«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

Легенда биатлона Мартен Фуркад программно выступил на чемпионате мира в Оберхофе:

«Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Я избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены.

Всю карьеру я боролся с Россией по вопросам допинга. Я не никому не дам возможность обвинять меня в пророссийской позиции .

Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов.

Для этой темы нет крайнего срока. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. И я считаю, что их следует допустить».

Важно понимать: в Оберхофе Фуркад говорил не просто в статусе суперчемпиона на пенсии. Уже почти год он член МОК, представитель комиссии спортсменов – его избрали участники Игр-2022 в Пекине .

• Заявление Фуркада впечатлило многих – и нередко по-плохому. С ним публично не согласились недавние соперники – авторитетные Йоханнес Бо и Себастьян Самуэльссон.

«Мне кажется, это немного странно. Он отличный парень, на которого я равнялся все эти годы и с которым у меня всегда было одинаковое мнение.

Он был хорошим примером для подражания в позиции по антидопинговом вопросам, и поскольку он занимает должность в МОК в качестве представителя спортсменов, я был очень доволен. Но ясно, что в данном случае я с ним не согласен», – отрезал норвежец.

«Прекрасно знаю, что у него (Фуркада) такое мнение, но я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Они (российские спортсмены) не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», – считает швед.

Из действующих топ-биатлонистов, выступающих на ЧМ, никто не поддержал Мартена публично .

• Удивительно, но и в России углядели подоплеку в, казалось бы, однозначном заявлении Мартена.

Дмитрий Васильев догадывается о причинах:

«Искренности в его заявлении я не вижу. Этот человек, если не с ненавистью, то недоброжелательно отзывался о российских биатлонистах. В частности о Логинове, которого Фуркад просто затравил, когда Александр обыграл его на чемпионате мира.

Скорее всего, высказывания Фуркада связаны с тем, что о нем потихоньку начали забывать. Ему нужен пиар, нужна слава, и это хороший повод, чтобы напомнить о себе».

Владимир Драчев вроде и признателен Фуркаду, но не совсем:

«На мой взгляд, это все пустые слова, они ни к чему не приведут. Нужно понимать, что МОК – не самостоятельная организация, все болтовня. Но само предложение Фуркада, безусловно, хорошее, мы его уважаем».

У Ольги Зайцевой, наверное, самая интересная версия: «Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бо уже где‑то превосходит его достижения. Можно и так подумать.

Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо».

• Впрочем, понимания с нашей стороны тоже хватает:

Александр Тихонов поблагодарил Мартена так, что попутно досталось сразу двум нациям: «Это очень хороший знак, оказывается, и во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев».

Анфиса Резцова признательна: «Фуркад молодец. Спасибо ему, если он от души нам это желает. Он понимает, что без россиян нет большой конкуренции».

• Наши биатлонисты тоже рады:

Антон Бабиков привычно рассудителен: «Не думаю, что мы нуждаемся в поддержке, но хорошо, что Фуркад не объединяет всех под одну гребенку, а разделяет людей на личности, несмотря на их национальность».

А Эдуард Латыпов лаконичен: «Хорошо, что Фуркад поддерживает нас, это всегда приятно. Радует, что есть понимающие люди».

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На самом деле Фуркад последователен в вопросе отстранения: его позиция не меняется, пусть и проговаривается нечасто .

Еще 25 февраля 2022-го – за несколько дней до той самой рекомендация Томаса Баха – Мартен дал понять, что в равной степени переживает за все вовлеченные стороны: «Наши мысли также с нашими русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации».

А весной его старший брат Симон рассказывал: «Мартен не поддерживает решения об исключении российских спортсменов с международных стартов» .

К слову, впоследствии братьям крепко попало в соцсетях за эти слова Симона.

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ», ТАСС.

Фото: Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom; globallookpress.com/Florian Frison/Dppi, Mathias Bergeld; РИА Новости/Александр Вильф