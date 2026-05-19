Погребняк о «Зените»: «Игры не вижу. Усилил бы каждую позицию»

Бывший нападающий «Зенита » Павел Погребняк усилил бы каждую позицию в команде, потому что не видит у нее игры.

– На ваш взгляд, кто забил чемпионский гол за «Зенит» – Соболев или Ерохин?

– Мне все равно, главное – «Зенит» стал чемпионом.

– По вашему мнению, какие позиции петербургской команде нужно усилить?

– Вопрос к руководству клуба, чего вы меня спрашиваете?

– Вы же видите игру.

– Игры я не вижу.

– Какую позицию вы бы усилили?

– Наверное, каждую, – сказал Погребняк.