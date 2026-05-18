  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
430

Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник

В АПЛ проходят матчи 37-го тура.

В 37-м туре АПЛ в пятницу «Ливерпуль» в гостях проиграл «Астон Вилле» (2:4).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» (3:2).

В понедельник «Арсенал» встретится дома с «Бернли».

Во вторник «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Борнмутом», «Челси» сыграет в дерби с «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

37-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
15 мая 19:00, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
4 - 2
2.53xG1.55
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+2’
  ван Дейк
Макгинн   Санчо
90’
Тилеманс   Дуглас Луис
90’
  Макгинн
89’
Буэндиа   Матсен
85’
74’
Гакпо   Салах
  Уоткинс
73’
66’
Гравенберх   Виртц
66’
Гомес   Кьеза
Макгинн
66’
62’
Гомес
  Уоткинс
57’
52’
  ван Дейк
Линделеф   Баркли
46’
2тайм
Перерыв
Уоткинс
45’
+3’
  Роджерс
42’
Кэш
39’
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Линделеф, Тилеманс, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Линделеф, Тилеманс, Абрахам, Бизот, Богарде, Буэндиа, Гарсия, Макгинн, Бэйли
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Джонс, Гакпо
Запасные: Макконнелл, Гомес, Райт, Вудмен, Робертсон, Ндиайе, Ньони, Гравенберх, Гакпо
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 11:30, Олд Траффорд
Логотип домашней команды
Манчестер Юнайтед
Завершен
3 - 2
4.29xG1.84
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
90’
+4’
Андерсон
Шоу
90’
+3’
84’
Нетц   Жаир Кунья
84’
Игор Жезус   Макати
Каземиро   Маунт
81’
Матеус Кунья   Доргу
80’
Мбемо   Зиркзе
80’
Каземиро
78’
78’
  Гиббс-Уайт
  Мбемо
76’
70’
Домингес   Сангаре
70’
Вуд   Авонийи
70’
Хатчинсон   Баква
  Матеус Кунья
55’
53’
  Морато
2тайм
Перерыв
  Шоу
5’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Мбемо
Запасные: Йоро, Каземиро, Байындыр, Мазрауи, Маласиа, Угарте, Матеус Кунья, Мбемо, Хевен
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Нетц, Морато, Миленкович, Уильямс, Гиббс-Уайт, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Вуд, Игор Жезус, Ортега, Эбботт, Нетц, Йейтс, Хатчинсон, Джон, Домингес
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 14:00, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
1 - 3
1.32xG1.28
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
Гарнер
90’
+6’
90’
+1’
  Изидор
О'Брайен   Коулмэн
88’
Рель   Макнил
88’
81’
  Ле Фе
77’
Садики   Диарра
77’
Бробби   Изидор
77’
Ангуло   Ригг
Бету   Барри
73’
Ироэгбунам   Джордж
73’
60’
Хьюм   Тальби
59’
  Бробби
О'Брайен
47’
2тайм
Перерыв
  Рель
43’
Ироэгбунам
25’
23’
Альдерете   О`Нин
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Рель, Бету
Запасные: О'Брайен, Трэверс, Диблинг, Ироэгбунам, Алькарас, Бету, Рель, Паттерсон, Армстронг
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Ангуло, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Альдерете, Садики, Хьюм, Эльборг, Серкин, Майенда, Бробби, Та Би, Ангуло
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 14:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
2 - 2
1.55xG1.82
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
90’
+5’
Хендерсон
Кайоде
90’
+5’
90’
+3’
Сарр   Гессан
89’
Лерма
Ярмолюк   Дасилва
89’
  Уаттара
88’
83’
Ричардс
Айер   ван ден Берг
82’
74’
Риад   Лерма
Янельт   Хендерсон
63’
Йенсен   Шаде
63’
61’
Ларсен   Матета
61’
Лакруа   Ричардс
52’
  Уортон
46’
Пино   Джонсон
2тайм
Перерыв
  Уаттара
40’
6’
  Сарр
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, Айер, Льюис-Поттер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Дамсгор, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Нелсон, Фуро, Айер, Ярмолюк, Вальдимарссон, Пиннок, Йенсен, Янельт, Хики
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Канво, Пино, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Ларсен, Бенитес, Хьюз, Пино, Клайн, Девенни, Риад, Лакруа, Сарр
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 14:00, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
1 - 0
0.75xG2.23
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
Калверт-Льюин
90’
+7’
  Калверт-Льюин
90’
+6’
90’
+3’
Минте   Марч
Борнаув   Байрэм
90’
+1’
82’
Хиншелвуд   Костулас
82’
Балеба   Айяри
Штах   Пиру
74’
65’
Велтман   Гомес
65’
Уэлбек   Рюттер
Ааронсон   Нмеча
60’
Джеймс   Ньонто
60’
Танака   Лонгстафф
60’
2тайм
Перерыв
Лидс
Дарлоу, Борнаув, Бийол, Родон, Джастин, Ампаду, Танака, Штах, Джеймс, Ааронсон, Калверт-Льюин
Запасные: Крессуэлл, Танака, Ааронсон, Чадвик, Лину, Борнаув, Штах, Джеймс, Лукас Перри
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Велтман, Балеба, Гросс, Хиншелвуд, Минте, Кадыоглу, Уэлбек
Запасные: Боскальи, Милнер, О`Райли, Балеба, Хиншелвуд, Стил, Велтман, Минте, Уэлбек
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 14:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 1
