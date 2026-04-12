«Сиэтл» не вышел в плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в НХЛ
«Сиэтл» не вышел в плей-офф НХЛ, несмотря на сегодняшнюю победу над «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате.
Шансов «Кракен» лишился после победы «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» (1:0).
В первом сезоне под руководством Лэйна Ламберта команда набрала 79 очков в 79 играх и занимает 13-е место в Западной конференции.
«Сиэтл» пропустит плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в лиге. Клуб дебютировал в НХЛ как команда расширения в сезоне-2021/22.
В своем единственном розыгрыше плей-офф (2023) клуб дошел до второго раунда.
Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после этого сезона. Он был первым генменеджером клуба и работал с 2019 года
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну и нет тащилы в атаке - лучший бомибардир прости Госпади Эберле с 57 очками..
Бинерс разочаровывает эдакий сиэттловский Дэвид Легуонд...
Да и Какко
А вот Бенирс тоже не айс. Обычный среднячок лиги
Ни звёзд, ни топ-проспектов (Бенирс исключение), ни успехов, ни оглушительных провалов, ни прошлого, ни будущего
Даже не посмеешься как в свое время над Аризоной или сейчас Рейнджерс.
Надо что-то менять, и Уодделу уже дали коленом.
Будем посмотреть, кто станет новым ГМ