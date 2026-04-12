Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру в НХЛ. Он 11-й игрок в истории лиги с таким достижением
Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1).
На счету 36-летнего канадца стало 63 (40+23) очка в 80 играх в сезоне при полезности «минус 18».
Стэмкос – 11-й игрок в истории лиги, кому удалось забросить 40 шайб в 8 или более сезонах.
В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 14), Уэйн Гретцки (12), Марсель Дионн и Марио Лемье (оба – по 10), Майк Босси и Майк Гартнер (оба – по 9), Бобби Халл, Фил Эспозито, Бретт Халл и Люк Робитайл (все – по 8).
Среди действующих игроков третье место по числу таких сезонов делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6) и Остон Мэттьюс («Торонто», 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Как и писал пару лет назад, свои 30-40 он будет забрасывать. Получается не такой он и мешок, раз и без Кучерова, за 2 сезона, под 70 положил.
Идет на 700+ шайб за карьеру и, кстати, может стать вторым среди бомбардиров, после Ови, у кого голов больше чем передач. Сейчас у него 622+631 если не ошибаюсь.
То что он не фанат игры в обороне, это и раньше было известно. Там вся команда в минусах, не только он. Играли по сути Йоси, РОР, Форсберг и он, что делали остальные - хз, но, даже сейчас они еще борются за ПО, так что думаю его голы очень помогли команде
И кстати почему 40 летний Ови плохой с таким же кол-вом очков, а Стэмкос топ ))
Где же Хоу и Овечкин? Хоу в этом возрасте возобновлял карьеру, причём в ВХА. У Ови же выпал ковидный сезон