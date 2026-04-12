  • Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру в НХЛ. Он 11-й игрок в истории лиги с таким достижением
28

Стивен Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру.

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1). 

На счету 36-летнего канадца стало 63 (40+23) очка в 80 играх в сезоне при полезности «минус 18». 

Стэмкос – 11-й игрок в истории лиги, кому удалось забросить 40 шайб в 8 или более сезонах. 

В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 14), Уэйн Гретцки (12), Марсель Дионн и Марио Лемье (оба – по 10), Майк Босси и Майк Гартнер (оба – по 9), Бобби Халл, Фил Эспозито, Бретт Халл и Люк Робитайл (все – по 8). 

Среди действующих игроков третье место по числу таких сезонов делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6) и Остон Мэттьюс («Торонто», 6). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
40 шайб, 10 из них победные.
Как и писал пару лет назад, свои 30-40 он будет забрасывать. Получается не такой он и мешок, раз и без Кучерова, за 2 сезона, под 70 положил.
Идет на 700+ шайб за карьеру и, кстати, может стать вторым среди бомбардиров, после Ови, у кого голов больше чем передач. Сейчас у него 622+631 если не ошибаюсь.
Только минус большой. Неприличный плюс- минус.. Овечкин может и сейчас 40 бы сделал, но ему сокращают время и правильно делают.. У него хоть минус 4 по сезону а играй он по 25 минут, был бы двузначный показатель. Стэмкос не мешок, но его шайбы не играют важной роли потому что и пропускает Нашвилл много когда он на льду .
Еще раз, у Стамескина в этом сезоне 10 победных
То что он не фанат игры в обороне, это и раньше было известно. Там вся команда в минусах, не только он. Играли по сути Йоси, РОР, Форсберг и он, что делали остальные - хз, но, даже сейчас они еще борются за ПО, так что думаю его голы очень помогли команде
Куда, кстати, подевались адепты секты "Стэмкос без Кучерова ничего не может"? В начале сезона полно было.
Стэмкос забивал за Тампу 51 гол, 60 голов в далеких 2010 х и сейчас забивает не в топ команде, точнее эта команда на сегодняшний день уровень того же Питтсбурга и Оттавы.
Кучеров за сезон больше очков набирает чем Стэмокс за два )))

И кстати почему 40 летний Ови плохой с таким же кол-вом очков, а Стэмкос топ ))
До Кросби Стэмкосу 32 шайбы осталось. Стивен моложе на 2.5 года.
Кросби плэймейкер, Стэм снайпер..
Старина Стэмкос делит щас 2-4 с места с Селянне и Альфредссоном в истории по шайбам среди 35-летних хоккеистов (36 ему стукнуло недавно). Ещё одна одна шайба (есть ещё две игры) и станет единолично вторым. Рекорд уверенный у Буцика, 51 шайба

Где же Хоу и Овечкин? Хоу в этом возрасте возобновлял карьеру, причём в ВХА. У Ови же выпал ковидный сезон
На десять лет промахнулись с Горди. А то получается, что Хоу, известный тем, что играл в НХЛ до 43-ех, в 35 возобновлял карьеру в ВХА. Мощно :)
