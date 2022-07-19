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Что с формами в РПЛ: «Зенит» и «Спартак» в старых комплектах, лигу захватила Puma

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Многие получили одинаковые шаблоны.

Одна из интриг нового сезона Мир РПЛ – как клубы адаптировались к уходу крупных экипировщиков. В первую очередь это ударило по «Зениту» и «Спартаку», которые зарабатывали на контрактах с Nike. Эти клубы получали деньги за лицензионное соглашение с компанией и за процент с каждой проданной формы, но уход Nike из России многое изменил.

«Раскрывать размер контракта мы не имеем права, но сумма существенная для коммерческой доходной части, – признавался директор «Спартака» Рустам Махмутов. – При этом не хотим, чтобы взаимоотношения исчислялись только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор».

В июне Махмутов рассказывал «Ведомости. Спорту»: «Это был лицензионный договор, согласно которому с продажи маек, спартаковской продукции Nike через розничные сети они платили нам роялти. В сезоне-2023/24 от них планировалась эксклюзивная форма — мы ее согласовали в сентябре 2021 г. Одна форма в плане визуала должна была быть уникальной».

Он уточнял, что «Спартак» зарабатывал на уровне середняков из топ-5 лиг.

В итоге «Зенит» и «Спартак» – единственные клубы, которые начали новый сезон в формах из старых коллекций. Петербуржцы в первом туре играли в выездном комплекте прошлого сезона.

Недавно «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с испанским брендом Joma, который не планирует уходить из России. Клуб опроверг эту информацию, но есть вероятность, что по ходу сезона команда все же сменит экипировщика и получит новую форму.

В такой же ситуации «Спартак» – клуб начал сезон в прошлогодних комплектах и надеется найти замену Nike. «У нас есть несколько сценариев. Базовый: продолжаем играть в форме сезона-2021/22. Если нам доставляют ретро- и юбилейную форму, какое-то время поиграем в ней – таким образом у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к новому партнеру, – объяснял «Ведомостям» коммерческий директор «Спартака». – В феврале-марте 2023 г. мы уже можем начать с новым техническим спонсором.» 

В первом туре спартаковцы играли против «Ахмата», который сменил Macron на более лояльный российскому рынку Joma.

«Локомотив» и «Краснодар» – клубы, которые хоть и не получали денег от производителей, но имели с ними прямые соглашения. Это позволяло получать скидки на закупку продукции.

«Локо» за несколько дней до старта сезона сообщил, что adidas продолжит сотрудничество с клубом. А вскоре москвичи представили новую форму: к традиционным красно-зеленым цветам добавился желтый. В первом туре выгуляли новую форму против «Пари НН», который этим летом провел полный ребрендинг: от логотипа до названия.

«Технический спонсор у нас остается тот же – Jako. Комплекты новые, но аналогичные прошлой коллекции, – объяснил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов. – С техническим партнером проблем не было. Он выполнил все обязательства – все четко и вовремя».

«Краснодар» получил черно-зеленый ромбовый узор, а «Факел» нарисовал на футболке огонек.

Это едва ли не единственные отличительные детали, которые клубы получили от Puma. В экипировке этого производителя играет половина команд РПЛ («Краснодар», «Факел», «Динамо», «Ростов», «Сочи», «Торпедо», «Крылья», «Химки»), но практически у всех одинаковые шаблоны.

Диагональной полосой выделились «Крылья», а «Оренбург» отличился тем, что успел закупить форму от adidas. Теперь оренбуржцы будут выделяться на фоне многочисленных комплектов Puma.

Отметим, что абсолютное большинство российских клубов не сотрудничают с компаниями напрямую, а закупаются через компании-оптовики. Здесь удачно выкрутился «Урал» – клуб подхватил комплекты, от которых перед прошлым сезоном отказалась «Венеция».

В итоге уральцы получили яркий дизайн, который идеально совпал с традиционными цветами екатеринбуржцев. «Закупку экипировки мы начали еще зимой, именно тогда началась подготовка к новому сезону, – рассказали в пресс-службе «Урала». – Мы работаем не напрямую с Nike, а с фирмой Footballmania, именно с ней мы заключили контракт, благодаря чему получили игровые комплекты именно от американского бренда».

Но первый тур был для команды выездной – дебют пестрой обновки откладывается:

ЦСКА получил новую форму от Joma. Так как бренд изначально заявил, что останется в России, единственной проблемой стало доставить комплекты в нужные сроки. В итоге успели провести даже презентацию – все три комплекта изготовлены из переработанных материалов.

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Итак, российские клубы пока продолжают играть в привычных брендах. Puma с 6 команд увеличила присутствие до 8. В Nike будут играть те же три клуба, но с поправкой на то, что компания больше не платит «Зениту» и «Спартаку». По две команды выбрали продукцию adidas, Joma и Jako.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; fc-zenit.ruspartak.comfclm.rupfc-cska.comfcdm.rufckrasnodar.ru; VK/fcorenburg

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