«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в дерби – 2:1. Энцо, Сантос и Ришарлисон забили

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ.

«Челси » обыграл «Тоттенхэм » (2:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энцо Фернандес открыл счет на 18-й минуте. Андрей Сантос забил на 67-й. Ришарлисон отыграл один мяч на 74-й.

