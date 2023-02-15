Под прицелом
Блог

😱 Тихонов, Драчев и Резцова не попадут в Зал славы биатлона. Дело в странных критериях

сборная России жен сборная России жен
Владимир Меланьин
Магнар Сольберг
сборная России сборная России
Анастасия Кузьмина Анастасия Кузьмина
Сергей Тарасов
Кристина Резцова Кристина Резцова
Кайса Мякяряйнен Кайса Мякяряйнен
Николай Круглов-старший
Владимир Драчев Владимир Драчев
Сергей Чепиков Сергей Чепиков
сборная СССР
Александр Тихонов Александр Тихонов
Урсула Дизль Урсула Дизль
Сандрин Байи Сандрин Байи
Рикко Гросс Рикко Гросс
Хелена Экхольм Хелена Экхольм
Светлана Печерская
Александр Привалов Александр Привалов
Биатлон Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) учредил Зал славы: Уле Эйнар Бьорндален, Свен Фишер, Кати Вильхельм и Андреа Хенкель вошли первыми.

Церемония приурочена к проходящему в Оберхофе чемпионату мира – вероятно, поэтому в компании с Бьорндаленом трое из Германии.

Как попасть в Зал славы?

Нужно соответствовать одновременно трем критериям:

1. Минимум одна победа в общем зачете Кубка мира.

2. Минимум одно личное золото ЧМ.

3. Минимум одна личная медаль Олимпийских игр.

Об этом рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. По его прикидкам, критерии выполнило не так много людей:

Женщины: Мартина Бек (Глагов), Лаура Дальмайер, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм (все – Германия), Тура Бергер, Лив-Грете Пуаре, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн (все – Норвегия), Дарья Домрачева (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия), Анн Бриан (Франция), Доротея Вирер (Италия), Магдалена Форсберг (Швеция).

Мужчины: Уле Эйнар Бьерндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен (все – Норвегия), Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаре (оба – Франция), Свен Фишер и Михаэль Грайс (оба – Германия).

«В ближайшие годы там имена наших ветеранов не появятся. Дело в критериях попадания», – заключил Аверьянов.

И что, ни одного нашего в Зале не будет?

По критериям туда все-таки проходит одна советская/российская биатлонистка – Светлана Давыдова-Печерская: она выиграла Кубок мира в сезоне-1990/91, у нее серебро Игр-1992 в индивидуалке и золото ЧМ-1990 в этой же дисциплине.

Еще критериям соответствуют немцы Франк Ульрих и Франк-Петтер Реч, а также норвежец Эйрик Квальфосс.

А кто точно мимо?

Среди завершивших карьеру биатлонистов много действительно выдающихся фигур, которые по формальным требованиям не могут отказаться в Зале славы.

Например, Кубок мира у мужчин разыгрывается с сезона-1977/78, то есть у многих достойнейших спортсменов просто не было возможности его взять.

Существует гипотеза, что IBU планирует вводить в Зал лишь тех, кто добился главных успехов после 1993-го – года создания Союза (до этого биатлон был в федерации пятиборья). Тогда, конечно, мимо и Печерская, и Ульрих с Речем и Квальфоссом.

Так проводить черту по эпохам – странно: у биатлона богатейшая история – это олимпийский вид с 1960-го, а чемпионаты мира проводились еще в 1950-х.

Так кого же не хватает хотя бы в списке претендентов на попадание в Зал славы?

Владимир Меланьин – наш первый олимпийский чемпион (1964) и трехкратный чемпион мира – все титулы в личных гонках.

Меланьин – биатлонист, которого первым кандидатом в Зал предложил сам Александр Тихонов.

А себя поставил лишь на второе место. Да, у Тихонова нет личного олимпийского золота (как и Кубка мира), но 4 выигранных эстафеты, плюс пребывание в топе 10 с лишним лет – это ли не билет в Зал славы?

Александр Привалов – с двумя личными медалями Игр, двумя медалями ЧМ и без возможности завоевать Кубок мира. Корифей не просто советского, но и мирового биатлона, самый титулованный тренер в истории.

Умер Александр Привалов – глыба нашего биатлона, самый титулованный тренер в истории. Вот его последнее интервью

Николай Круглов-старший уверенно проходит по медальным критериям: личное золото завоевано и на Играх, и на ЧМ. Да и вообще, наград масса для той скудной программы, которая была в 70-е. Увы, Круглов без Кубка мира.

Или Магнар Сольберг – такой же дуайен для Норвегии, как для СССР/России Привалов.

Переносимся в 90-е, где тоже хватает кандидатов (в том числе у России).

