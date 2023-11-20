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Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?

Алексей Нуждов Алексей Нуждов
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Международная лига клубного биатлона
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В российским биатлоне появилась Международная клубная лига (МЛКБ) – турнир с впечатляющими призовыми. За победу – миллион рублей, за второе место – 500 тысяч, за третье – 250 и дальше до 50.

Первые соревнования прошли на выходных в Ханты-Мансийске. Я посмотрел и расстроился. Не только за Лигу (хотя и за нее тоже), но и вообще за наш биатлон.

0. «Биатлон в России загибается», – недавние слова Алексея Нуждова, создателя МЛКБ, в интервью Sports.ru.

Этот тезис и объясняет действия бывшего вице-президента СБР: он придумал турнир, не имеющий отношения к самому СБР, и убедил спортсменов поверить в идею. Тут важно уточнить, что Нуждов вкладывает личные средства: после службы в спецназе и контрразведке он сделал сильную карьеру в ФСБ, сейчас вице-президент «Газфонда».

Инициатива и созидание в нашей реальности – это здорово. Биатлон заперт в изоляции наглухо, что понимают и в команде, и в руководстве: даже когда международные федерации начнут потихоньку возвращать Россию, биатлонисты окажутся последними в очереди.

Нуждов, давно возглавляющий федерацию Мособласти, знает: спрос на биатлон в России быстро падает – не только у аудитории, но и среди спортсменов. Эту тенденцию надо ломать резким движением. И вот она – клубная лига.

Аплодисменты хотя бы за попытку.

1. Еще до того, как в Лиге состоялась первая гонка, между СБР и проектом все накалилось.

Руководство СБР (Виктор Майгуров, Александр Пак, Павел Ростовцев) до последнего держалось подчеркнуто отстраненно. Хотя это странно: на Лигу обратили внимание почти все ключевые биатлонисты и тренеры страны. Некоторые даже досрочно завершили сборы ради гонок в Хантах.

За пару дней до старта СБР наконец среагировал суровым высказыванием вице-президента по спорту Ростовцева:

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился. <…>

Мне непонятно с методической точки зрения, почему нужны соревнования, если в прошлом году весь тренерский штаб говорил об излишней соревновательной нагрузке, которая приводила к болезням спортсменов и пропускам соревнований. Сейчас тренеры пытаются инициировать дополнительную соревновательную деятельность.

СБР не участвует в этом процессе. Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП, где четко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть».

Идейные противоречия Нуждова и СБР – не новость. Теперь руководству СБР довелось оказаться в роли Томаса Баха, у которого под носом организуют Игры Дружбы, а противостоять этому остается лишь угрозами.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

Нуждову это не страшно. А вот напряженность между СБР с одной стороны и спортсменами/тренерами с другой уже возникла. И с каждым новым этапом МЛКБ (они появляются стихийно, уже есть намерение у Уфы в декабре) будет нарастать.

Простой пример: в январе запланирован этап Кубка России в Ижевске. А что, если в неделе до или после него в график ворвется МЛКБ со стартом, например, в Тюмени? А что, если в Ижевске по прогнозу будет мороз, а в Тюмени тепло? И самое главное: за победу в Тюмени можно заработать в 10 раз больше, чем в Ижевске. Что выберут биатлонисты?

Так всего лишь напряженность быстро приведет к расколу. У Нуждова хватит веса, ресурсов и амбиций еще на сколько-то этапов МЛКБ. Вопрос в цели: перетянуть спортсменов у СБР или создать уникальный продукт? И тут мы подходим к самому странному.

2. Что вообще из себя представляют соревнования МЛКБ?

Гонки наших и белорусских биатлонистов – то же самое, что в прошлом сезоне. Планировались китайцы и, возможно, кто-то еще, но после сигнала из IBU они передумали.

Все происходит на стадионе в Хантах – прекрасная арена, которая принимает биатлон каждый сезон.

Трансляции и обвязки на «Матч ТВ»: Губерниев, Занин, веселая болтовня и конкурсы – ну, вы знаете.

Масс-старт и преследование – сама связка нетипичная, но гонки классические.

О том, что вы наткнулись на абсолютно новое соревнование, подскажет разве что безмерно экзальтированный (даже по собственным стандартам) Губерниев с репликами вроде:

● «Клубному биатлону быть!»

● «Этот турнир нужно было изобрести!»

● «Те, кто не поддерживают этот турнир, вы со страной вообще?»

3. И в этом, пожалуй, главная проблема МЛКБ: соревнования вывели в прямой эфир федерального канала, но не показали никого и ничего, что отличалось бы от и так «загибающегося» (слова Нуждова) биатлона.

Ноль новых форматов. Можно было придумать что угодно: гонку с 10 рубежами, в парах, стрельбу стоя на одном колене, эстафету с произвольной расстановкой по этапам (как делали в плавании и легкой атлетике), гонку на выбывание...

Ноль интересных локаций. Заезд на футбольный стадион (как в Гельзенкирхене), часть трассы по улицам города, как в лыжах – почему нет?

Ноль новых героев. Если в биатлон никак не заманить звезд шоу-бизнеса, то доступны более-менее все ветераны. Даже медиафутбольные команды порой играют на лучших стадионах страны против профи (так, в выходные 2Drots зарубились с московским «Динамо»).

Ноль специальных конкурсов вроде стрельбы один на один, сверхкороткого спринта, финишной схватки. Король эпатажа Евгений Плющенко прямо на льду предлагал Марку Кондратюку пари на 10 акселей и 10 тысяч долларов – и тот прыгал. Биатлон точно дает простор для менее вульгарного, но такого же остросюжетного челленджа.

