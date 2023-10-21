Лучший спортсмен России-2023. Большое голосование Sports.ru

Выбираете вы!

Sports.ru запускает голосование за лучшего спортсмена России 2023 года. Голосуете и решаете только вы. Редакция лишь составила закрытый список 25 претендентов на это звание – вам нужно выбрать среди них.

Давайте определим топ-3!

Короткие правила:

1. Выбираете из нашего списка трех лучших спортсменов по итогам 2023 года.

2. Расставляете их по местам: за 1-е место ваш спортсмен получает три очка, за 2-е – два очка, за 3-е – одно очко. В форме для голосования есть подсказки: они всплывают при нажатии курсором на свободную строчку.

3. Нажимаете кнопку «Отправить», ваш голос учтен.

4. Проголосовать могут все пользователи, даже неавторизированные. Единственное ограничение: с одного устройства форму можно заполнить лишь один раз.

5. Дедлайн – 24 декабря в 23:59 по московскому времени. До дедлайна вы можете изменить голос.

Кто вошел в лонг-лист редакции Sports.ru?

Выиграл пять турниров, включая два «Мастерса» в Майами и Риме, дошел до полуфинала «Уимблдона» и финала US Open. Третья ракетка мира.

Дважды за год победил экс-первого номера P4P Алекса Волкановски (вторая победа – нокаутом). Первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Лидер «Монако», борется за призовую тройку во Франции. Выдал лучший старт сезона в зарубежной карьере – 5+2 в 14 матчах. Совсем недавно признался, что у него «многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность».

Возможно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Лидирует в списке бомбардиров регулярки-2023/24 (54 очка). В ноябре впервые набрал 6 очков (2+4) за один матч – против «Каролины» (8:2).

Чемпион мира-2023 по дзюдо в абсолютной весовой категории. Титул получил после признания Международной федерацией судейской ошибки в финале против легендарного Тедди Ринера.

Достиг отметки 700 очков в НХЛ – 15-й россиянин в истории с таким достижением. В составе «Рейнджерс» имел серию из 15 матчей подряд с очками (26, 10+16) на старте регулярки-2023/24.

Выиграл первый «Мастерс» (в Монако), отобрался на итоговый турнир ATP. Пятая ракетка мира.

Самый результативный российский игрок РПЛ и прошлого сезона, и нынешнего – 25 голов во всех турнирах за календарный год. Взял Кубок России с ЦСКА.

Установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, сбросив с результата Татьяны Шонмакер сразу 1,4 секунды. А еще трижды обыграла на зимнем чемпионате России Юлию Ефимову.

Выиграла гандбольную Лигу чемпионов в составе норвежского клуба «Виперс Кристианстад». Стала лучшим бомбардиром финала, забив 6 голов.

Вернул себе мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, которым владел с 2018-го до 2022-го. Лидирует в топ-листе лучших результатов 2023 года на двух дистанциях – 50 и 100 метров на спине.

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ – единственный, кто зарабатывает более 100 миллионов рублей за сезон. Лидер «Авангарда» и пока лучший бомбардир лиги (55 очков, 38 матчей).

Стал чемпионом мира-2023 (второй раз в карьере) в тяжелом весе. Одна из двух золотых медалей России на ЧМ в Ташкенте.

В составе «Флориды» дошел до финала Кубка Стэнли. Самый высокооплачиваемый российский вратарь в НХЛ – $10 млн за сезон. Четвертый голкипер из России с 40+ сухими матчами в лиге.

Выиграла чемпионат России-2023 – самый сложный турнир мира в женской фигурке.

После обмена из «Сент-Луиса» в «Вегас» во второй раз выиграл Кубок Стэнли. Набрал в плей-офф НХЛ 18 очков (7+11) – лучший результат в карьере. Подписал с «Вегасом» пятилетний контракт.

Второй раз подряд отобрался на матч за звание чемпиона мира по шахматам, но уступил китайцу Дину Лижэню.

Выиграл ЧМ-2023 по вольной борьбе – в третий раз подряд.

Единственный яркий момент для русского баскетбола в 2023-м – 22-летний центровой из Нальчика вывел «Флорида Атлантик» в «Финал четырех» NCAA. Там непонятные для всех выскочки проиграли, но до этого ни у кого из наших не было столь значимой роли в студентах.

Выиграла чемпионат Турции с «Фенербахче», получив титул лучшего атакующего игрока турнира.

Не потерял мотивацию выступать и побеждать: выиграл общий зачет лыжного Кубка России и три золота на чемпионате России. В новом сезоне вообще не уступает первую строку.

Важнейшая фигура доминирующего в прошлом сезоне «Зенита», чемпион России. Летом осуществил мечту и уехал в Европу, сейчас – ключевой игрок «Гавра».

Провел 350-й сухой матч, взял Кубок России – 21-й трофей в карьере. Роль в современном ЦСКА: играющая легенда.

Дотер, игрок европейской Gaimin Gladiators, которая выиграла все основные турниры года, кроме двух главных. Стабильно выступает на топ-уровне, вышел в финал International.

Дотер, игрок Team Spirit, чемпион International 2023 года, чемпион Riyadh Masters (самого жирного по призовым турнира в этом году). Самый рок-н-ролльный игрок команды.

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Выбирайте тройку лучших – ваш голос решает!