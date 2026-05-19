«Арсенал» стал чемпионом после ничьей «Ман Сити» и «Борнмута» – 1:1. Холанд ответил на гол Крупи
«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Вайталити Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Эли Жуниор Крупи забил на 39-й минуте, Эрлинг Холанд сравнял на 95-й.
Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
19 мая 18:30, Вайталити Стэдиум
1.71xG1.27
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33895 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Выпью пива сегодня за чемпионство Титана! Привет всем из Франкфурта!