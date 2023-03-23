141 комментарий

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Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Дениса Цимлова
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Фигурное катание Фигурное катание

Пожалуй, самая драматичная история фигурного межсезонья развивается в танцах: Дарио Чиризано заблокировали переход в Чехию.

Это решение нашей федерации (ФФКР), без пояснений – руководство лишь сообщило, что разрешения на трансфер не добились сразу несколько фигуристов. И, конечно, добило классикой: мы потратили на него огромные деньги.

1. Чиризано, которому в июне исполнится 22, считается одним из лучших танцевальных партнеров страны. В дуэте с Ириной Хаврониной они выиграли юношескую Олимпиаду-2020, побеждали на этапах юниорского Гран-при и первенства России.

Их последний совместный старт – ритм-танец на ЧР в декабре, с произвольного дуэт снялся по здоровью. А несколько дней спустя распался – по инициативе Ирины: уход некрасивый, но для текущей ситуации Дарио это не особенно важно.

2. Дальше можно примерно предположить, как рассуждал Чиризано. Партнерша, с которой они добивались результатов, ушла; с допуском на международные старты тотальная неопределенность; при этом есть хорошие предпосылки к переходу под другой флаг – в Италию.

Мать Чиризано – русская, отец – итальянец. Дарио родился в Италии, но вскоре родители развелись, и мама с сыном перебрались в Россию. А паспортов у Дарио два – обе страны разрешают двойное гражданство.

3. Италия сразу выглядела заманчиво как потенциальная новая команда. Просматривался относительно несложный переход с точки зрения документов, плюс сама федерация была рада принять Дарио и, возможно, даже сделать на него ставку к Олимпиаде-2026.

У Италии катает классный дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри, но ей в августе будет 34, а ему в феврале исполнилось 35. Разумеется, они мечтают о выступлении на домашних Играх, но не факт, что в состоянии удерживать топ-уровень (и статус первого дуэта страны) еще три сезона.

4. Наша федерация поначалу не сопротивлялась переходу Дарио. Вроде как на это намекали самому фигуристу, да и по осенним оценкам было ясно, что в приоритете у судей другие дуэты: Чиризано с Хаврониной не побеждали на этапах, а ритм-танец на ЧР закончили 5-ми. И это при общем кризисе наших танцев: кто-то завершил/приостановил карьеру, многие дуэты развалились.

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Видимо, потеряв Хавронину и распознав все намеки, Дарио понял: проблем с трансфером не предвидится – поэтому особо и не скрывался. В марте показал новую партнершу – чешку Денису Цимлову. В мае, явно предвкушая релиз, рассказал в телеграме, что они уже несколько недель тренируются в лучшей танцевальной академии мира – в Монреале, а впереди новая жизнь:

«Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере!

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно, поэтому давайте step by step 😜»

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5. Стоп-стоп, а откуда тогда взялась Чехия? Почему сорвался переход туда, а не в Италию?

Есть версия, что чешский фактор возник из-за окружения Цимловой и вообще с той стороны. Якобы федерации Чехии и неким влиятельным родственникам Денисы не захотелось отпускать ее под другой флаг – с чего это вдруг?

И по всему выходило, что Италия отпадает, а Чиризано ради Цимловой нужно переориентироваться на Чехию.

Кто знает, возможно, именно это и стоило ему перехода. В Италию наша федерация, наверное, отпустила бы, приняв во внимание как минимум паспорт. А в случае с Чехией, с которой Чиризано не связан ничем и которая на уровне государств ведет себя вызывающе по отношению к России, боссы ФФКР пошли на принцип.

Заодно это мог быть и предупредительный выстрел в воздух – сигнал не только Дарио: разбегаться из России лишь бы куда не получится. Либо имейте основания (например, тот же паспорт), либо будьте готовы к блоку.

***

Что теперь делать Чиризано? Жив ли вообще их дуэт с Цимловой? С кем, за какую страну и когда выступать? Сейчас это вряд ли понимает и сам Дарио.

Никто не помешает ему выждать остаток карантина: последний международный старт у Чиризано был в конце 2021-го, то есть осталось потерпеть полгода. И потом одобрение ФФКР не потребуется: можно идти куда угодно. Но ждать = терять время, и новый сезон тоже, по сути, пропадает.

