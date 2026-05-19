Дибала готов рассмотреть предложения из АПЛ. «Рома» намерена продлить контракт с 32-летним аргентинцем

Пауло Дибала может оказаться в АПЛ.

По информации Sky Sports, 32-летний полузащитник «Ромы» готов рассмотреть предложения из Англии этим летом.

При этом римский клуб обсуждает с аргентинцем продление контракта и уверен, что сможет договориться с ним.

В этом сезоне Дибала провел 21 матч в Серии А и забил два гола.