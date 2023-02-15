😱 Тихонов, Драчев и Резцова не попадут в Зал славы биатлона. Дело в странных критериях

Международный союз биатлонистов (IBU) учредил Зал славы: Уле Эйнар Бьорндален, Свен Фишер, Кати Вильхельм и Андреа Хенкель вошли первыми.

Церемония приурочена к проходящему в Оберхофе чемпионату мира – вероятно, поэтому в компании с Бьорндаленом трое из Германии.

Как попасть в Зал славы?

Нужно соответствовать одновременно трем критериям:

1. Минимум одна победа в общем зачете Кубка мира.

2. Минимум одно личное золото ЧМ.

3. Минимум одна личная медаль Олимпийских игр.

Об этом рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. По его прикидкам, критерии выполнило не так много людей:

Женщины: Мартина Бек (Глагов), Лаура Дальмайер, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм (все – Германия), Тура Бергер, Лив-Грете Пуаре, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн (все – Норвегия), Дарья Домрачева (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия), Анн Бриан (Франция), Доротея Вирер (Италия), Магдалена Форсберг (Швеция).

Мужчины: Уле Эйнар Бьерндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен (все – Норвегия), Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаре (оба – Франция), Свен Фишер и Михаэль Грайс (оба – Германия).

«В ближайшие годы там имена наших ветеранов не появятся. Дело в критериях попадания», – заключил Аверьянов.

И что, ни одного нашего в Зале не будет?

По критериям туда все-таки проходит одна советская/российская биатлонистка – Светлана Давыдова-Печерская: она выиграла Кубок мира в сезоне-1990/91, у нее серебро Игр-1992 в индивидуалке и золото ЧМ-1990 в этой же дисциплине.

Еще критериям соответствуют немцы Франк Ульрих и Франк-Петтер Реч, а также норвежец Эйрик Квальфосс.

А кто точно мимо?

Среди завершивших карьеру биатлонистов много действительно выдающихся фигур, которые по формальным требованиям не могут отказаться в Зале славы.

Например, Кубок мира у мужчин разыгрывается с сезона-1977/78, то есть у многих достойнейших спортсменов просто не было возможности его взять.

Существует гипотеза, что IBU планирует вводить в Зал лишь тех, кто добился главных успехов после 1993-го – года создания Союза (до этого биатлон был в федерации пятиборья). Тогда, конечно, мимо и Печерская, и Ульрих с Речем и Квальфоссом.

Так проводить черту по эпохам – странно: у биатлона богатейшая история – это олимпийский вид с 1960-го, а чемпионаты мира проводились еще в 1950-х.

Так кого же не хватает хотя бы в списке претендентов на попадание в Зал славы?

Владимир Меланьин – наш первый олимпийский чемпион (1964) и трехкратный чемпион мира – все титулы в личных гонках.

Меланьин – биатлонист, которого первым кандидатом в Зал предложил сам Александр Тихонов.

А себя поставил лишь на второе место. Да, у Тихонова нет личного олимпийского золота (как и Кубка мира), но 4 выигранных эстафеты, плюс пребывание в топе 10 с лишним лет – это ли не билет в Зал славы?

Александр Привалов – с двумя личными медалями Игр, двумя медалями ЧМ и без возможности завоевать Кубок мира. Корифей не просто советского, но и мирового биатлона, самый титулованный тренер в истории.

Николай Круглов-старший уверенно проходит по медальным критериям: личное золото завоевано и на Играх, и на ЧМ. Да и вообще, наград масса для той скудной программы, которая была в 70-е. Увы, Круглов без Кубка мира.

Или Магнар Сольберг – такой же дуайен для Норвегии, как для СССР/России Привалов.

Переносимся в 90-е, где тоже хватает кандидатов (в том числе у России).

Анфиса Резцова, Сергей Чепиков, Владимир Драчев – наши единственные обладатели Кубка мира (Резцова и Чепиков – два сезона подряд), флагманы поколения, выступавшие долго и ярко. У Резцовой вообще особая история со сменой вида спорта.

Драчеву формально не хватает олимпийской медали, Чепикову и Резцовой – золота ЧМ.

Или Сергей Тарасов? В 1992-м на Олимпиаде пережил клиническую смерть, а два года спустя взял личное золото Игр, потом и ЧМ. Путь, который совсем не портит отсутствие Кубка мира – Тарасов рассказывал, что никогда за него и не боролся.

Нет-нет, из-за странных критериев за бортом остаются не только наши.

Сандрин Байи – изящная француженка, один из первых секс-символов биатлона. У нее есть Кубок мира, личное золото ЧМ (и еще связка наград). Не повезло только с олимпийскими медалями – добыты командные.

А Урсула Дизл? Ее прозвище «Турбо» – почти нарицательное для всех скоростных биатлонисток. За 15 лет карьеры у немки гигантская коллекция титулов, но нет Кубка мира. Хотя Уши много лет подряд финишировала в тройке общего зачета.

Рикко Гросс – столп сборной Германии в 90-х и нулевых, у него полная комната наград (по некоторым метрикам он в историческом топ-5), но тоже без Глобуса.

Хелена Экхольм – одаренная, возможно, меньше соперниц, она брала усердием и послушанием. Важно для эпохи, установившей крен на скорость.

Это привело шведку к Кубку мира, личным победам на ЧМ (в том числе с рекордным отрывом в 2011-м). На единственной Олимпиаде не сложилось – и раздавленная Хелена вскоре завязала.

У Кайсы Мякяряйнен было несколько олимпийских попыток, но всегда что-то мешало. На ЧМ тоже – несмотря на годы в элите, финка уцепилась лишь за одно личное золото. Зато в коллекции три (!) Глобуса, а обаяние, харизму, уважение – не измерить.

Анастасия Кузьмина: личное золото на трех Олимпиадах подряд, личное золото ЧМ на излете карьеры. И Глобус, проигранный пару недель спустя, из-за непонимания турнирного расклада. Стала ли карьера Кузминой менее славной из-за этого поражения?

А кого, по-вашему, еще стоит включить в Зал славы мимо критериев?

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, А. Жигайлов, Сергей Гунеев, Алексей Филиппов; AFP/STAFF / EPU; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Agence Zoom, Jed Jacobsohn /Allsport, Agence Zoom; globallookpress.com/imago sportfotodienst