Какой камбэк «Ванкувера»! Спаслись с «-3» благодаря Задорову

Макдэвид даже не бросил по воротам.

Когда «Рейнджерс» и «Каролина», «Флорида» и «Бостон» провели уже по два матча во втором раунде, серия «Ванкувера» и «Эдмонтона» только стартовала. Но ожидание того стоило – в первой игре команды на двоих организовали 9 шайб. «Кэнакс» выиграли 5:4, хотя к середине матча казалось, что у них нет никаких шансов.

Задоров в огне: сравнял счет и сделал пас на победный гол

Во втором периоде «Ванкувер» горел 1:4. Особенно лютовал Зак Хайман с дублем. У него уже 9 голов за 6 матчей в текущем плей-офф – это второй результат в истории НХЛ на отрезке. Третью и четвертую шайбы «Эдмонтон» забросил с интервалом в 45 секунд – логично было предположить, что «Кэнакс» посыпались.

Возможно, об этом подумали и игроки «Ойлерс», так как потом случилось неожиданное. На 38-й минуте результат дало третье звено «Ванкувера». Дакота Джошуа сделал силовой прием и совершил отбор, а Элиасу Линдхольму помогла удача – он делал пас на пятак, но шайба от клюшки Стюарта Скиннера попала в ворота . Впрочем, какой камбэк обходится без небольшой доли везения?

На 50-й минуте «Кэнакс» сократили отставание до минимума. В формате 4х4 команда провела классную позиционную атаку: Брок Босер отпасовал через всю зону на Карсона Соуси, тот отдал пас на подправление, а Джей Ти Миллер технично переправил шайбу в ближний угол.

На 54-й минуте на первый план вышел джокер «Ванкувера» в плей-офф – Никита Задоров. Теодорс Блюгерс дождался подключения защитника к атаке и выкатил ему под бросок, а Никита разрядил пушку.

Во время празднования Задоров сказал поздравившим его партнерам: «Let’s go!». И «Ванкувер» действительно не остановился.

Спустя 40 секунд Задоров начал атаку хозяев длинной передачей под чужую синюю линию. Шайбу принял Джошуа и отдал на разогнавшегося Конора Гарланда. Тот убежал от Дарнелла Нерса, сделал ложный замах и бросил между щитков Скиннеру.

И вот уже «Эдмонтону» надо отыгрываться! Но создать им хозяева практически ничего не дали – за второй и третий периоды «Ойлерс» нанесли всего 8 бросков. Закрыли даже Макдэвида – он впервые в карьере ни разу не бросил по воротам в матче плей-офф. Похоже, после 4:1 гости выключились из игры, а потом не оправились от удара.

Неудивительно, что Джошуа и Задоров стали первой и второй звездами матча. В этом плей-офф их по праву можно назвать лидерами «Ванкувера». У Джошуа 7 (3+4) очков за 7 матчей, он делит первое место в списке бомбардиров команды с Босером и Миллером. У Задорова 5 (3+2) результативных действий, и больше него в «Кэнакс» забросил только Босер (4 шайбы).

«Ванкувер» по-прежнему бьется без основного вратаря – Демко пропустит еще несколько матчей

Ситуация для «Кэнакс» остается очень трудной, даже несмотря на победное начало серии. Против мощнейшей атаки «Эдмонтона» команда выходит без первого номера.

Тэтчер Демко все еще восстанавливается. Он сыграл только в первом матче против «Нэшвилла» (4:2), после чего выбыл из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается – как обычно и бывает в плей-офф.

Демко отправился на выезд в Нэшвилл на третий и четвертый матчи серии, но, похоже, это был символический шаг. Сейчас он тренируется, но возвращение ожидается не раньше пятой игры – об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Проблемы были и у сменщика Демко – Кейси ДеСмита. Он сломался к четвертому матчу с «Предаторс». Тогда в ворота встал 23-летний Артур Шилов, проведший большую часть сезона в АХЛ. Против «Нэшвилла» латвиец выглядел достойно и даже оформил «сухарь» в шестой игре, но с «Эдмонтоном» ему явно тяжело – пропустил 4 шайбы с 18 бросков.

Если ДеСмит не вернется на лед, то Шилову придется вспоминать успешный опыт игры на чемпионате мира – год назад он стал самым ценным игроком турнира, вытащив Латвию к историческому третьему месту.

Но на ЧМ против него не играли Макдэвид, Драйзайтль, Хайман, Ньюджент-Хопкинс, Эвандер Кейн и Бушар. Справится ли Шилов с такой силой?

Фото: AP Photo /Ethan Cairns/The Canadian Press