Впрочем, в танцах через это проходит не только Чиризано.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; instagram.com/dariochirizano ; instagram.com/denisacimlova

141 комментарий

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margosha58
Столько шуму из-за Чиризано, словно происходит что-то необыкновенное. Правила перехода в другую федерацию не вчера прописаны. Чиризано их должен был знать. У него не было никаких оснований ожидать какого-либо исключения. Отсидит карантин и уйдет. Не он первый, не он последний. Буря в стакане воды.
+120
-20
+100
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Dmona1
Пусть Чехия заплатит деньги, как все платят.
+111
-28
+83
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пашу
Для танцев у Чиризано детский возраст, в общем-то. Есть время еще два карантина переждать. Вообще не трагедия
+72
-7
+65
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Пётр Горохов
Статья - Типичный пример творчества ленивого журналиста. Человек вообще болт положил на свою работу, надергал фактов из интернета, наделал туманных предположений. В итоге, прочтя его статью, мы поняли, что он, также как и мы, не знает почему этот переход блокируется и что вообще происходит. Только мы-то не журналисты. Отношение к работе просто наотшибись. Даже не попытался ни федерации вопрос задать, ни фигуристам, никому. Материал надо было назвать "мне лень вставать с дивана, сам ничего не знаю и знать не хочу, но напишу об этом текст"
+67
-5
+62
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Hola Hola
Ответ Анастасия Балканова
Правильно, пусть талант сидит дома, без партнерши, без перспектив даже на внутренних соревнованиях!
Интересно, а чехи бы отпустили Цимлову, если бы она вдруг пожелала под российским флагом выступать?
+58
-6
+52
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tull
Когда в условном футболе, условный Вася Пупкин переходит из команды "рога" в команду "копыта", то за переход платятся деньги. Чиризано был сборником, получал дотации, в чем сложность компенсировать?? Плохая тенденция в том, что целый ряд федераций не готовят собирают, как вороны все, что плохо лежит.
+53
-16
+37
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fanalexandr@mail.ru
Ответ Роман Ижевский
Полгода! Я по преамбуле подумал вот трагедия - навсегда замуровали демоны! А тут полгода, смех да и только. А вообще вот непонятно что за крепостное право? Барин холопу разрешил переходить, запретил переходить, даже у крепостных был юрьев день. Насчёт средств потраченных так пусть федерация документы и счета предоставит - где, когда, сколько потрачено, сколько разворовали, сколько себе забрали чиновники, остальное может чешская федерация или спонсоры выплатят.
Это как бы международные правила, так что не надо тут.
+36
-3
+33
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Валерий Петров
Ответ Анастасия Балканова
Правильно, пусть талант сидит дома, без партнерши, без перспектив даже на внутренних соревнованиях!
А если обратно стрелочку крутануть? Правильно, пусть талант свою новую партнершу под свой флаг перетягивает, коль не нашлось другой во всей РФ, эта чешка же не крепостная, в свободной стране живёт, в отличие от (сарказм)
+27
-5
+22
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шампион
Читал, что когда-то Забияке эстонская фидра не одобрила переход к нам. При том, что эта же эстонская фидра ранее не допустила Забияку на ОИ, потому что партнёр у нее был из России. Так что наша фидра ничего особенного не сотворила. Пока в фигурке не пропишут четкие правила переходов, в которых оговорят суммы, сроки и условия, так и будет все решаться непойми как.
+25
-5
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Роланд
Тот самый случай, когда из комментов узнал больше фактов, чем из статьи.
+16
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Анастасия Балканова
Ответ Atsuktuvas
Комментарий удален пользователем
Правильно, пусть талант сидит дома, без партнерши, без перспектив даже на внутренних соревнованиях!
+25
-10
+15
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AAPolyansky
да, все так. фатальным для перехода было нежелание Цимловой переходить в итальянскую сборную
+15
-1
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Валерий Петров
Ответ Пётр Горохов
Статья - Типичный пример творчества ленивого журналиста. Человек вообще болт положил на свою работу, надергал фактов из интернета, наделал туманных предположений. В итоге, прочтя его статью, мы поняли, что он, также как и мы, не знает почему этот переход блокируется и что вообще происходит. Только мы-то не журналисты. Отношение к работе просто наотшибись. Даже не попытался ни федерации вопрос задать, ни фигуристам, никому. Материал надо было назвать "мне лень вставать с дивана, сам ничего не знаю и знать не хочу, но напишу об этом текст"
Время такое наверное - адекватной журналистики всё меньше и меньше, в том числе спортивной, причем не только в РФ, а везде.
+15
-3
+12
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Ad notam
Как по мне нужно переходить на коммерческие принципы как в шоу бизнесе - подсчитать сколько государственных и/или муниципальных средств было потрачено на фигуриста, выплатил например 50 тыс EUR и свободен как птица. IMHO
+16
-4
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Kareglazaya
Если учесть возраст Чиризано, то ничего страшного не случилось. Главное, чтобы партнёрша не передумала кататься вместе.
В любом случае удачи Дарио! Он очень талантливый парень.
+14
-2
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Светлана Менова
Вам тоже страшно писать про папу Хаврониной что ли?))
+15
-4
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Alexxa
Двойное гражданство с Италией в России не разрешено. Тут автор путает, как и многие, двойное гражданство и два гражданства. Это совсем разные понятия. Двойное гражданство может быть только в той стране, с которой есть двухсторонний договор об этом. С Италией никогда такого не было и не предвидится. В чем разница, если говорить, просто между двойным гражданствои и отдельными гражданствами? В правах и обязанностях, в частности. В случае двойного гражданство сделанное в одной стране может зачитываться в другой. В случае с несколькими страны воспринимают во всех отношениях человека как исключительно гражданина своей страны. Иное гражданство не учитывается.

