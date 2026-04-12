5

«Сиэтл» не вышел в плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в НХЛ

«Сиэтл» не вышел в плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в НХЛ.

«Сиэтл» не вышел в плей-офф НХЛ, несмотря на сегодняшнюю победу над «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате. 

Шансов «Кракен» лишился после победы «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» (1:0). 

В первом сезоне под руководством Лэйна Ламберта команда набрала 79 очков в 79 играх и занимает 13-е место в Западной конференции. 

«Сиэтл» пропустит плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в лиге. Клуб дебютировал в НХЛ как команда расширения в сезоне-2021/22. 

В своем единственном розыгрыше плей-офф (2023) клуб дошел до второго раунда. 

Фрэнсис покинет пост президента «Сиэтла» по хоккейным операциям после этого сезона. Он был первым генменеджером клуба и работал с 2019 года

Когда Овечкин завершит карьеру?4703 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoЛэйн Ламберт
logoСиэтл
logoНХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
завалили решающую четверть сезона - 5 побед последних 19 играх...
Ну и нет тащилы в атаке - лучший бомибардир прости Госпади Эберле с 57 очками..
Бинерс разочаровывает эдакий сиэттловский Дэвид Легуонд...
Да и Какко
Ответ klimkamnev
завалили решающую четверть сезона - 5 побед последних 19 играх... Ну и нет тащилы в атаке - лучший бомибардир прости Госпади Эберле с 57 очками.. Бинерс разочаровывает эдакий сиэттловский Дэвид Легуонд... Да и Какко
Какко еще в Копах было видно, какое он како… Как это чудище 2 номером драфта было - это вопрос хороший.
А вот Бенирс тоже не айс. Обычный среднячок лиги
Ответ klimkamnev
завалили решающую четверть сезона - 5 побед последних 19 играх... Ну и нет тащилы в атаке - лучший бомибардир прости Госпади Эберле с 57 очками.. Бинерс разочаровывает эдакий сиэттловский Дэвид Легуонд... Да и Какко
С Какко не срослось, может с Кокко что-то получится в раме.
Фрэнсис провалил драфт расширения и в итоге Сиэтл пошел по пути Колумбуса. В этом году он заслуженно лишился своего места работы.
Возможно, самая серая и безликая франшиза.
Ни звёзд, ни топ-проспектов (Бенирс исключение), ни успехов, ни оглушительных провалов, ни прошлого, ни будущего
Даже не посмеешься как в свое время над Аризоной или сейчас Рейнджерс.

Надо что-то менять, и Уодделу уже дали коленом.
Будем посмотреть, кто станет новым ГМ
