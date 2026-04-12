Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру в НХЛ. Он 11-й игрок в истории лиги с таким достижением

Стивен Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру.

Форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1).

На счету 36-летнего канадца стало 63 (40+23) очка в 80 играх в сезоне при полезности «минус 18».

Стэмкос – 11-й игрок в истории лиги, кому удалось забросить 40 шайб в 8 или более сезонах.

В списке также Александр Овечкин («Вашингтон», 14), Уэйн Гретцки (12), Марсель Дионн и Марио Лемье (оба – по 10), Майк Босси и Майк Гартнер (оба – по 9), Бобби Халл, Фил Эспозито, Бретт Халл и Люк Робитайл (все – по 8).

Среди действующих игроков третье место по числу таких сезонов делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6) и Остон Мэттьюс («Торонто», 6).