1.5xG1.48
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
Андре
90’
+4’
Меллер Вольф   Уго Буэно
85’
Гомеш   Лима
85’
Хван Хи Чхан   Белльгард
79’
79’
Бобб   Чуквуэзе
79’
Смит-Роу   Уилсон
Армстронг   Арокодаре
72’
67’
Ивоби   Кинг
67’
Родриго Муниз   Хименес
46’
Берге   де Маседо
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Робинсон
  Мане
25’
Вулверхэмптон
Жозе Са, Меллер Вольф, Крейчи, С. Буэно, Москера, Андре, Гомес, Хван Хи Чхан, Мане, Гомеш, Армстронг
Запасные: Тшатшуа, Гомес, Армстронг, Гомеш, Бентли, Эдози, Меллер Вольф, Хван Хи Чхан, Гомеш
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Кастань, Берге, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Бобб, Родриго Муниз
Запасные: Ивоби, Смит-Роу, Бобб, Тете, Куэнка, Кэрни, Берге, Лекомт, Родриго Муниз
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
17 мая 16:30, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
3 - 1
2.13xG0.96
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
Осула   Висса
85’
Триппьер   Эланга
85’
Холл
83’
80’
Канте
Вольтемаде   Берн
75’
Барнс   Дж. Мерфи
75’
69’
  Кастельянос
67’
Диуф
  Осула
65’
63’
Уан-Биссака   Пабло
63’
Соучек   Канте
59’
Соучек
Тонали   Уиллок
53’
2тайм
Перерыв
26’
Тодибо   Кастельянос
  Осула
19’
  Вольтемаде
15’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараэс, Рэмзи, Барнс, Вольтемаде, Осула
Запасные: Триппьер, Тонали, Вольтемаде, Нив, Барнс, А. Мерфи, Осула, Рэмсдейл, Гордон
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Тодибо, Мавропанос, Дисаси, Саммервилл, Боуэн, Диуф, Фернандеш, Соучек, Уан-Биссака, Уилсон
Запасные: Уокер-Питерс, Соучек, Килмен, Поттс, Тодибо, Скарлз, Уан-Биссака, Ареоля, Магасса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16498 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
результаты
logoНоттингем Форест
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoЛидс
logoЭвертон
logoБрайтон
logoВулверхэмптон
logoФулхэм
logoСандерленд
logoКристал Пэлас
logoБрентфорд
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoБорнмут
logoВест Хэм
logoМанчестер Сити
logoБернли
logoАрсенал
logoЧелси
430 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Сити надежда только на Кристал в последнем туре.., а так канониры практически чемпионы
Ответ Eliza77
У Сити надежда только на Кристал в последнем туре.., а так канониры практически чемпионы
У Кристал Пэлас матч с Арсеналом будет последним в АПЛ и за два дня до финала ЛК с Райо Вальекано. Так что …
Ответ Eliza77
У Сити надежда только на Кристал в последнем туре.., а так канониры практически чемпионы
Нет. КП 100% проиграют, у них финал еврокубка через пару дней, плюс в случае победы Арсенала в Лиге получат дополнительные выплаты за игрока, будет 2й состав. Только Бернли может вмешаться в чемпионскую гонку.
скосплеил Джерарда
Уж лучше Арсенал, чем всякие 115-е, или сколько там уже у них.
Ответ Светлоград
Уж лучше Арсенал, чем всякие 115-е, или сколько там уже у них.
Комментарий скрыт
Ответ Светлоград
Уж лучше Арсенал, чем всякие 115-е, или сколько там уже у них.
Ни одного не доказано бездарь)
Хватит дырявить красную часть портового города! Астонвиллавитесь!
Ответ Ulukbek Kiyazov
Хватит дырявить красную часть портового города! Астонвиллавитесь!
Продолжайте!)
Вест Хэм так хочет вылететь, что ТТХ почти ничего и делать не нужно ради спасения
Ливерпуль конечно катастрофичен, как бы Слот последние туры на свое увольнение не наиграл, хотя в ЛЧ все равно попадут
Была бы у Бруну команда как у де Брейне, уже давно рекорд был бы побит
хорошие результаты для Борнмута, осталось выложиться во вторник
Таблицу, посмотрел... Абсолютно мёртвый сезон у «Ливерпуля», а они 4. О как. Этот тур как раз за это место
Ответ Cruel Snake
Таблицу, посмотрел... Абсолютно мёртвый сезон у «Ливерпуля», а они 4. О как. Этот тур как раз за это место
Был похож на сезоны прошедших лет МЮ, играли паршиво, но как-то держались в верхней части таблицы.
Ответ Cruel Snake
Таблицу, посмотрел... Абсолютно мёртвый сезон у «Ливерпуля», а они 4. О как. Этот тур как раз за это место
потому что ровно играли все, ну кроме 2 последних , тут и арс с сити мало набрали, клопп как-то с 95 очками чемпионом не стал
За Арсенал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
2 минуты назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
15 минут назадТесты и игры
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
17 минут назад
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
23 минуты назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
35 минут назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
53 минуты назад
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
54 минуты назадВидео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
9 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
30 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
59 минут назад
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию
сегодня, 08:48
Рекомендуем