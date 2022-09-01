🤬КХЛ убеждает нас, что хоккей теряет молодую аудиторию. Это самая большая глупость лета-2022

Праведный гнев Никиты Петухова.

Прошлый сезон целиком ушел у меня на то, чтобы осознать: ФХР и КХЛ – это такая периферия мирового хоккея. Вместе – они наша ФНЛ (если я правильно понимаю, что там в футболе): смотреть лучше после серьезной инъекции снисхождения, на расслабоне, без каких-то зрительских амбиций.

Если ты идешь за развлечением в лигу, в которой главным тренером официально работает Роман Ротенберг, то итоговое разочарование – это скорее твоя проблема, согласитесь? Это как идти на фильм Сарика Андреасяна и на выходе быть недовольным качеством постановки. Ну на афише же все написано – ты чего ждал вообще?

И глобально за это лето я смирился с тем, что мои ожидания – это мои проблемы. Чего я жду? Все новости из КХЛ – это чудачества того же Романа и Александра Крылова. Александр Кожевников воет на Луну. Ну и в таком духе. Хоккея тут уже не будет. Все, я отключился. Я в этом не участвую. Я на это не реагирую. К самым идиотским новостям, репликам, решениям я буду холоден, как Валя Карнавал к геометрии Евклида. Это не мое. Если кому-то интересно – велкам. Мув йо бади. Чек ит ап нау.

Вроде бы получается. Немного тряхануло, когда Роман надел на презентацию СКА пять болтов, один из которых – за победу 15-летних (фундамент!), но в целом пульс ровный.

«Я готов ко всему», – думал я. Китайский клуб в Мытищах («А почему вы думаете, что он будет аутсайдером в этом сезоне?» – спросил недавно Алексей Морозов), арабский клуб в Карелии, отрицательный лимит на легионеров, 120 игроков в заявке, СКА и ЦСКА начинают сезон в конце марта, на стадии финала конференции (можете не обращать внимания, но так фактически и происходит последние годы) – мне будет по барабану.

Но кто ищет, тот найдет. Этим же летом КХЛ выкатила идею, несуразность которой сводит меня с ума. Мне хочется достать из подвала старый комп, запустить первую Call of Duty и просто спускать обойму за обоймой из автомата в кирпичную стену, пока на всем свете не кончится электричество.

С факелом бежит вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

«К сожалению, современному поколению хоккей в классическом виде тяжело дается, – сказал он на днях на пресс-конференции. – То есть сидеть 2,5 часа у телевизора им тяжело, мы это видим».

Эту же мысль он чуть в другой форме высказывал в конце июня – через несколько дней после того, как феерически закончился феерический Кубок Стэнли: «Более молодой аудитории, наверное, уже тяжеловато высидеть 2,5 классических часа трансляций у телевизора».

О господи, ну нет! С этим невозможно мириться. Никакая «колда» (так вроде бы называют серию Call of Duty) не спасет. Это какой-то ядерный микс невежества, наглости и пренебрежения самой базовой логикой.

Радует подготовка спикера. «Наверное, тяжеловато», «мы это видим». Это стенограмма заседания Госдумы на тему закона о «гей-пропаганде»? На такие подробные, глубокие исследования иногда ссылаются там.

И это на фоне новости, что НХЛ в сезоне-2021/22 заработала рекордные деньги – свыше 5 миллиардов долларов.

Это на фоне феерического Кубка Стэнли.

Это на фоне Александра Овечкина, который подписывает 5-летний контракт в НХЛ. Это на фоне Евгения Малкина, который подписывает 4-летний контракт в НХЛ. Это на фоне переезда Андрея Кузьменко в НХЛ.

Может быть, позвонить и сказать Овечкину, что все, хоккей больше не интересен?

Это на фоне того, что в Хабаровске и Екатеринбурге КХЛ не проводит игр с 10 января. Это на фоне того, что сезон КХЛ, не ограниченный ровно ничем, в 2023 году закончится в апреле и не затронет ни май, ни тем более июнь.

