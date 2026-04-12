  • Макдэвид (133 очка в сезоне НХЛ), Кучеров (128) и Маккиннон (126) завершили игровой день с 0+0. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 2 матча в регулярке, у «Колорадо» – 3
Коннор Макдэвид, Никита Кучеров и Нэтан Маккиннон завершили день с 0+0.

Лидеры гонки бомбардиров НХЛ – форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Никита КучеровТампа») и Нэтан Маккиннон («Колорадо») – завершили игровой день без набранных очков. 

Таким образом, положение в гонке не изменилось. Макдэвид (133 очка в 80 играх, 47+86, сегодня – 0+0 против «Лос-Анджелеса») лидирует, Кучеров (128 в 74, 43+85, сегодня – 0+0 против «Бостона») идет на втором месте, Маккиннон (126 в 78, 52+74, сегодня – 0+0 против «Вегаса») – на третьем.

До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 2 матча, «Эвеланш» – 3. Все три команды уже обеспечили себе место в плей-офф. 

«Эдмонтону» предстоят домашние игры с «Колорадо» и «Ванкувером», «Тампе» – домашние игры с «Детройтом» и «Рейнджерс», а «Эвеланш», кроме встречи в гостях с «Ойлерс», будут противостоять «Калгари» (в гостях) и «Сиэтлу» (дома). 

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Статистика в НХЛ знает все. Интересно, много ли таких игровых дней было, когда все трое были на льду и никто из них не набрал очков. В чем-то удивительный день.
Ответ sportnsk
Не поверишь, но именно такая же мысль пришла в голову сразу же по прочтению заголовка! Уверен, что таких дней не много, и в основном из-за пропуска игрового дня какой-либо из команд.
Не поверишь, но именно такая же мысль пришла в голову сразу же по прочтению заголовка! Уверен, что таких дней не много, и в основном из-за пропуска игрового дня какой-либо из команд.
Вряд ли сейчас эти игроки будут убиваться за очки, турнирные задачи решены, команды в плей-офф попали. Главное - сохранить силы перед играми на вылет и подойти без травм. Вот там очки гораздо больше пригодятся.
Уже никто из них 5 точку не рвёт. Играют в пол силы, готовятся к по.
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Макдэвид сегодня 26 минут отыграл, не похоже на беречь силы
Макдэвид сегодня 26 минут отыграл, не похоже на беречь силы
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
ну Эдмонтон ещё может обкакаться и попасть на Колорадо, так себе удовольствие)
ну Эдмонтон ещё может обкакаться и попасть на Колорадо, так себе удовольствие)
Забавно что 4 хоккеиста сейчас набрали 99 очков и скорее всего влетят в сотку: Пастрняк, Сузуки, Шайфли и Нечас.
Ответ утиный пляжик
Забавно что 4 хоккеиста сейчас набрали 99 очков и скорее всего влетят в сотку: Пастрняк, Сузуки, Шайфли и Нечас.
Желаю им удачи в попадании в заветный список из 100 очков, иначе будет очень обидно, если кто-то из них не доберет (кажется пару сезонов назад Марнер остановился на этом легендарном номере/цифре 99).
Ну зная Кучерова , два матча для него и пять очков -это как сходить прогуляться.) Другое дело, что не все от него уже зависит, да и там сам Макди может постараться, к тому же пред стартом плей-офф и Кучеров может не так уж напрягаться.) Хотя, чуть подтянуться в раскладах сетки можно , если возможно. Из разряда абы да кабы.)
Харт этим господам, на троих.
