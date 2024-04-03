«Не вижу себя нейтральным спортсменом». Наши пловцы бойкотируют Олимпиаду – даже рекордсменка мира

Еще одна российская сборная объявила бойкот Олимпиаде-2024 в Париже – теперь, вслед за гимнастами, от Игр отказываются пловцы.

Хотя возможность отобраться была, причем очень неплохая, как и шансы на олимпийские медали.

1. Об отказе ехать на Игры заявил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников : «В плане обсуждения участия в Олимпийских играх для нас ничего не изменилось. Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница.

Существуют вещи непреодолимые – по спортивному принципу. Мы раньше отправляли на международные соревнования по итогам отбора лучших из лучших. В этих критериях это исключено. И еще отсутствие символики плюс другие факторы, которые лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками.

В разных видах спорта ситуация складывается по‑разному, где‑то удалось добиться определенных сдвигов в отношении условий. Для нас Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря».

И речь не только про Олимпиаду, но и про остальные международные турниры – наши пловцы не собираются получать нейтральный статус. Тот же Сальников подтвердил «Матч ТВ» :

– Не думаете, что кто‑то из пловцов не согласится с таким положением вещей и попробует поехать индивидуально.

– Для меня будет удивительно, если это случится. Единственный пловец, у которого был этот статус, его отозвал.

– Вы про Ивана Гирева?

– Да, он написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды. О желании других получить нейтральный статус мне неизвестно.

2. Удивительно, но на Олимпиаду не хочет даже наша главная надежда в плавании – 19-летняя Евгения Чикунова .

В прошлом году она установила мировой рекорд на 200 м брассом – скинула с достижения Татьяны Шонмакер (ЮАР) почти полторы секунды. Рекорд, кстати, ратифицировали официально.

Чикунова явно была бы фаворитом в Париже, но… ехать туда не собирается : «Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу.

Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты.

Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет.

Мне 20 лет в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются».

3. Лидер нашей мужской сборной (и тоже мировой рекордсмен – на 50 м на спине) Климент Колесников еще в январе говорил, что нейтральный статус получать не собирается : «Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними.

Не соглашаешься с ними – не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус – не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу».

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Колесников и Чикунова – гении. Но неужели все наше плавание держится на двух спортсменах?

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов давно отказался от Олимпиады, хотя его туда и так бы не пустили .

4. Но ситуация с отказом нашей федерации вышла странная.

В конце апреля в Боснии и Герцеговине пройдет турнир, на который заявлены наши топ-пловцы. Официально все пути отбора на Олимпиаду в плавании уже закрылись, но World Aquatics пошла России навстречу и сделала этот турнир квалификационным – достаточно выполнить норматив, а нейтральный статус можно получить и позже.

Сальников заверял , что на этом турнире наши выступят под российским флагом – правда, не особо понятно, как это возможно технически, если соревнования проходят под эгидой World Aquatics.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова говорила , что это турнир организовала сама ВФП как раз под Олимпиаду: «Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Еще точных критериев нет. Но по идее там можно будет выполнить олимпийский норматив.

Еще не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в Париж. Но сам факт, что у тебя этот норматив будет, это уже хорошо».

Воодушевился и комментатор Дмитрий Губерниев, который активно топит за то, чтобы наши ехали на Олимпиаду: «Блин, пловец Колесников был дважды призером ОИ в Токио, Чикунова стала там дважды четвертой! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные! Рекордсмены мира! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал?

Они же могут выиграть у всего мира, американцев, австралийцев, японцев, французов…. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать?

Надо ехать в Париж и сражаться за победу! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там ни выступали! Вперед, пловцы!»

И вдруг… никто не едет.

5. Конечно, кто-то из пловцов – вопреки позиции Сальникова и федерации – может получить нейтральный статус и попробовать отобраться на Олимпиаду, но вряд ли таких будет много.

Может, как раз Юлия Ефимова – она от поездки пока не отказывалась : «Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была (золотая) олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать.

Но опять-таки, если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду».

В любом случае – число потенциальных участников Парижа-2024 от России сокращается с каждым днем.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Трефилов, Максим Богодвид