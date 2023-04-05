31 комментарий

Sports.ru продолжает подводить итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Полный стадион – спасибо за вашу активность!

Что уже известно?

Вторая половина сотни – от теннисистки Анны Курниковой до биатлонистки Ольги Медведцевой. В комментариях к первому итоговому тексту много дискуссий («где трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев?», «как ничего не выигравший футболист может быть ценнее двукратного олимпийского чемпиона по плаванию?», » чего такого выиграла Курникова?»), но это наш и ваш выбор. Выбор большинства – мы лишь сделали все, чтобы голосование прошло максимально честно, без накруток и атак бот-ферм.

В целом, во второй сотне очень много сильных спортсменов – преобладают те, кто выступал совсем недавно или продолжает выступать (гимнастки Аверины, фигуристки Трусова и Валиева, футболист Дзюба, шахматист Непомнящий, у которого впереди чемпионский матч). Это тоже легко объяснимо – их успехи еще не затерлись в памяти; кто-то только-только открывает мир спорта и доверяет своим эмоциям и чувствам, особенно последним.

А напомните, как проходили выборы?

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидируют Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Например, прыгун в воду Дмитрий Саутин (48-е место) выше биатлонистки Анфисы Резцовой (49-е место) исключительно по итогам голосования пользователей. Точно так же Дмитрий Аленичев (46-й) выше Александра Мостового (47-й), Александр Легков (43-1) – Евгении Канаевой (44-я), Юлия Ефимова (40-я) – Никиты Кучерова (41-й) и Александра Кержакова (42-й), Антон Шипулин (26-й) – Екатерины Гаммовой (27-я) и Валерия Карпина (28-й), Алина Загитова (23-я) – Елены Вяльбе (24-я), Мария Лассицкене (20-я) – Павла Дацюка (21-й), Андрей Кириленко (11-й) – Евгения Малкина (12-й).

Когда полные итоги?

Итоги общего голосования мы подводим в три этапа:

• 4 апреля узнали, кто занял места с 100-го по 51-е;

• сегодня, 5 апреля – с 50-го по 11-е;

• 6 апреля – лучшую десятку и полную таблицу с делением на голоса редакции и пользователей.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.