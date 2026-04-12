«Сент-Луис» не вышел в плей-офф в 3-й раз за 4 сезона.

«Сент-Луис » не вышел в плей-офф НХЛ , несмотря на сегодняшнюю победу над «Чикаго» (5:3) в регулярном чемпионате.

Шансов «Блюз» лишила победа «Лос-Анджелеса» над «Эдмонтоном» (1:0).

В первом полном сезоне под руководством Джима Монтгомери команда набрала 80 очков в 79 играх и занимает 12-е место в Западной конференции.

«Блюзмены» пропустят плей-офф в 3-й раз за 4 последних сезона. В прошлом розыгрыше команда вылетела в первом раунде, уступив «Виннипегу» (3-4).