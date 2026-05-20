«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в дерби – 2:1. Энцо, Сантос и Ришарлисон забили

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энцо Фернандес открыл счет на 18-й минуте. Андрей Сантос забил на 67-й. Ришарлисон отыграл один мяч на 74-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
19 мая 19:15, Стэмфорд Бридж
Челси
2 - 1
1.09xG2.15
Тоттенхэм
Эссугу
90’
+2’
Нету   Гарначо
89’
Делап   Меука
89’
Палмер   Эссугу
89’
Делап
87’
Кукурелья
85’
Фофана   Сарр
81’
Хато
79’
Ачимпонг   Чалоба
74’
74’
  Ришарлисон
69’
Коло-Муани   Мэддисон
68’
Удоджи   Спенс
68’
Пальинья   Сарр
  Сантос
67’
63’
Удоджи
2тайм
Перерыв
43’
ван де Вен
28’
Порро
  Фернандес
18’
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Ачимпонг, Кайседо, Сантос, Фернандес, Палмер, Нету, Делап
Запасные: Кавума-Макквин, Фофана, Делап, Йоргенсен, Палмер, Нету, Джеймс, Дерри, Ачимпонг
1тайм
Тоттенхэм:
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Пальинья, Бентанкур, Тель, Галлахер, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Удоджи, Грэй, Пальинья, Биссума, Коло-Муани, Викарио, Дрэгушин, де Соуза, Бергвалль
Мне больше всего смешно, что тактического гика Де Дзерби, любимого Лукомским, возит Сет Макфарлейн без лицензии тренера 🤭
Ответ
Он скачал схему Алонсы прост
Ответ
Алонсо ему пишет, что делать
Клянусь, это уже Алонсо позвонил и сказал "бейте по воротам, мать вашу".
Потому что они не били, никогда не били.
Ответ
Да, факт. Всегда было сто обработок.
Ответ
Перед этим Пальма вспомнил об этом же
Хато всего 20, в каком же он порядке будет, если продолжит так прогрессировать.
А в 1 круге я думал, что купили флопа, Мареска ему совсем не подходил, да и не доверял совсем.
Ответ
+++
Ответ
Ну кстати да. На позиции ЦЗ очень хорошо смотрится последнее время. Этаких мартинес из МЮ.
Что вы хотели, у Челси 1 поражение от шпор за всю историю АПЛ на Стэмфорде, то есть за 35 лет. И та при Поче в 2018.
Это всегда был миссматч.
Де Дзерби похож на человека на моноколесе
Ответ
Он похож на моноколесо
Хахахахаха Дэлап угарный канеш, даже на мяч не смотрит, просто бежит чтоб врезать
Что за Должуны свистят на Бридже Галлахеру? Его же слили Боулинг и ко тупо как ресурс для улучшения ффп. Он сам не собирался уходить с клуба и в Тоттенхэм напрямую не переходил. Это не мышки Маунт и Хаверц же
Ответ
Я тоже в шоке с этих олигофренов, напоминают Должуна, который обиделся на Мареску
Ответ
Наверное, потому что Галлахер говорил как у него вся семья болеет за Челси, он сам за Челси, в общем много приятных слов наговорил как он предан синим. И когда уходил тоже.
Но 200к из ТТХ это 200к из ТТХ в неделю.
победа над ттх всегда приятна. энцо красавчик
как же похорошела игра челси когда фофана покинул поле
Палмер сегодня хорош, балдею.
В следующем сезоне вернется, а может даже выйдет на новый уровень, Алонсо любит десяток.
Ответ
вангую главной метамарфозой сезона будет то, что нокен внезапно расскажет как алонсо прокачал энцо, хотя энцо будет играть так как играл все свое время в чесли)
Ответ
Нокен не любит Алонсо, только Акер.
