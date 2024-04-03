«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира
Еще одна российская сборная объявила бойкот Олимпиаде-2024 в Париже – теперь, вслед за гимнастами, от Игр отказываются пловцы.
Хотя возможность отобраться была, причем очень неплохая, как и шансы на олимпийские медали.
1. Об отказе ехать на Игры заявил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников: «В плане обсуждения участия в Олимпийских играх для нас ничего не изменилось. Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница.
Существуют вещи непреодолимые – по спортивному принципу. Мы раньше отправляли на международные соревнования по итогам отбора лучших из лучших. В этих критериях это исключено. И еще отсутствие символики плюс другие факторы, которые лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками.
В разных видах спорта ситуация складывается по‑разному, где‑то удалось добиться определенных сдвигов в отношении условий. Для нас Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря».
И речь не только про Олимпиаду, но и про остальные международные турниры – наши пловцы не собираются получать нейтральный статус. Тот же Сальников подтвердил «Матч ТВ»:
– Не думаете, что кто‑то из пловцов не согласится с таким положением вещей и попробует поехать индивидуально.
– Для меня будет удивительно, если это случится. Единственный пловец, у которого был этот статус, его отозвал.
– Вы про Ивана Гирева?
– Да, он написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды. О желании других получить нейтральный статус мне неизвестно.
2. Удивительно, но на Олимпиаду не хочет даже наша главная надежда в плавании – 19-летняя Евгения Чикунова.
В прошлом году она установила мировой рекорд на 200 м брассом – скинула с достижения Татьяны Шонмакер (ЮАР) почти полторы секунды. Рекорд, кстати, ратифицировали официально.
Чикунова явно была бы фаворитом в Париже, но… ехать туда не собирается: «Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу.
Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты.
Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет.
Мне 20 лет в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются».
3. Лидер нашей мужской сборной (и тоже мировой рекордсмен – на 50 м на спине) Климент Колесников еще в январе говорил, что нейтральный статус получать не собирается: «Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними.
Не соглашаешься с ними – не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус – не отбираешься на Олимпиаду.
Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу».
Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?
Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов давно отказался от Олимпиады, хотя его туда и так бы не пустили.
4. Но ситуация с отказом нашей федерации вышла странная.
В конце апреля в Боснии и Герцеговине пройдет турнир, на который заявлены наши топ-пловцы. Официально все пути отбора на Олимпиаду в плавании уже закрылись, но World Aquatics пошла России навстречу и сделала этот турнир квалификационным – достаточно выполнить норматив, а нейтральный статус можно получить и позже.
Сальников заверял, что на этом турнире наши выступят под российским флагом – правда, не особо понятно, как это возможно технически, если соревнования проходят под эгидой World Aquatics.
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова говорила, что это турнир организовала сама ВФП как раз под Олимпиаду: «Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Еще точных критериев нет. Но по идее там можно будет выполнить олимпийский норматив.
Еще не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в Париж. Но сам факт, что у тебя этот норматив будет, это уже хорошо».
Воодушевился и комментатор Дмитрий Губерниев, который активно топит за то, чтобы наши ехали на Олимпиаду: «Блин, пловец Колесников был дважды призером ОИ в Токио, Чикунова стала там дважды четвертой! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные! Рекордсмены мира! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал?
Они же могут выиграть у всего мира, американцев, австралийцев, японцев, французов…. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?
Надо ехать в Париж и сражаться за победу! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там ни выступали! Вперед, пловцы!»
И вдруг… никто не едет.
5. Конечно, кто-то из пловцов – вопреки позиции Сальникова и федерации – может получить нейтральный статус и попробовать отобраться на Олимпиаду, но вряд ли таких будет много.
Может, как раз Юлия Ефимова – она от поездки пока не отказывалась: «Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была (золотая) олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать.
Но опять-таки, если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду».
В любом случае – число потенциальных участников Парижа-2024 от России сокращается с каждым днем.
Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Трефилов, Максим Богодвид
1. Они тренируются и к соревнованиям готовятся на чьи деньги? Государства!
2. Зарплату, премиальные и призовые на соревнованиях от кого получают? От государства!
Да, можно сказать, что у соревнований ВФП есть множество спонсоров, но это в подавляющем большинстве госкорпорации, либо их дочки. Из частных там разве что BWT да Mad Wave, хотя в случае с последней ещё нужно уточнять этот вопрос, откуда деньги взялись в начале 2000-х на создание отечественной компании по производству плавательной экипировки. Забыл про компании миллиардеров Василича, которые либо полезные ископаемые черпают из недр, либо химической промышленностью занимаются (как раз переработка полезных ископаемых - нефть и её производные, газ, минеральные удобрения и т.д.).
3. Уровень интеллекта среднестатистического спортсмена изначально должен быть понятен. Они живут там в своём пузыре, "питаются" соответствующим контентом через СМИ: примерно таким же, как старшее поколения по ТВ на России 1, Первом, НТВ и иже с ними, но только в интернете. Нельзя отбрасывать в сторону и фактор "патриотического" воспитания с малых лет со стороны системных совковых тренеров, а порой и таких же родителей, т.е. эдакое комбо выходит. А с учётом низкого интеллекта, помноженного на такую промывку мозгов с юных лет, получается, что иного мнения там быть и не может. Если оно и присутствует, то у подавляющего меньшинства, либо у тех, кто хочет, как после развала совка, поехать на международные старты для того, чтобы там вдохнуть "запах свободы" да шмотками затариться зарубежными. Последних задушили федерация, ОКР, а также Минспорта.
4. Определённые критерии МОК по умолчанию ставили крест на выступлении некоторых лидеров сборной ещё в самом начале, потому что они либо Z-ники, как конформист Рылов, либо с действующими контрактами ЦСКА, Динамо, ФСО и т.д. Помимо этого им бы пришлось отказаться от госфинансирования как до Олимпиады, так и после неё, а поскольку у России не так много медийных пловцов с хорошей фанбазой (по сути только Ефимова), то это равносильно было бы завершению карьеры, потому что найти меценатов для подготовки и поездки ещё теоретически возможно, но дальше их содержать не будут, тем более в случае провала на Олимпиаде. Зарубежные компании по понятной причине контракты тоже не предложат, это нужно полностью оборвать связи тут, оставшись в одной из европейских стран, либо Великобритании/США, найти грамотных спичрайтеров, которые составят правильное заявление для "отречения", и при таком раскладе что-то возможно, но не на 100%. А у многих здесь родители и остальные родственники. В общем без вариантов!
Если же возвращаться домой, то с каким результатом? В Париж надо ехать только за золотом, либо за серебром или бронзой, выпрыгивая из штанов, если ты изначально на них не претендовал, тогда ручные СМИ и турбопатриоты тебя дома не прокрутят через шнек мясорубки. Да я уверен, что даже те, кто их сейчас поддерживает и подстрекает на поездку во Францию, в случае неудачи отвернутся и тоже гадостей наговорят, но только в другом ключе. Не все, но такие точно будут.