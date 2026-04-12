«Сиэтл» не вышел в плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в НХЛ.

«Сиэтл» не вышел в плей-офф НХЛ , несмотря на сегодняшнюю победу над «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате.

Шансов «Кракен» лишился после победы «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» (1:0).

В первом сезоне под руководством Лэйна Ламберта команда набрала 79 очков в 79 играх и занимает 13-е место в Западной конференции.

«Сиэтл » пропустит плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в лиге. Клуб дебютировал в НХЛ как команда расширения в сезоне-2021/22.

В своем единственном розыгрыше плей-офф (2023) клуб дошел до второго раунда.

Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после этого сезона. Он был первым генменеджером клуба и работал с 2019 года