, надо менять критерии отбора», – сказал Черных. 

Отметим, что сейчас обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется голосованием представителей клубов лиги. В описании награды не подчеркивается, что она вручается исключительно по результатам регулярки. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: РБ Спорт
Александр Черных
С чего бы вдруг вратарь играющий в финале кубка стал лучшим вратарем сезона КХЛ , у него КН-2.25 и процент отраженных бросков 91.9 , этот же Исаев- 1.89 и 92.6 , у Серебрякова-2,14 и 93% , Вязовой-2.09 и 93% , где тут место Билялову.
это другое. лучшим бомбардиром сезона должны признать Радулова. ибо где там это Энас? ты не понимаешь))
Иными словами товарищ Черных считает 68 матчей до плей-офф просто разминкой.
работа такая у них,пытаются своих клиентов распиарить,то еще агентсво этот виннерс,для клубов они не лучше Бабаева,тоже любители мути,дела ведут не очень
Косячит много вот нет его там.
всю регулярку привозил ваш Тимур,в плей-офф за счет команды,которая в первых 3раундах все блокировала и не давала соперникам бросать с убойных позиция Тимур еще неплохо смотрелся,это как все вратари Лады при Воробьеве,а в финале когда Локомотив все таки начал добираться до ворот,начал чуть ли не в каждом матче привозить,какой из Тимура лучший вратарь,надеюсь в межсезонье пошлют его агента с его запросами куда подальше,а он опять попробует подписать его на крайне завышенные условия
С такими шайбами, которые пропускает в финале, номинироваться на лучшего вратаря?
Не тянет Билялов на лучшего вратаря лиги, никак. Топ 5, стабильно, в прайме может топ 3.

Билялов может выиграть кубок и вписать себя золотыми буквами в историю клуба. Надо выдать два матча лучше Исаева, который всю серию выигрывает у Тимура
Его уже заменили во время игры в 5 серии.
Агент: Лучшего вратаря КХЛ заменили по ходу матча! Нужно менять критерии!
Биляш хороший вратарь но не лучший
Агент либо дурака включает, либо неадекватен)
Нахождение команды в финале не означает, что у неё вратарь даже хотя бы в топ-10, таких примеров много.
