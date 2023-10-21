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Лучший спортсмен России-2023. Большое голосование Sports.ru

Инал Тасоев Инал Тасоев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Муслим Гаджимагомедов Муслим Гаджимагомедов
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Евгения Чикунова Евгения Чикунова
Александр Головин Александр Головин
Анна Вяхирева Анна Вяхирева
Влад Голдин Влад Голдин
Никита Кучеров Никита Кучеров
Далер Кузяев Далер Кузяев
Климент Колесников Климент Колесников
Иван Барбашев Иван Барбашев
Артемий Панарин Артемий Панарин
Федор Чалов Федор Чалов
Андрей Рублев Андрей Рублев
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Заурбек Сидаков Заурбек Сидаков
Ислам Махачев Ислам Махачев
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
Александр Большунов Александр Большунов
Софья Акатьева Софья Акатьева
Антон «dyrachYO» Шкредов Антон «dyrachYO» Шкредов
Магомед «Collapse» Халилов Магомед «Collapse» Халилов
Арина Федоровцева Арина Федоровцева
Прочие Прочие

Выбираете вы!

Sports.ru запускает голосование за лучшего спортсмена России 2023 года. Голосуете и решаете только вы. Редакция лишь составила закрытый список 25 претендентов на это звание – вам нужно выбрать среди них.

Давайте определим топ-3!

Короткие правила:

1. Выбираете из нашего списка трех лучших спортсменов по итогам 2023 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку.

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить лишь один раз.

5. Дедлайн – 24 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

Кто вошел в лонг-лист редакции Sports.ru?

Выиграл пять турниров, включая два «Мастерса» в Майами и Риме, дошел до полуфинала «Уимблдона» и финала US Open. Третья ракетка мира.

Дважды за год победил экс-первого номера P4P Алекса Волкановски (вторая победа – нокаутом). Первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Лидер «Монако», борется за призовую тройку во Франции. Выдал лучший старт сезона в зарубежной карьере – 5+2 в 14 матчах. Совсем недавно признался, что у него «многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность».

Возможно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Лидирует в списке бомбардиров регулярки-2023/24 (54 очка). В ноябре впервые набрал 6 очков (2+4) за один матч – против «Каролины» (8:2).

Чемпион мира-2023 по дзюдо в абсолютной весовой категории. Титул получил после признания Международной федерацией судейской ошибки в финале против легендарного Тедди Ринера.

Достиг отметки 700 очков в НХЛ – 15-й россиянин в истории с таким достижением. В составе «Рейнджерс» имел серию из 15 матчей подряд с очками (26, 10+16) на старте регулярки-2023/24.

Выиграл первый «Мастерс» (в Монако), отобрался на итоговый турнир ATP. Пятая ракетка мира.

Самый результативный российский игрок РПЛ и прошлого сезона, и нынешнего – 25 голов во всех турнирах за календарный год. Взял Кубок России с ЦСКА.

Установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, сбросив с результата Татьяны Шонмакер сразу 1,4 секунды. А еще трижды обыграла на зимнем чемпионате России Юлию Ефимову.

Выиграла гандбольную Лигу чемпионов в составе норвежского клуба «Виперс Кристианстад». Стала лучшим бомбардиром финала, забив 6 голов.

Вернул себе мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, которым владел с 2018-го до 2022-го. Лидирует в топ-листе лучших результатов 2023 года на двух дистанциях – 50 и 100 метров на спине.

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ – единственный, кто зарабатывает более 100 миллионов рублей за сезон. Лидер «Авангарда» и пока лучший бомбардир лиги (55 очков, 38 матчей).

Стал чемпионом мира-2023 (второй раз в карьере) в тяжелом весе. Одна из двух золотых медалей России на ЧМ в Ташкенте.

В составе «Флориды» дошел до финала Кубка Стэнли. Самый высокооплачиваемый российский вратарь в НХЛ – $10 млн за сезон. Четвертый голкипер из России с 40+ сухими матчами в лиге.

Выиграла чемпионат России-2023 – самый сложный турнир мира в женской фигурке.

После обмена из «Сент-Луиса» в «Вегас» во второй раз выиграл Кубок Стэнли. Набрал в плей-офф НХЛ 18 очков (7+11) – лучший результат в карьере. Подписал с «Вегасом» пятилетний контракт.

Второй раз подряд отобрался на матч за звание чемпиона мира по шахматам, но уступил китайцу Дину Лижэню.

Выиграл ЧМ-2023 по вольной борьбе – в третий раз подряд.

Единственный яркий момент для русского баскетбола в 2023-м – 22-летний центровой из Нальчика вывел «Флорида Атлантик» в «Финал четырех» NCAA. Там непонятные для всех выскочки проиграли, но до этого ни у кого из наших не было столь значимой роли в студентах.

Выиграла чемпионат Турции с «Фенербахче», получив титул лучшего атакующего игрока турнира.

Не потерял мотивацию выступать и побеждать: выиграл общий зачет лыжного Кубка России и три золота на чемпионате России. В новом сезоне вообще не уступает первую строку.

Важнейшая фигура доминирующего в прошлом сезоне «Зенита», чемпион России. Летом осуществил мечту и уехал в Европу, сейчас – ключевой игрок «Гавра».

Провел 350-й сухой матч, взял Кубок России – 21-й трофей в карьере. Роль в современном ЦСКА: играющая легенда.

Дотер, игрок европейской Gaimin Gladiators, которая выиграла все основные турниры года, кроме двух главных. Стабильно выступает на топ-уровне, вышел в финал International.

Дотер, игрок Team Spirit, чемпион International 2023 года, чемпион Riyadh Masters (самого жирного по призовым турнира в этом году). Самый рок-н-ролльный игрок команды.

***

Выбирайте тройку лучших – ваш голос решает!

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