Ноль интерактива. Из активностей для зрителя – ледовый городок возле стадиона.

Даже комбезы у всех привычные – кондовые региональные или те, которые остались от старых комплектов сборной.

4. Ок, можно возразить, что турнир слишком молодой и слишком спешно созданный, чтобы сходу очаровать. Хотя потребление сейчас устроено так, что влюблять в себя надо сразу – зритель вряд ли даст второй шанс.

Но допустим, даст. Лиге нетрудно простить общую незрелость (нет сайта, вялые соцсети), но отсутствие на запуске внятной идеологии, легенды, концепции – это фантастически непродуманно.

По ТВ – все то же самое, что на рядовом этапе. На трибунах хорошо если 100-200 человек. Спортсмены да, рады: они прикидывают между собой, сколько гонок Кубка России надо выиграть, чтобы заработать так же, как одной победой в Хантах; или делятся планами на призовые.

И когда Анастасия Гореева признает, что они с женихом Каримом Халили откладывают на дом, а пара миллионов для свадьбы – это немного, задаешься вопросом: а таким ли тяжелым было положение наших биатлонистов до создания МЛКБ?

По сути, идеологию, соревновательность, престиж заместили деньги. Это лейтмотив всего эфира, при этом комментатор заманивает на стадион бесплатным чаем, а в рекламных вставках рассказывается про кредиты и кредитки.

«Во-о-от такая пачка денег!» и бесплатный чай: как там новый турнир в биатлоне?

Разумеется, в мотивации заработать нет ничего стыдного: спортсмены пользуются редким шансом. Но даже здесь у Лиги сыро с развитием. Будут ли клубные зачеты? Личные? Будут ли трансферы? Будет ли особый статус у лидеров? Будут ли бонусы и штрафы? Будет ли главный приз (судя по стартовому размаху – яхта или самолет)?

5. Пока что деньги – единственный повод говорить о Лиге (для спортсменов, кстати, тоже). А следующий в перспективе – большая ссора с СБР.

И зритель – хоть на трибунах, хоть у экрана – это чувствует. Уникального продукта, который привлек бы болельщиков, спонсоров, внимание, пока не видно. Как не видно и предпосылок к чему-то знаковому. А деньги и/или запал на такой аттракцион щедрости когда-то закончатся.

Наконец, главная печаль.

Если в самом биатлонном городе страны, который а) за последние 20 лет принял два ЧМ и множество этапов Кубка мира, б) готов похвастать самым удобным расположением стадиона на планете (максимум 15 минут на автобусе из любой точки), в выходные на трибунах практически пусто, то наш биатлон где-то свернул не туда.

И Лига пока никак не спасает.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Нина Зотина

12 комментариев

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Dr. Heisenberg
Самое интересное уже в самом начале - оказывается, в России службой в спенцназе, контрразведке, ФСБ и пенсионном фонде можно сделать такое состояние, что деньги можно не считать.
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Hitgoe Himgob
Биатлон свернул не туда...
А что у нас вообще туда свернуло за последние пару лет?
+7
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JBa
ощущение провала в этой стране - это запах, привитый с рождения
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Booligan
Потому что показуха на фоне гниющих стрельбищ и полного отсутствия качественных патронов даже для биатлона в стране, которая кого-то там хотела завоевать. И потому что даже тут белорусы заберут половину всех тумбочек составом из 10 человек
+3
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naPmu3aH
Ответ Hitgoe Himgob
Биатлон свернул не туда... А что у нас вообще туда свернуло за последние пару лет?
это "не биатлон свернул не туда", а страна свернула не туда и поэтому биатлон (как и многое другое) вынужден плестись в колонне идущих н ̶а̶е туда...
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Александр Митраков
То, что мертво, умереть не может
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Atsuktuvas
Слоган на все случаи жиэни в РФ:
Нет такой хорошой идеи, которую мы не угробим.
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Karamazoff
Биатлон - спорт "соревнований", без международных стартов неинтересен. Персофанов среди болельщиков не так много. Остальным где брать интригу? За сколько минут кто добежит или кто сколько выбьет? Тут почти все одинаково могут, а фактор случайности в отношении одинаково любимых/не любимых спортсменов не интригует. Фигурное катание - полная противоположность - реальный спорт "достижений", когда интересно, кто что и как сделает (там вариантов очень много, особенно с четверными когда) - не обязательно болеть за того или иного спортсмена.
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naPmu3aH
А скажите мне, где-то хоть раз во время соревнований Лиги КЛУБНОГО биатлона хоть раз прозвучало название какого-либо клуба (ну хотя бы тех изначальных Нуждовских, подмосковного и белорусского) или атрибуция спортсменов к какому-либо клубу?

Призовые наличными в конверте доставляет отдельно....
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khinskiy
Кубок открытия сезона просто необходим.
Почему-то весь биатлонный мир перед сезоном весь в поисках стартов, чтобы проверить себя и на других посмотреть.
Это ясно и и спортсменам, и тренерам, и тем более, болельщикам.
А мы на ровном месте очередную войну устраиваем вместо того, чтобы объединить усилия.
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Melnikov1968
Возможно, что провала и нет, однако интереса тоже не возникает. Все-таки, соревнуются не лучшие спортсмены мира.
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elninjo_3
Ответ Hitgoe Himgob
Биатлон свернул не туда... А что у нас вообще туда свернуло за последние пару лет?
Ой, хватит ныть!
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