141 комментарий

Пожалуй, самая драматичная история фигурного межсезонья развивается в танцах: Дарио Чиризано заблокировали переход в Чехию.

Это решение нашей федерации (ФФКР), без пояснений – руководство лишь сообщило, что разрешения на трансфер не добились сразу несколько фигуристов. И, конечно, добило классикой: мы потратили на него огромные деньги.

1. Чиризано, которому в июне исполнится 22, считается одним из лучших танцевальных партнеров страны. В дуэте с Ириной Хаврониной они выиграли юношескую Олимпиаду-2020, побеждали на этапах юниорского Гран-при и первенства России.

Их последний совместный старт – ритм-танец на ЧР в декабре, с произвольного дуэт снялся по здоровью. А несколько дней спустя распался – по инициативе Ирины: уход некрасивый, но для текущей ситуации Дарио это не особенно важно.

2. Дальше можно примерно предположить, как рассуждал Чиризано. Партнерша, с которой они добивались результатов, ушла; с допуском на международные старты тотальная неопределенность; при этом есть хорошие предпосылки к переходу под другой флаг – в Италию .

Мать Чиризано – русская, отец – итальянец. Дарио родился в Италии, но вскоре родители развелись, и мама с сыном перебрались в Россию. А паспортов у Дарио два – обе страны разрешают двойное гражданство.

3. Италия сразу выглядела заманчиво как потенциальная новая команда. Просматривался относительно несложный переход с точки зрения документов, плюс сама федерация была рада принять Дарио и, возможно, даже сделать на него ставку к Олимпиаде-2026.

У Италии катает классный дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри, но ей в августе будет 34, а ему в феврале исполнилось 35. Разумеется, они мечтают о выступлении на домашних Играх, но не факт, что в состоянии удерживать топ-уровень (и статус первого дуэта страны) еще три сезона.

4. Наша федерация поначалу не сопротивлялась переходу Дарио. Вроде как на это намекали самому фигуристу, да и по осенним оценкам было ясно, что в приоритете у судей другие дуэты : Чиризано с Хаврониной не побеждали на этапах, а ритм-танец на ЧР закончили 5-ми. И это при общем кризисе наших танцев: кто-то завершил/приостановил карьеру, многие дуэты развалились.

Видимо, потеряв Хавронину и распознав все намеки, Дарио понял: проблем с трансфером не предвидится – поэтому особо и не скрывался. В марте показал новую партнершу – чешку Денису Цимлову. В мае, явно предвкушая релиз, рассказал в телеграме, что они уже несколько недель тренируются в лучшей танцевальной академии мира – в Монреале, а впереди новая жизнь:

«Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере!

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно, поэтому давайте step by step 😜»

5. Стоп-стоп, а откуда тогда взялась Чехия? Почему сорвался переход туда, а не в Италию?

Есть версия, что чешский фактор возник из-за окружения Цимловой и вообще с той стороны. Якобы федерации Чехии и неким влиятельным родственникам Денисы не захотелось отпускать ее под другой флаг – с чего это вдруг?

И по всему выходило, что Италия отпадает, а Чиризано ради Цимловой нужно переориентироваться на Чехию.

Кто знает, возможно, именно это и стоило ему перехода. В Италию наша федерация, наверное, отпустила бы, приняв во внимание как минимум паспорт . А в случае с Чехией, с которой Чиризано не связан ничем и которая на уровне государств ведет себя вызывающе по отношению к России, боссы ФФКР пошли на принцип.

Заодно это мог быть и предупредительный выстрел в воздух – сигнал не только Дарио: разбегаться из России лишь бы куда не получится. Либо имейте основания (например, тот же паспорт), либо будьте готовы к блоку.

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Что теперь делать Чиризано? Жив ли вообще их дуэт с Цимловой? С кем, за какую страну и когда выступать? Сейчас это вряд ли понимает и сам Дарио.

Никто не помешает ему выждать остаток карантина: последний международный старт у Чиризано был в конце 2021-го, то есть осталось потерпеть полгода. И потом одобрение ФФКР не потребуется: можно идти куда угодно. Но ждать = терять время, и новый сезон тоже, по сути, пропадает.

Впрочем, в танцах через это проходит не только Чиризано.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; instagram.com/dariochirizano ; instagram.com/denisacimlova