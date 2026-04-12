Макдэвид (133 очка в сезоне НХЛ), Кучеров (128) и Маккиннон (126) завершили игровой день с 0+0. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 2 матча в регулярке, у «Колорадо» – 3

Лидеры гонки бомбардиров НХЛ – форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Никита Кучеров («Тампа ») и Нэтан Маккиннон («Колорадо») – завершили игровой день без набранных очков.

Таким образом, положение в гонке не изменилось. Макдэвид (133 очка в 80 играх, 47+86, сегодня – 0+0 против «Лос-Анджелеса») лидирует, Кучеров (128 в 74, 43+85, сегодня – 0+0 против «Бостона») идет на втором месте, Маккиннон (126 в 78, 52+74, сегодня – 0+0 против «Вегаса») – на третьем.

До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 2 матча, «Эвеланш» – 3. Все три команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

«Эдмонтону » предстоят домашние игры с «Колорадо» и «Ванкувером», «Тампе» – домашние игры с «Детройтом» и «Рейнджерс», а «Эвеланш», кроме встречи в гостях с «Ойлерс», будут противостоять «Калгари» (в гостях) и «Сиэтлу» (дома).

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр.