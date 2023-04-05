31 комментарий

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Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 50-го по 11-е

Александр Кержаков Александр Кержаков
Алексей Немов Алексей Немов
Александр Легков Александр Легков
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Алина Кабаева Алина Кабаева
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Анна Щербакова Анна Щербакова
Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Никита Кучеров Никита Кучеров
Сергей Федоров Сергей Федоров
Юрий Жирков Юрий Жирков
Павел Буре Павел Буре
Евгения Канаева Евгения Канаева
Алина Загитова Алина Загитова
Юрий Борзаковский Юрий Борзаковский
Юлия Ефимова Юлия Ефимова
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Андрей Кириленко Андрей Кириленко
Светлана Хоркина Светлана Хоркина
Фигурное катание Фигурное катание

Sports.ru продолжает подводить итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Полный стадион – спасибо за вашу активность!

Что уже известно?

Вторая половина сотни – от теннисистки Анны Курниковой до биатлонистки Ольги Медведцевой. В комментариях к первому итоговому тексту много дискуссий («где трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев?», «как ничего не выигравший футболист может быть ценнее двукратного олимпийского чемпиона по плаванию?», » чего такого выиграла Курникова?»), но это наш и ваш выбор. Выбор большинства – мы лишь сделали все, чтобы голосование прошло максимально честно, без накруток и атак бот-ферм.

В целом, во второй сотне очень много сильных спортсменов – преобладают те, кто выступал совсем недавно или продолжает выступать (гимнастки Аверины, фигуристки Трусова и Валиева, футболист Дзюба, шахматист Непомнящий, у которого впереди чемпионский матч). Это тоже легко объяснимо – их успехи еще не затерлись в памяти; кто-то только-только открывает мир спорта и доверяет своим эмоциям и чувствам, особенно последним.

А напомните, как проходили выборы?

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица. 

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидируют Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Например, прыгун в воду Дмитрий Саутин (48-е место) выше биатлонистки Анфисы Резцовой (49-е место) исключительно по итогам голосования пользователей. Точно так же Дмитрий Аленичев (46-й) выше Александра Мостового (47-й), Александр Легков (43-1) – Евгении Канаевой (44-я), Юлия Ефимова (40-я) – Никиты Кучерова (41-й) и Александра Кержакова (42-й), Антон Шипулин (26-й) – Екатерины Гаммовой (27-я) и Валерия Карпина (28-й), Алина Загитова (23-я) – Елены Вяльбе (24-я), Мария Лассицкене (20-я) – Павла Дацюка (21-й), Андрей Кириленко (11-й) – Евгения Малкина (12-й).

Когда полные итоги?

Итоги общего голосования мы подводим в три этапа:

• 4 апреля узнали, кто занял места с 100-го по 51-е;

• сегодня, 5 апреля – с 50-го по 11-е;

• 6 апреля – лучшую десятку и полную таблицу с делением на голоса редакции и пользователей.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е

31 комментарий

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Good_Win
Ягудин выше Попова, это все, что нужно знать про этот рейтинг
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aapirogov
В десятке два футболиста (Аршавин, Акинфеев), два борца (Карелин, Хабиб), внезапно сразу два теннисиста (Шарапова, Сафин), один хоккеист (Овечкин), один фигурист (Плющенко), один легкоатлет (Исинбаева), один лыжник (Большунов). Из них только двое - действующие спортсмены (Большунов и Овечкин), с очень крутыми достижениями. Лично мне не хватает в десятке пловца Попова (вместо Сафина) и шахматиста Каспарова (вместо Акинфеева).
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olga_crimea
Дмитрий Саутин - 48-е место, это как?
Единственный в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду, из которых 2 золотые.
9 медалей чемпионатов мира (5 золотых)
Дважды (1998 и 2000) признавался лучшим спортсменом года в России.
В 2010 году по итогам опроса Международной федерации водных видов спорта (FINA) был признан лучшим спортсменом в прыжках в воду по итогам 2000—2009 годов.
Выдающийся спортсмен, с долгой успешной карьерой.

Куда уж ему до лидеров такого рейтинга?
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Gilonjon862
Ответ Ру7евоЙ
Думается это была плохая идея.
Наоборот же. Можно спорить о формате проведения и пристрастности авторов спортса, но факт в том что конкурс заставил вспомнить много подзабытых спортсменов и счастливых моментов
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2882
Ответ DavidVilla7
Фетисов, Ларионов, Федоров тоже
Медведев выше Каспарова и Вальбе. Да и Фетисова Ларионова и Федорова. Фамилия сказалась наверное
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Gleb Levin
Федя ниже Хабиба, это радует
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Ken10
Кириленко и Жирков выше Фетисова))) Ну тогда могли и меня в список добавить, я в школе боксом занимался, даже какие-то медали есть.
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Bob_diz
Ответ Sgi
Подорвало как раз тебя )))
Я доволен 23 местом, а вас вот штормит)))
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Alex1104
Ответ DavidVilla7
Резцова ниже Медведевой, Загитовой, Карпина..
Вяльбе ниже Загитовой
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Aruchiru
Ответ Боевой Бурят Путина
Хорошо, что хоть по Овечкину, Шараповой и Аршавину сложился определенный консенсус. Объективно лучшие из лучших! Загитова - смех на палке, ВСЕ свои титулы, кроме одного, она выиграла в 15 лет за три с небольшим месяца. Это спортивная карьера? Ну-ну😂
Пытаемся отбить тебя от кое-чьих ботов! Держись!
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Vendetta4111323
Ответ Боевой Бурят Путина
Хорошо, что хоть по Овечкину, Шараповой и Аршавину сложился определенный консенсус. Объективно лучшие из лучших! Загитова - смех на палке, ВСЕ свои титулы, кроме одного, она выиграла в 15 лет за три с небольшим месяца. Это спортивная карьера? Ну-ну😂
Между ОИ-18 и ЧМ-19 больше года, умник
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Bob_diz
Ответ ezhik38
Медведева и Загитова выше Щербаковой....ахаха...)) Ни разу ее не победившие, не прыгнувшие на двоих ни одного ультра-си...
Это та самая, которая случайно победила, проиграв в короткой и произвольной программах на ОИ?
+5
-4
+1
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MikhaL
Домохозяйки только 23-го места оказались достойны.
+4
-4
0
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Космический Котик
Шарапову поставят первой, это 100%, ну потому что это заслуженные мастера спортса. Судя по тому, как ставятся другие... 50% на 50%, очки суммировались... Бред какой-то.
+3
0
+3
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Малком
Ответ Miracle-
Кто №11? не видно
Кириленко. Тоже сначала подумал, что не видно, но здесь номер под фоткой)
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Miracle-
Кто №11? не видно
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Виктор Никитин
Каспаров 25й.. этот список бессмысленен..
+4
-2
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Sgi
Ответ Bob_diz
Как тебя подрывает, утрись!
Подорвало как раз тебя )))
+5
-5
0
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Малком
В топ-10 получается будут Исинбаева, Карелин, Овечкин, Шарапова, Аршавин, Акинфеев, Плющенко, Сафин, Хабиб, Большунов
+2
0
+2
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aapirogov
Удивительно, что Попов только 19, а Каспарова нет даже в двадцатке. Видимо, большая часть аудитории sports.ru не застала 90-е и главные успехи Попова на мировой арене. Ну а шахматы, вероятно, за спорт просто не считают :)
+4
0
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Bob_diz
Ответ Боевой Бурят Путина
Хорошо, что хоть по Овечкину, Шараповой и Аршавину сложился определенный консенсус. Объективно лучшие из лучших! Загитова - смех на палке, ВСЕ свои титулы, кроме одного, она выиграла в 15 лет за три с небольшим месяца. Это спортивная карьера? Ну-ну😂
Как тебя подрывает, утрись!
+9
-12
-3
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Горожане и инопланетяне вместе жарят Зину бутербродом
Десятка понятна:
Овечкин Шарапова Аршавин Плющенко Исинбаева Карелин Сафин Акинфеев Большунов Хабиб
Порядок будет другой но это не суть важно
Ну в целом нормально.
+3
-1
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Goga G
С годами карьеры Резцовой вы пошутили. Поправьте.
0
0
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DavidVilla7
Ответ DavidVilla7
Резцова ниже Медведевой, Загитовой, Карпина..
Фетисов, Ларионов, Федоров тоже
+1
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Rafan7
Попов и Немов это железобетонный топ 10, да уж...
+10
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