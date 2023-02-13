«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
Легенда биатлона Мартен Фуркад программно выступил на чемпионате мира в Оберхофе:
«Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Я избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены.
Всю карьеру я боролся с Россией по вопросам допинга. Я не никому не дам возможность обвинять меня в пророссийской позиции.
Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов.
Для этой темы нет крайнего срока. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. И я считаю, что их следует допустить».
Важно понимать: в Оберхофе Фуркад говорил не просто в статусе суперчемпиона на пенсии. Уже почти год он член МОК, представитель комиссии спортсменов – его избрали участники Игр-2022 в Пекине.
• Заявление Фуркада впечатлило многих – и нередко по-плохому. С ним публично не согласились недавние соперники – авторитетные Йоханнес Бо и Себастьян Самуэльссон.
«Мне кажется, это немного странно. Он отличный парень, на которого я равнялся все эти годы и с которым у меня всегда было одинаковое мнение.
Он был хорошим примером для подражания в позиции по антидопинговом вопросам, и поскольку он занимает должность в МОК в качестве представителя спортсменов, я был очень доволен. Но ясно, что в данном случае я с ним не согласен», – отрезал норвежец.
«Прекрасно знаю, что у него (Фуркада) такое мнение, но я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Они (российские спортсмены) не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», – считает швед.
Из действующих топ-биатлонистов, выступающих на ЧМ, никто не поддержал Мартена публично.
• Удивительно, но и в России углядели подоплеку в, казалось бы, однозначном заявлении Мартена.
Дмитрий Васильев догадывается о причинах:
«Искренности в его заявлении я не вижу. Этот человек, если не с ненавистью, то недоброжелательно отзывался о российских биатлонистах. В частности о Логинове, которого Фуркад просто затравил, когда Александр обыграл его на чемпионате мира.
Скорее всего, высказывания Фуркада связаны с тем, что о нем потихоньку начали забывать. Ему нужен пиар, нужна слава, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе».
Владимир Драчев вроде и признателен Фуркаду, но не совсем:
«На мой взгляд, это все пустые слова, они ни к чему не приведут. Нужно понимать, что МОК – не самостоятельная организация, все болтовня. Но само предложение Фуркада, безусловно, хорошее, мы его уважаем».
У Ольги Зайцевой, наверное, самая интересная версия: «Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бо уже где‑то превосходит его достижения. Можно и так подумать.
Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо».
Такого доминирования в биатлоне не было: Йоханнес Бо крушит всех и охотится за вечными рекордами Фуркада и Бьорндалена
• Впрочем, понимания с нашей стороны тоже хватает:
Александр Тихонов поблагодарил Мартена так, что попутно досталось сразу двум нациям: «Это очень хороший знак, оказывается, и во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев».
Анфиса Резцова признательна: «Фуркад молодец. Спасибо ему, если он от души нам это желает. Он понимает, что без россиян нет большой конкуренции».
• Наши биатлонисты тоже рады:
Антон Бабиков привычно рассудителен: «Не думаю, что мы нуждаемся в поддержке, но хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность».
А Эдуард Латыпов лаконичен: «Хорошо, что Фуркад поддерживает нас, это всегда приятно. Радует, что есть понимающие люди».
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На самом деле Фуркад последователен в вопросе отстранения: его позиция не меняется, пусть и проговаривается нечасто.
Еще 25 февраля 2022-го – за несколько дней до той самой рекомендация Томаса Баха – Мартен дал понять, что в равной степени переживает за все вовлеченные стороны: «Наши мысли также с нашими русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации».
А весной его старший брат Симон рассказывал: «Мартен не поддерживает решения об исключении российских спортсменов с международных стартов».
К слову, впоследствии братьям крепко попало в соцсетях за эти слова Симона.
«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться
Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ», ТАСС.
Фото: Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom; globallookpress.com/Florian Frison/Dppi, Mathias Bergeld; РИА Новости/Александр Вильф
Если бы просто русофобы! Они русофобы с терапевтическими исключениями ...
"Если вы нарушаете правила, должны быть последствия"
Он так же возражал по допуску спортсменов стран НАТО когда Афганистан был оккупирован?
Эти двое просто отрабатывают повесточку. Фуркад, как к нему не относись, хотя бы последователен в своих высказываниях независимо от ситуации. А эти двое просто русофобы. У них явные психические проблемы, может фобия какая, может травма случилась какая-нибудь. Но у них при слове русский, Россия пена изо рта начинает идти. И не важно, кто напротив них. Они говорят всегда одно и то же, когда кто-то произносит слова русский, Россия
Это все что нужно знать собираясь участвовать под белым флагом. Если вы знаете, что не едете, то лучше не ехать по своей инициативе, чем по воле кого-бы то ни было.
МОК давно уже не про спорт. Да и выступать на соревнованиях в полустатусе тоже не выход. Поэтому в ближайшие несколько лет все останется в прежнем формате. Но это даже к лучшему.