Анфиса Резцова, Сергей Чепиков, Владимир Драчев – наши единственные обладатели Кубка мира (Резцова и Чепиков – два сезона подряд), флагманы поколения, выступавшие долго и ярко. У Резцовой вообще особая история со сменой вида спорта.

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой

Драчеву формально не хватает олимпийской медали, Чепикову и Резцовой – золота ЧМ.

Или Сергей Тарасов? В 1992-м на Олимпиаде пережил клиническую смерть, а два года спустя взял личное золото Игр, потом и ЧМ. Путь, который совсем не портит отсутствие Кубка мира – Тарасов рассказывал, что никогда за него и не боролся.

Нет-нет, из-за странных критериев за бортом остаются не только наши.

Сандрин Байи – изящная француженка, один из первых секс-символов биатлона. У нее есть Кубок мира, личное золото ЧМ (и еще связка наград). Не повезло только с олимпийскими медалями – добыты командные.

А Урсула Дизл? Ее прозвище «Турбо» – почти нарицательное для всех скоростных биатлонисток. За 15 лет карьеры у немки гигантская коллекция титулов, но нет Кубка мира. Хотя Уши много лет подряд финишировала в тройке общего зачета.

Рикко Гросс – столп сборной Германии в 90-х и нулевых, у него полная комната наград (по некоторым метрикам он в историческом топ-5), но тоже без Глобуса.

Хелена Экхольм – одаренная, возможно, меньше соперниц, она брала усердием и послушанием. Важно для эпохи, установившей крен на скорость.

Это привело шведку к Кубку мира, личным победам на ЧМ (в том числе с рекордным отрывом в 2011-м). На единственной Олимпиаде не сложилось – и раздавленная Хелена вскоре завязала.

У Кайсы Мякяряйнен было несколько олимпийских попыток, но всегда что-то мешало. На ЧМ тоже – несмотря на годы в элите, финка уцепилась лишь за одно личное золото. Зато в коллекции три (!) Глобуса, а обаяние, харизму, уважение – не измерить.

Анастасия Кузьмина: личное золото на трех Олимпиадах подряд, личное золото ЧМ на излете карьеры. И Глобус, проигранный пару недель спустя, из-за непонимания турнирного расклада. Стала ли карьера Кузминой менее славной из-за этого поражения?

А кого, по-вашему, еще стоит включить в Зал славы мимо критериев?

Почему Домрачева и Кузьмина побеждали не за Россию? Таких деталей вы точно не знали

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, А. Жигайлов, Сергей Гунеев, Алексей Филиппов; AFP/STAFF / EPU; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Agence Zoom, Jed Jacobsohn /Allsport, Agence Zoom; globallookpress.com/imago sportfotodienst

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bijelo Dugme
Обидно за Кайсу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Melnikov1968
Знаю Алябьева-2х кратный ОИ Лэйк-Плэсида, Барнашова - ОИ в эстафете там же, Эрик Квалфосс - ОИ в спринте, там же, Аликин был вторым... остальное сами найдёте в интернете. Так что про "ещё раз" об’ясните кому-нибудь другому.
Это ты знаешь а не большинство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stormbringer
Ответ Forza
Возможно непопулярное мнение, но четко прописанные критерии для попадания в зал славы какого то вида спорта - это круто, наоборот. Во первых, меньше споров и вопросов, по попаданию в зал славы. Во вторых, это получается как еще один трофей, или как собрать большой шлем в теннисе. Ну а потом, биатлон один из тех видов спорта, где есть ярковыраженные 3 главных турнира. И выиграть хоть раз 2 из них, которые проходят каждый год, и занять призовое место в том, который проходит раз в 4 года - это нормальный критерий величия
Четко прописанные критерии - это прекрасно, но как быть с теми, кто физически не мог завоевать КМ? Стали ли они от этого менее великими? А ведь там легенды, которые стояли у истоков биатлона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Из наших я бы взял Чепикова Серегу. Он 2раза подряд с монстрами брал Кубок мира, 2раза брал золото Олимпиады(1личное в спринте), 2раза был чемпионом мира, это Глыба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминик
Кайса конечно великая спортсменка, но никто не мешал ей выиграть кучу медалей на ГС. Вечно феерила на рядовых стартах, а к главным всегда подходила в плохой форме. Сама виновата.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элси Ринген
"Об этом рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. По его прикидкам, критерии выполнило не так много людей:"

Что за бред?
Во-первых, раньше Аверьянова это рассказал некто Элси Ринген;
во-вторых, это не прикидки, а реальный список;
в-третьих, он есть в Интернете (протокол допроса Исполкома IBU-163).

