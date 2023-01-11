Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, многолетний партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Что случилось и что об этом известно?

• 10 января пошли новости, что Костомаров госпитализирован с пневмонией. Врачи сообщили, что у бывшего спортсмена нет ковида.

«Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID . Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства», – рассказал хореограф Максим Ставиский.

• Позже Костомарова перевели в ММКЦ «Коммунарка». Там фигуристу делали ЭКМО – экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

• 11 января сообщили, что Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Он находится под медикаментозной седацией, у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Костомаров лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

Грипп B – это острое заболевание, вызываемое вирусной инфекцией. Вирус типа B передается только от человека к человеку . Он не вызывает тяжелых эпидемий, его вспышки носят, как правило, локальный характер.

Болезнь при инфицировании вирусом гриппа В, как правило, протекает в более легкой форме, поражая чаще всего детей и молодежь. Характерной особенностью вирусов гриппа В является то, что они циркулируют только в человеческой среде.

• В новогодние праздники Костомаров постоянно выступал в ледовых шоу: «Волшебнике страны Оз» и «Щелкунчике и мышином короле». Гастроли проходили с 15 декабря по 8 января в Москве, Мурманске, Алма-Ате, Владивостоке, Хабаровске и других городах.

Также 45-летний фигурист катался на открытых катках в Подмосковье. В некоторые дни температура воздуха в регионе опускалась ниже -22 градусов .

• Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что переработка и катание на морозе могли привести к пневмонии: «Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление легких. И как раз меня это все вылечило.

Здесь – я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было. Но могу одно сказать: переработка – не только в фигурном катании, но и вообще в жизни – не всегда приносит положительные плоды.

Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное, ему – выздоровления, это сейчас самое основное».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что дело не в этом: «Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же крытых катков не было».

• Роман Костомаров выступал в танцах на льду паре с Татьяной Навкой. На Олимпиаде-2006 Костомаров и Навка завоевали золото. Также они дважды выигрывали чемпионат мира и трижды побеждали на чемпионатах Европы.

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, Матч ТВ, Газета.ru.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков