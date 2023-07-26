11 комментариев

овечкин и седины
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Бержерон закончил великую карьеру. Его объятия с Маршандом после поражения в плей-офф трогают до слез

Бостон Бостон
Патрис Бержерон Патрис Бержерон
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Великий и уважаемый.

«Бостон» вел в счете за полторы минуты до финальной сирены седьмого матча с «Флоридой» – в первом раунде плей-офф, в статусе рекордсмена НХЛ по очкам за одну регулярку – но пропустил за минуту до конца, а потом через 8 минут после старта овертайма – и проиграл.

Никому не хочется предсказывать завершение какой-нибудь великой карьеры раньше времени, но глядя на то, как Бержерон обнимает Маршанда, трудно было отделаться от мысли, что это именно оно.

Кажется, именно так прощаются с последним шансом.

Оказалось, что это и было прощание — Бержерон объявил о завершении карьеры, которая закончилась вот так: парадоксальным вылетом в первом раунде после исторического сезона, подарившего фанатам «Брюинс» так много радости и так много надежд.

От этого вылета, впрочем, карьера Бержерона не стала менее ценной.

Патрис подозрительно низко ушел на драфте-2003 (2-й раунд, 45-й номер), но через год сыграл на ЧМ, а потом на МЧМ (да-да, в обратной последовательности) и всюду добирался до золота. Он в итоге выиграл почти все международные турниры, на которые приезжал в канадском составе. Не дался только ЧМ-2006 – зато были Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Кубок Мира-2016.

То есть Бержерон – один из лидеров золотого канадского поколения, которое катком проехалось по супертурнирам 2010-х. Наверное, второй после Кросби, но разве это мало.

А еще был Кубок Стэнли-2011. А еще – финал-2019. А еще – шесть призов лучшему оборонительному форварду.

Но мне кажется, полка с трофеями в случае Бержерона – достаточно понятная история. А в момент окончания его карьеры хочется проговорить что-то не такое очевидное.

Последние лет десять у меня ощущение, что Патрис – один из самых уважаемых (и заслуживающих уважения) хоккеистов мира. Неважно за какую команды вы болеете. Неважно из какой вы страны. Бержерон играл и вел себя так, что невозможно было его не уважать.

Для меня он такой канадский аналог Павла Дацюка – они, кстати, и по позиции, и по фунционалу, и по позиционированию похожи. Патрис никогда не был таким волшебником на льду, как Павел, но уважения вокруг себя генерировал не меньше.

Скромный – при всех заслугах – командный и очень-очень честный. Даже в его решении закончить карьеру сейчас, чувствуется эта стать – он бы мог попылить еще год-другой, но он, конечно, не мог бы оставаться таким же эффективным, каким мы его знаем.

И он уходит – под наши аплодисменты.

Болельщики сборной России пережили от Канады Бержерона несколько больных уколов, но не думаю, что кто-то из нас откажется признать его абсолютное величие – и как игрока, и как человека.

Это была великолепная карьера и наблюдать за такими игроками – чистая радость.

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Фото: AP Photo/Paul Chiasson, Chris O’Meara

11 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Зал славы уже ждет. В связях, порочащих его, замечен не был
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banchik1
Хорошие слова хорошему игроку!
+7
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t0ni12
"А еще был Кубок Стэнли-2011. А еще – финал-2019" (с)

И финал-2013 против Чикаго.
+4
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Bobby Clarke
Достойная карьера. Эххх, жалко, что в 19м не вытянули...
+2
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iron_m
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Зал славы уже ждет. В связях, порочащих его, замечен не был
Да, в 2026 введут
+2
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Антон
Интересно, 63 и 37
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Koulmann
Соглашусь с петуховщиной, похож на Дацюка очень многим. Они и конкурировали все время за одни и те же награды.
Но Патрис был без волшебной изюминки, единственное различие.
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Demetrio-77
Зарябило в глазах от патетики.
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МАФИЯ
Интересно, кто будет новым капитаном Бостона. Маршанд?
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Koulmann
Один из лучших и самых полезных игроков НХЛ уходящего периода.
В каком-то из плей-офф играл со сломанными ребрами и был одним из лучших. Не боялся играть в тело.

Будет не хватать игроков такого амлуа, которые хороши везде, во всем и всегда.
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