Гендиректор ФХР о Кубке Будущего в Нижнем Новгороде: «Всегда хочется сыграть на новой арене, город в сфере наших интересов. Вы видите тенденцию, что мы больше ездим по регионам»

В ФХР обсудят проведение Кубка Будущего в Нижнем Новгороде.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о возможном проведении Кубка Будущего на новой арене в Нижнем Новгороде.

Дворец, получивший название «Volga Арена» и вмещающий свыше 12 тысяч зрителей, должен быть сдан летом.

С 14 по 17 мая Кубок Будущего состоялся в Новосибирске. Победителем турнира стала молодежная сборная России, обыгравшая в решающем матче сверстников из Беларуси.

«Для нас новые арены – это всегда радостное событие. Нам всегда хочется сыграть на новой арене, поддержать город. Вы сами видите такую тенденцию, что мы больше ездим по регионам и хотим, чтобы сборная больше играла там.

Нижний Новгород находится в сфере наших интересов, я там был еще до открытия новой арены с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, там было большое мероприятие по фиджитал-спорту.

«Безусловно, все это стоит в планах, и по Кубку Будущего мы будем думать и решать. Тут многое тоже завязано, включая и наши отношения с Новосибирском. Нет таких правил, что открыли новую арену, и сразу туда турнир надо привозить. Но обязательно мы арену в Нижнем Новгороде включим в нашу программу», – сказал Курбатов.