И, как говорится, причем тут вообще Аверьянов?

http://ibr.pw/uploads/ibrpw/mafiabiatlon/post-1-1676480056.png
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Xell
Предлагаю сделать как в НБА и в НХЛ, создать по десятилетиям и годам лучших)) Тогда не будет споров и войдет много биатлонистов. Например можно сделать 50лучших биатлонистов и биатлонисток, с 1978года, к 2027г. Допустим берем десятилетие Бьорндалена с 2000по 2010его прайм, кроме него из мужчин тогда железно попадут Пуаре, Фишер, Гросс, Грайс, Ханеволд. С 2010по 2020,Фуркад, Свендсен, Тарьей, Йося.
Тогда даже Пайффер попадет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Предлагаю сделать как в НБА и в НХЛ, создать по десятилетиям и годам лучших)) Тогда не будет споров и войдет много биатлонистов. Например можно сделать 50лучших биатлонистов и биатлонисток, с 1978года, к 2027г. Допустим берем десятилетие Бьорндалена с 2000по 2010его прайм, кроме него из мужчин тогда железно попадут Пуаре, Фишер, Гросс, Грайс, Ханеволд. С 2010по 2020,Фуркад, Свендсен, Тарьей, Йося.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доминик
Предлагаю СБР замутить российский Зал славы биатлона со своим блэкджеком и... ну вы поняли. Среди главных критериев - любовь к соли, косметологам и наличие простатита ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Ответ Xell
Еще раз. Расцвет биатлона наступил в 90—гг. Видимо решили создать Зал славы и набирать в него не с основания биатлона, не с 60—гг всяких динозавров, как например это делает НБА. Да и много людей знают скажем Сольбергов, Эриков Квалфоссов Клаусов Зибертов, Алябьева, Франца Фишера, Барнашова, Франка Люка? А это была элита и топы 80—гг. А Бьорндалена и Фуркада знают все, это Титаны.
Знаю Алябьева-2х кратный ОИ Лэйк-Плэсида, Барнашова - ОИ в эстафете там же, Эрик Квалфосс - ОИ в спринте, там же, Аликин был вторым... остальное сами найдёте в интернете. Так что про "ещё раз" об’ясните кому-нибудь другому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Xell
Завтра напишут до Бьорндалена и Домрачевой Биатлона не было)))
ну тогда биатлона вообще никогда не было)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
место в топ-3 по итогам сезона вполне нормальный критерий. количество побед и подиумов в личных гонках не очень, поскольку количество фамилий тоже будет небольшим. определять именно по личным победам на олимпиадах неправильно, потому что многие годы дисциплин было всего 2 и шансов выиграть личное золото было минимум. на ЧМ можно по личным победам оставить, поскольку они чаще проходили, хотя командные успехи забывать нельзя, ведь биатлон из гонки патрулей появился. отсчитывать с 1993 года в корне неверно. тогда получается, что до этого занимались чем угодно, не биатлоном
Завтра напишут до Бьорндалена и Домрачевой Биатлона не было)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Forza
Возможно непопулярное мнение, но четко прописанные критерии для попадания в зал славы какого то вида спорта - это круто, наоборот. Во первых, меньше споров и вопросов, по попаданию в зал славы. Во вторых, это получается как еще один трофей, или как собрать большой шлем в теннисе. Ну а потом, биатлон один из тех видов спорта, где есть ярковыраженные 3 главных турнира. И выиграть хоть раз 2 из них, которые проходят каждый год, и занять призовое место в том, который проходит раз в 4 года - это нормальный критерий величия
Убрать у Домрачевой ее единственный кубок мира и она вне списка. Это как? Единственная 4-кратная олимпийская
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ ivan 07
В зал Славы не внесут во первых допингистов, во вторых эстафетчиков. Тут вам не футбол , а личное соперничество. Все правильно . Не будут впихать любого . Иначе престиж упадет к нулю.
Тебе сейчас напишут что надо создать Зал славы астматиков)) Сразу угадаешь что писал Васильев или Тихонов)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
То есть отсутствие условного Ханеволда в ХОФ это нормально? У него нет кубка мира, но есть все остальное и это великий биатлонист, которого помнят
Думаю, критерии еще будут меняться. Это только начало. Согласен - Халвар должен быть в списке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Виктор Никитин
так олимпийские игры это лотерея, особенно во временя Форсберг, ты на них можешь съездить в итоге пару раз в карьере и лишь на 1й реально иметь шансы на победу можно конечно бы сделать критерий "Олимпийский чемпион" но тогда эксклюзивность уже была бы слишком большой можно сделать чуть менее эсклюзивным этот ХОФ конечно, взять в критерий например не Кубок мира, а кол-во побед или подиумов в личных гонках
место в топ-3 по итогам сезона вполне нормальный критерий. количество побед и подиумов в личных гонках не очень, поскольку количество фамилий тоже будет небольшим. определять именно по личным победам на олимпиадах неправильно, потому что многие годы дисциплин было всего 2 и шансов выиграть личное золото было минимум. на ЧМ можно по личным победам оставить, поскольку они чаще проходили, хотя командные успехи забывать нельзя, ведь биатлон из гонки патрулей появился. отсчитывать с 1993 года в корне неверно. тогда получается, что до этого занимались чем угодно, не биатлоном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Melnikov1968
Сомнительный аргумент. Не люблю Тихонова, более того, часто его критикую.Но в чем его вина, что он родился намного раньше Стурлы? Ему что, не стоило бегать? Херню какую-то прогнали.
Еще раз. Расцвет биатлона наступил в 90—гг. Видимо решили создать Зал славы и набирать в него не с основания биатлона, не с 60—гг всяких динозавров, как например это делает НБА. Да и много людей знают скажем Сольбергов, Эриков Квалфоссов Клаусов Зибертов, Алябьева, Франца Фишера, Барнашова, Франка Люка? А это была элита и топы 80—гг. А Бьорндалена и Фуркада знают все, это Титаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
swert-12
Ответ Forza
Возможно непопулярное мнение, но четко прописанные критерии для попадания в зал славы какого то вида спорта - это круто, наоборот. Во первых, меньше споров и вопросов, по попаданию в зал славы. Во вторых, это получается как еще один трофей, или как собрать большой шлем в теннисе. Ну а потом, биатлон один из тех видов спорта, где есть ярковыраженные 3 главных турнира. И выиграть хоть раз 2 из них, которые проходят каждый год, и занять призовое место в том, который проходит раз в 4 года - это нормальный критерий величия
Среди мужчин Кубок мира впервые стал проводиться с сезона 1978/1979, среди женщин — с сезона 1987/1988.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Никитин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Тогда это не ХОФ будет, а кружок по интересам. Помимо спортсменов должны и тренеры быть включены. Почему же тогда не сделали критерий "олимпийский чемпион"? Тогда никакой Форсберг бы там не было. В ее эпоху дисциплин было мало и чемпионкой она не стала. Больше похоже на то, чтобы не обидеть, хотя много заслуженных не попадет. А чем Дизл хуже?
так олимпийские игры это лотерея, особенно во временя Форсберг, ты на них можешь съездить в итоге пару раз в карьере и лишь на 1й реально иметь шансы на победу