Я с трудом подбираю слова. Меня правда обескураживает наглость этого вывода. Во-первых, он основан на какой-то выдумке, стереотипе – «молодежь нынче пошла не та, клиповое мышление, бла-бла-бла». При этом типичное шоу на ютубе может легко растянуться на два часа – и собрать несколько миллионов просмотров.

Во-вторых – контекст. В каком состоянии КХЛ находится сейчас? Что она делает для того, чтобы зацепить внимание даже не молодой аудитории, а хотя бы мое? Мы все видим, что лига становится первенством водокачки (это не мои слова): НХЛ расширяется и забирает лучших игроков, и сейчас, чтобы оставить нашего талантливого вратаря в России, есть только один выход – упрятать его в армию.

Но расширение НХЛ – это обстоятельство из второго десятка. Важнее процессы, которые текут внутри. Какие меры лига предпринимает, чтобы стать интереснее? Потолок зарплат? Ха-ха: до него в прошлом сезоне дотянули четыре, кажется, команды. Контроль за качеством организаций? В КХЛ обосновался Франкенштейн – канадский клуб с китайским финансированием и мытищинской пропиской.

Равные возможности? СКА и ЦСКА пылесосят всю лигу на предмет более-менее качественных игроков, раздувают заявку до более-менее бесконечности, заводят фарм-клубы – и лига на все это отвечает: «Окей». А что мы можем сделать?

Вот именно: вы ничего не можете. Проблема не в хоккее. Проблема в вас. Это вы не можете выстроить лигу равных возможностей. Это вы не можете повесить над клубами реальный потолок зарплат. Это вы не можете справиться с влиянием СКА / ЦСКА и просто им потакаете. Это вы превратили в целом симпатичную лигу в вязкое болото, в котором региональные бюджеты соревнуются с «газпромовскими» и «роснефтевскими». Это все – ваших рук дело; и после этого вы рассказываете о том, что молодая аудитория теряет интерес к хоккею.

Я могу представить, что в наблюдениях Сергея есть песчинки реальности. Молодая аудитория, возможно, на самом деле теряет интерес к хоккею.

Но я знаю одну лигу, которая реально бьется за эту аудиторию – НХЛ каждый год появляется у этой аудитории в виде игры на приставке. И эта аудитория тратит на лигу иногда и больше 2,5 часов за день (и все это время у телевизора).

Знаете, что молодой аудитории предлагает КХЛ, которая так внимательно изучает эту аудиторию и чутко реагирует на ее потребности?

Настольную игру. Настольную игру! Я не шучу: на сайте КХЛ можно найти сразу две такие игры с логотипами лиги – монополию и настольный хоккей. А еще где-то зимой мне писали с предложением прорекламировать серию альбомов и наклеек (в 2022-м!) в ютуб-канале (я ответил: «Уточните у боссов, можно ли вам со мной сотрудничать» – и на этом переписка завершилась).

Ну вы же знаете эту современную молодежь? Она не может высидеть у телевизора 2,5 часа, зато с удовольствием целыми днями просиживает на полу, скупая недвигу в Монополии или зарезываясь в старый-добрый настольный хоккей из нашего детства. Или – терпеливо расклеивая наклейки в альбом со звездами нижнекамского «Нефтехимика».

Фу-у-у-ух. И вот теперь, у меня вопрос: имеет ли право руководитель лиги, которая в 2020-х делает настольный хоккей вместо полноценного симулятора, произносить словосочетание «молодая аудитория»?

Имеет ли право босс хоккейной лиги, которая допускает, что в Хабаровске, одном из самых хоккейных городов страны, не играют с 10 января, на какие-то выводы относительно хоккея как зрелища?

Не надеюсь, что вы будете согласны со мной – для вас всегда открыта секция с комментариями, но лично я уверен, что нет.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Григорий Сысоев; youtube.com/ХК Сочи; East News/BRUCE BENNETT/Getty AFP; facebook.com/EASPORTSNHL