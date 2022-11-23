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Отказ от России U25 на Кубке Первого канала – тысячный промах ФХР. Подумали о рисках и упустили возможности

Владислав Третьяк Владислав Третьяк
ФХР ФХР
Кубок Первого канала Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
сборная России U25
Хоккей Хоккей

Самое большое разочарование декабря для меня – совсем не то, что прервалась результативная серия Митча Марнера (23 матча с набранными очками).

В начале декабря стало известно: на КПК не сыграет Россия U25 – сборная, которую летом запустил Роман Ротенберг, кажется, при поддержке Министерства спорта. Эта команда заявлялась на декабрьский турнир и тренировать ее должен был именно Роман – но этого не случилось: в хоккей 5-на-5 в Москве единственная сборная России сыграет с Беларусью и Казахстаном. Шоу не будет.

Ротенберг против Жамнова – это было б интересно, но, на самом деле, не так уж важно, кто бы тренировал эту сборную – и не принципиально, как бы она называлась. Молодежная. Экспериментальная. Сборная будущего. Спецсборная. Как угодно.

Я понимаю, чего, скорее всего, побоялась ФХР и кураторы сборной. Две России на одном турнире – это когнитивный диссонанс в головах зрителей Первого канала, которых много лет успешно отговаривают интересоваться клубным хоккеем (и вообще хоккеем) и которые не знают даже Диму Воронкова: «Две сборные России? А за какую болеть? Вокруг какой объединяться? Какая настоящая? Что делать?».

Кроме того, существовали некоторые маркетинговые риски – и что, если одна из сборных будет лучше продаваться в социальных сетях? А что, если одна будет просто ярче и успешнее, а на вторую не хватит хороших игроков и она будет проигрывать? Проигрывающая сборная России – это как? Кто будет отвечать?

Думаю, ФХР и кураторы взвесили риски, как делают постоянно – и мы знакомы с этой стратегией. Существование нашего хоккея – во вселенной ФХР – связано исключительно с рисками, которые нужно обходить:

• А что, если игрокам сборной не хватит времени для тренировок? – Тогда перед Олимпиадой мы сделаем паузу в несколько недель;

• А что, если наша молодежь окажется недостаточно талантливой, чтобы выиграть конкуренцию у легионеров? – Тогда мы ограничим число легионеров.

Риски, риски, риски.

Кажется, что их уже совсем не осталось: на Кубок Первого канала в Москву соглашаются ехать только Беларусь, Китай и Казахстан – вполне обыгрываемые и не то чтобы прям притягательные для зрителя команды. Но в ФХР по-прежнему думают о рисках – перед таким непредставительным турниром Владислав Третьяк говорит, что на две сборные у нас, скорее всего, не хватило бы игроков.

Нам некем играть против Беларуси. Класс.

Даже в этой ситуации он думает о рисках.

Я уже говорил раньше, скажу и сейчас: гораздо полезнее было бы использовать текущий момент как время возможностей для нашего хоккея. Просто посмотреть, каково это – сезон КХЛ без пауз. Просто посмотреть, каким был бы Кубок Гагарина в мае-июне? Просто хоть раз, хоть два подумать не о рисках, а о возможностях.

Кубок Первого канала-2022 не то чтобы прям большой склад возможностей, но еще одна сборная России – это как раз возможность. Риски понятны, но их можно было бы перекрыть смыслом, вложенным в появление еще одной сборной:

• Тест для нескольких тренеров.

• Расширенный просмотр игроков в сборную (если уж Алексей Жамнов собирается на чемпионат мира – а он, кажется, собирается) – в прошлом году сборная прокрутила около 30 игроков.

• Тест разных концепций – одна сборная играет от защиты, другая – в советские атакующие традиции. Мы все смотрим, что эффективнее. Одна команда из игроков постарше, вторая – молодежная.

Я понимаю, что это все не то чтобы верх креатива, но любой из этих вариантов был бы интереснее матча Россия – Беларусь. Любой. Вот только ФХР как всегда думала о рисках – и вот мы здесь. Получили самый ненужный турнир в истории, подхлестнуть интерес к которому может только поражение сборной – кажется, невозможное.

Риски, безусловно, нужно уважать, когда занимаешься чем-то серьезным и когда негативные последствия – это конкретный материальный урон. Появление еще одной сборной на КПК ни к чему такому привести точно не могло. В ФХР давно забыли, что хоккей – это сфера развлечений, это интертеймент – и тут не бывает рисков. Тут только возможности.

Мы могли бы порадоваться, но вместо этого с серьезным видом выходим на матч против Казахстана как на решающий в году экзамен.

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Пресс-служба Госдумы РФ, Алексей Куденко

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