можно конечно бы сделать критерий "Олимпийский чемпион" но тогда эксклюзивность уже была бы слишком большой

можно сделать чуть менее эсклюзивным этот ХОФ конечно, взять в критерий например не Кубок мира, а кол-во побед или подиумов в личных гонках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
last_guard
Да нормальные критерии
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Xell
Уши была крутой, но Великой я ее не могу назвать. Она вечно проигрывала главные старты подругам из Германии и Нойнер, да и Кубки мира, во многих лидировала но на весь сезон ее не хватало. Я Дизль запомнил по ее офигенному ходу.
Ну так не только Дизль носилась по дистанции как ракета. Та же Сан-Сан Байи тоже без личной олимпийской, но долгие годы была топ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vulturecrow
что мелочиться, давайте в зал славы всех брать.
разумное решение, имхо. я при всей любви к Кайсе, не могу сравнивать её с Нойер или Бергер. и мутить с критериями, только ради включения каких-то конкретных фигур, - это странно. единственное, если временной критерий не надуманный - это странно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Xell
Зато Бергер уникален. Он выигрывал чемпионаты мира и в лыжах и в биатлоне.
А Резцова золото олимпиад в лыжах и биатлоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Тогда это не ХОФ будет, а кружок по интересам. Помимо спортсменов должны и тренеры быть включены. Почему же тогда не сделали критерий "олимпийский чемпион"? Тогда никакой Форсберг бы там не было. В ее эпоху дисциплин было мало и чемпионкой она не стала. Больше похоже на то, чтобы не обидеть, хотя много заслуженных не попадет. А чем Дизл хуже?
Уши была крутой, но Великой я ее не могу назвать. Она вечно проигрывала главные старты подругам из Германии и Нойнер, да и Кубки мира, во многих лидировала но на весь сезон ее не хватало. Я Дизль запомнил по ее офигенному ходу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
вот как раз им в ХОФе делать нечего, потому что стабильностью они не отличались по карьере и кубков мира тот же Фруде не брал
Зато Бергер уникален. Он выигрывал чемпионаты мира и в лыжах и в биатлоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий