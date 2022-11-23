Отказ от России U25 на Кубке Первого канала – тысячный промах ФХР. Подумали о рисках и упустили возможности

Самое большое разочарование декабря для меня – совсем не то, что прервалась результативная серия Митча Марнера (23 матча с набранными очками).

В начале декабря стало известно: на КПК не сыграет Россия U25 – сборная, которую летом запустил Роман Ротенберг, кажется, при поддержке Министерства спорта. Эта команда заявлялась на декабрьский турнир и тренировать ее должен был именно Роман – но этого не случилось: в хоккей 5-на-5 в Москве единственная сборная России сыграет с Беларусью и Казахстаном. Шоу не будет.

Ротенберг против Жамнова – это было б интересно, но, на самом деле, не так уж важно, кто бы тренировал эту сборную – и не принципиально, как бы она называлась. Молодежная. Экспериментальная. Сборная будущего. Спецсборная. Как угодно.

Я понимаю, чего, скорее всего, побоялась ФХР и кураторы сборной. Две России на одном турнире – это когнитивный диссонанс в головах зрителей Первого канала, которых много лет успешно отговаривают интересоваться клубным хоккеем (и вообще хоккеем) и которые не знают даже Диму Воронкова: «Две сборные России? А за какую болеть? Вокруг какой объединяться? Какая настоящая? Что делать?».

Кроме того, существовали некоторые маркетинговые риски – и что, если одна из сборных будет лучше продаваться в социальных сетях? А что, если одна будет просто ярче и успешнее, а на вторую не хватит хороших игроков и она будет проигрывать? Проигрывающая сборная России – это как? Кто будет отвечать?

Думаю, ФХР и кураторы взвесили риски, как делают постоянно – и мы знакомы с этой стратегией. Существование нашего хоккея – во вселенной ФХР – связано исключительно с рисками, которые нужно обходить:

• А что, если игрокам сборной не хватит времени для тренировок? – Тогда перед Олимпиадой мы сделаем паузу в несколько недель;

• А что, если наша молодежь окажется недостаточно талантливой, чтобы выиграть конкуренцию у легионеров? – Тогда мы ограничим число легионеров.

Риски, риски, риски.

Кажется, что их уже совсем не осталось: на Кубок Первого канала в Москву соглашаются ехать только Беларусь, Китай и Казахстан – вполне обыгрываемые и не то чтобы прям притягательные для зрителя команды. Но в ФХР по-прежнему думают о рисках – перед таким непредставительным турниром Владислав Третьяк говорит, что на две сборные у нас, скорее всего, не хватило бы игроков.

Нам некем играть против Беларуси. Класс.

Даже в этой ситуации он думает о рисках.

Я уже говорил раньше, скажу и сейчас: гораздо полезнее было бы использовать текущий момент как время возможностей для нашего хоккея. Просто посмотреть, каково это – сезон КХЛ без пауз. Просто посмотреть, каким был бы Кубок Гагарина в мае-июне? Просто хоть раз, хоть два подумать не о рисках, а о возможностях.

Кубок Первого канала-2022 не то чтобы прям большой склад возможностей, но еще одна сборная России – это как раз возможность. Риски понятны, но их можно было бы перекрыть смыслом, вложенным в появление еще одной сборной:

• Тест для нескольких тренеров.

• Расширенный просмотр игроков в сборную (если уж Алексей Жамнов собирается на чемпионат мира – а он, кажется, собирается) – в прошлом году сборная прокрутила около 30 игроков.

• Тест разных концепций – одна сборная играет от защиты, другая – в советские атакующие традиции. Мы все смотрим, что эффективнее. Одна команда из игроков постарше, вторая – молодежная.

Я понимаю, что это все не то чтобы верх креатива, но любой из этих вариантов был бы интереснее матча Россия – Беларусь. Любой. Вот только ФХР как всегда думала о рисках – и вот мы здесь. Получили самый ненужный турнир в истории, подхлестнуть интерес к которому может только поражение сборной – кажется, невозможное.

Риски, безусловно, нужно уважать, когда занимаешься чем-то серьезным и когда негативные последствия – это конкретный материальный урон. Появление еще одной сборной на КПК ни к чему такому привести точно не могло. В ФХР давно забыли, что хоккей – это сфера развлечений, это интертеймент – и тут не бывает рисков. Тут только возможности.

Мы могли бы порадоваться, но вместо этого с серьезным видом выходим на матч против Казахстана как на решающий в году экзамен.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Пресс-служба Госдумы РФ, Алексей Куденко