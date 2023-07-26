11 комментариев

Бержерон закончил великую карьеру. Его объятия с Маршандом после поражения в плей-офф трогают до слез
Великий и уважаемый.
«Бостон» вел в счете за полторы минуты до финальной сирены седьмого матча с «Флоридой» – в первом раунде плей-офф, в статусе рекордсмена НХЛ по очкам за одну регулярку – но пропустил за минуту до конца, а потом через 8 минут после старта овертайма – и проиграл.
Никому не хочется предсказывать завершение какой-нибудь великой карьеры раньше времени, но глядя на то, как Бержерон обнимает Маршанда, трудно было отделаться от мысли, что это именно оно.
Кажется, именно так прощаются с последним шансом.
Оказалось, что это и было прощание — Бержерон объявил о завершении карьеры, которая закончилась вот так: парадоксальным вылетом в первом раунде после исторического сезона, подарившего фанатам «Брюинс» так много радости и так много надежд.
От этого вылета, впрочем, карьера Бержерона не стала менее ценной.
Патрис подозрительно низко ушел на драфте-2003 (2-й раунд, 45-й номер), но через год сыграл на ЧМ, а потом на МЧМ (да-да, в обратной последовательности) и всюду добирался до золота. Он в итоге выиграл почти все международные турниры, на которые приезжал в канадском составе. Не дался только ЧМ-2006 – зато были Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Кубок Мира-2016.
То есть Бержерон – один из лидеров золотого канадского поколения, которое катком проехалось по супертурнирам 2010-х. Наверное, второй после Кросби, но разве это мало.
А еще был Кубок Стэнли-2011. А еще – финал-2019. А еще – шесть призов лучшему оборонительному форварду.
Но мне кажется, полка с трофеями в случае Бержерона – достаточно понятная история. А в момент окончания его карьеры хочется проговорить что-то не такое очевидное.
Последние лет десять у меня ощущение, что Патрис – один из самых уважаемых (и заслуживающих уважения) хоккеистов мира. Неважно за какую команды вы болеете. Неважно из какой вы страны. Бержерон играл и вел себя так, что невозможно было его не уважать.
Для меня он такой канадский аналог Павла Дацюка – они, кстати, и по позиции, и по фунционалу, и по позиционированию похожи. Патрис никогда не был таким волшебником на льду, как Павел, но уважения вокруг себя генерировал не меньше.
Скромный – при всех заслугах – командный и очень-очень честный. Даже в его решении закончить карьеру сейчас, чувствуется эта стать – он бы мог попылить еще год-другой, но он, конечно, не мог бы оставаться таким же эффективным, каким мы его знаем.
И он уходит – под наши аплодисменты.
Болельщики сборной России пережили от Канады Бержерона несколько больных уколов, но не думаю, что кто-то из нас откажется признать его абсолютное величие – и как игрока, и как человека.
Это была великолепная карьера и наблюдать за такими игроками – чистая радость.
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Фото: AP Photo/Paul Chiasson, Chris O’Meara
И финал-2013 против Чикаго.
Но Патрис был без волшебной изюминки, единственное различие.
В каком-то из плей-офф играл со сломанными ребрами и был одним из лучших. Не боялся играть в тело.
Будет не хватать игроков такого амлуа, которые хороши везде, во всем и всегда.