Простейший пример. Обязательная военная служба. В случае двойного гражданства достаточно в одной стране ее пройти, в другой уже не надо. В случае нескольких для каждой обязан. Также и в уголовной, налоговой и многих других сферах.
+12
-1
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Валерий Петров
Ответ Mitya78
Надо просто запретить тратить на профессиональный спорт бюджетные деньги. Вот и решение проблемы.
Сходите на футбольную/хоккейную ветку, и напишите там такое же. Потом отпишитесь, что вам ответят.
А вообще в ФК бюджетных денег не так много, у топов и сборникрв - да, у остальных в основном деньги родителей. Сборная солянка такая.
+13
-2
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Mitya78
Ответ Ad notam
Как по мне нужно переходить на коммерческие принципы как в шоу бизнесе - подсчитать сколько государственных и/или муниципальных средств было потрачено на фигуриста, выплатил например 50 тыс EUR и свободен как птица. IMHO
Надо просто запретить тратить на профессиональный спорт бюджетные деньги. Вот и решение проблемы.
+19
-8
+11
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Alexxa
Ответ margosha58
Столько шуму из-за Чиризано, словно происходит что-то необыкновенное. Правила перехода в другую федерацию не вчера прописаны. Чиризано их должен был знать. У него не было никаких оснований ожидать какого-либо исключения. Отсидит карантин и уйдет. Не он первый, не он последний. Буря в стакане воды.
Тем юолее что того карантина и немного. Они даже скататься как следует не сумеют до времени пока карантин пройдет. А вот наша федерация сделала сомнительный шаг. Чиризано теперь жертва. В России был не нужен, но не отпускают, нехорошие такие... Смысл вообще?
+16
-6
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Анна Беляева
Ответ пашу
Для танцев у Чиризано детский возраст, в общем-то. Есть время еще два карантина переждать. Вообще не трагедия
Он просто пролетает с большой вероятностью мимо миланской олимпиады. Но да, у него-то точно есть еще цикл в запасе. Лучше бы с более приличной партнершей по уровню катания, чем Дениса.
+12
-2
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
все правильно сделали, нечего дарить фигуристов другим федерациям, пусть своих ростят.
+19
-9
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Анна Беляева
Ответ Mion
Папа, судя по всему, строит всякое в новых регионах. Не знаю, почему Светлана так стесняется открыто это писать
И почему это как-то должно мешать оформить переход его дочери? Строит и строит. Я так понимаю, у него бизнес какой-то?
+11
-2
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Lilia Sadykova
ну скажем откровенно, Цимлова слабенькая для Дарио, симпатичная, но слабенькая. Неужели более сильной партнерши не нашлось?
+10
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Е...С
Вячеслав Самбур наверняка знает, что Ира никак не могла менять федерация, а Дарио хотел, потому и пара распалась, но все равно на Иру набросили.
+11
-2
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