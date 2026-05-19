  «Арсенал» стал чемпионом после ничьей «Ман Сити» и «Борнмута» – 1:1. Холанд ответил на гол Крупи
«Арсенал» стал чемпионом после ничьей «Ман Сити» и «Борнмута» – 1:1. Холанд ответил на гол Крупи

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Вайталити Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эли Жуниор Крупи забил на 39-й минуте, Эрлинг Холанд сравнял на 95-й.

Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
19 мая 18:30, Вайталити Стэдиум
Борнмут
1 - 1
1.71xG1.27
Манчестер Сити
90’
+7’
Доннарумма
Трюффер
90’
+6’
90’
+5’
  Холанд
Клюйверт
90’
+3’
90’
+3’
Родри Эрнандес
Смит   Кук
90’
Эванилсон   Унал
89’
Роша   Брукс
84’
Крупи   Клюйверт
76’
76’
Доку   Мармуш
Хилл
59’
56’
Семеньо   Савиньо
56’
Ковачич   Фоден
56’
Бернарду Силва   Шерки
  Крупи
39’
Адамс
37’
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Адамс, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Роша, Мандас, Тот, Крупи, Диаките, Доук, Адли, Смит, Эванилсон
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Доку, Ковачич, Бернарду Силва, Семеньо, Холанд
Запасные: Ковачич, Рейндерс, Бернарду Силва, Траффорд, Доку, Семеньо, Рубен Диаш, Стоунз, Гвардиол
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?33895 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
С детства за Борнмут!
ERNST
Тяжёлое детство у вас
ERNST
скорее с утра
давай Борнмут, сегодня весь Лондон за тебя болеет😁
ibra207
Весь мир ❤️🔴
ibra207
И Перхушково!😂😂😂
Ребята, принимаю поздравления. Самый олдовый болельщик канониров (и Баварии) - с 1998 года, на сайте с 2008 года.

Выпью пива сегодня за чемпионство Титана! Привет всем из Франкфурта!
Поздравления из Регенсбурга (Бавария) 🏆👍
Фу. Ну и командочки тебе достались.
Трудно сказать что тошнотнее: ватокатная игра Сити или их вырвиглазная выездная форма
Так сити играл 95% матчей. Как арсик сейчас
Не помню, чтобы две лучшие команды АПЛ так отвратно играли
Ура! 20 лет болею за Арсенал, еще со времен Глеба и Аршавина - и наконец дождался первое чемпионство!
По сути ты только сейчас вылез. С 2013 по 2025 у тебя был перерыв и ты не болел за Арсенал.
Все смеялись над Оpta когда те весь сезон сильно много % отдавали на чемпионство Арсенала как в АПЛ так и в ЛЧ, а в итоге АПЛ считай взяли, и в ЛЧ в финале)
30 минут до чемпионства Арсенала…
Да погодите вы. Там 👈 ТТХ топят.
мэр Лондона просил всех помочь Вест Хэму) Вот Челси старается)
Пол матча показывают болельщика, который из бутылки с логотипом Арсенала пил, не пойму только, куда он ее спрятал…
Очень удивлюсь, если борнмут проиграет. Арсенал должен стать чемпионом сегодня.
Игроки Арсенала подошли к телевизору...
