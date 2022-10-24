«Его надо культурно попросить из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Как наш спорт спорит с Терюшковым

В 2022-м следить за спортом и при этом уворачиваться от реплик Романа Терюшкова невозможно.

Еще недавно министр в Московской области и один из руководителей в футбольных «Химках», с 2021-го депутат в Госдуме (и член Комитета по спорту) – Терюшков всегда на острие, далеко не только футбольном.

Активный депутат через интервью и телеграм-канал делится с миром взглядами на устройство спорта – но, кажется, редко встречает понимание даже внутри индустрии.

Ниже – география раздражения Терюшковым от героев нашего спорта, от футбола и хоккея до фигурного катания и тенниса. Точка кипения где-то рядом.

Смена гражданства = госизмена?

Первая по-настоящему срезонировавшая идея Терюшкова – добило даже до Кремля!

Размышляя о возможном оттоке спортсменов за границу, депутат подбил статистику по уехавшим за последние годы и выдал:

«Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной также должна быть приравнена к акту государственной измены».

Но российский спорт среагировал резко.

Ирина Роднина, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «Очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную. Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!»

Вик Уайлд, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду: «Эти слова наивны. Спортсмена не волнует, какую страну он представляет во время тренировок или соревнований. Мы просто хотим проверить себя, хотим иметь возможность стать лучшими в мире».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию: «Я живу в великой и прекрасной стране. А этот человек напомнил мне об СССР. Я думаю, что его надо культурно попросить уйти из Госдумы и записать его в сумасшедший дом. Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков. Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова – это символ страны, а он ее позорит» (цитата из интервью «Матч ТВ»).

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону: «Это абсолютно безграмотное предложение. Он недостоин быть депутатом. Пусть лучше думает, как сделать более привлекательным весь наш спорт. Я бы задал вопрос Терюшкову: «Умных людей много, но почему в России такие маленькие пенсии и зарплаты?»

Евгений Трефилов, заслуженный тренер по гандболу: «Нельзя такие вещи делать с бухты-барахты. У всех разные жизненные обстоятельства. Нельзя делить общество на предателей и друзей». И пусть этот депутат расскажет, как поведет себя в разных обстоятельствах. Только пусть подумает».

Владимир Аликин, двукратный олимпийский чемпион по биатлону: «Это бред. Любой человек имеет право менять гражданство и жить там, где хочет. Человек, видимо, не был в большом спорте. Не знает, что такое спортивная жизнь. Она не такая уж и длинная. Почему они лезут в депутаты? Там жизнь тоже короткая. Сегодня работаешь, а завтра нет».

Анатолий Карпов, экс-чемпион мира по шахматам: «Это идея сталинских времен или средневековья. Он хочет забрать свободу выбора у людей? Так это сталинские репрессии».

Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка по легкой атлетике: «В Госдуме много людей, у которых силы направлены немножко не в ту сторону. В России есть больше проблем, чем приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Полагаю, что эта идея не найдет поддержки».

Что будет, если уехать на контракт в НХЛ (или в «Челси»)?

• Конкретных идей (лишение гражданства, дело о госизмене) у Терюшкова нет, но ему такое очень не понравится: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству. Если контракты были заключены ранее, то они обязательны для исполнения. Россия всегда выполняет все соглашения».

Реагировать пришлось не только людям из хоккея, но и коллегам по думскому Комитету.

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту: «Я не согласен с Терюшковым, это сугубо его точка зрения. Ехать играть в США и Канаду сейчас – не сродни предательству. Есть американцы, которые играют в России, а также есть наши спортсмены, которые выступают в США. Ни российские, ни американские клубы не имеют никакого отношения к политической позиции, которая сейчас существует в мире».

Шуми Бабаев, хоккейный агент: «Очень странно слышать подобные слова. Думаю, Терюшков не понимает, что НХЛ находится вне политики. Там очень хорошие отношения к россиянам, им оказывается всякое содействие. Российские хоккеисты представляют страну в лучшей лиге мира и поддерживают ее имидж. Они отстаивают честь России. Терюшков несильно погружен в эту ситуацию и не видит разницу между НХЛ и другими лигами».

Дмитрий Губерниев, комментатор: «Надо было Роману сказать это в лицо Овечкину, когда он приезжал. Овечкин – один из основателей движения Putin Team. Я давно знаком с Терюшковым, он очень горячий парень и выдает желаемое за действительное».

Ирина Роднина: «Терюшков продолжает говорить очередные глупости. Если ему там нечем заняться, и он больше никак не может проявить себя, представляя комитет по спорту в Госдуме, то я приношу ему свои соболезнования».

• К трансферу Арсена Захаряна в «Челси» Терюшков тоже отнесся бы холодно: «Ехать выступать в Англию – предательство».

Валерий Карпин, тренер сборной России по футболу: «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?»

Валерий Газзаев, заслуженный тренер по футболу: «То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение. А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?»

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС: «Это глупость несусветная, которую я комментировать не собираюсь»

Даниил Медведев – точно русский? А Касаткина – по делу ЗМС?

• Теннис – среди наименее пострадавших видов в России: здесь, по сути, спасли допуск для наших; а смелость суждений у игроков никуда не пропадала и так. Все это привлекло внимание Терюшкова:

«Во‑первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой (в Лос-Кабос – Sports.ru). Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того, как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во‑вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения».

Оборону за Медведева взял босс нашей федерации (но не только).

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России: «Куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет».

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака» и «Химок»: «Ставить под сомнение принадлежность к нашей стране Медведева – большая глупость. Видимо, просто Роман не до конца понимает нюансы тенниса. Я бы развернул этот вопрос в другую плоскость: а что сделали наши депутаты, чтобы наши теннисисты не шли на такие шаги, как удаление российской принадлежности в соцсетях, чтобы они не ощущали дискомфорт в своей жизни и передвижениях».

• Дарья Касаткина – по многим параметрам серьезный раздражитель для Терюшкова, и он выбрал интересный метод борьбы:

«Я не понимаю решений, принятых в Минспорте. Мне кажется, заслуженный мастер спорта России – почетное звание, которое вручается за вклад в повышение авторитета страны.

Мне хочется спросить у других ЗМС России, которые ковали победы, прославляли свою страну. Поставить в один ряд человека, которые хочет швейцарское гражданство, для меня это вопрос.

Присвоили за коммерческий турнир, который носит имя американской теннисистки (Кубок Билли Джин Кинг – прим. Sports.ru). Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение».

Дарья Касаткина: «АХАХХААХАХАХХАХА. Просто у тебя значка нет, вот и бесишься».

Если наших пустят на соревнования без флага – ехать или нет?

Роман Терюшков такого не приемлет. При этом именно в этом формате Россия выступала на трех последних Олимпиадах (и на множестве чемпионатов мира в 2021-м) – все вроде бы привыкли: неприятно, но это хотя бы участие.

Летом, тем не менее, вдруг возникла тема: вроде как фехтовальщики просили допустить их при условии отказа от национальной символики, но их все равно не принимают. Терюшков об этом узнал и обрушился на команду:

«Получается, FIE беспокоится о суверенитете России больше, чем Федерация фехтования России. Пусть выступают без флага, гимна и без своего имени и фамилии. Может, так допустят? Но тогда будет вопрос – кому вручать призовые в случае выигрыша...»

Ильгар Мамедов, босс нашего фехтования: «Я хотел бы пожелать депутату Терюшкову заниматься своими делами, раз уж его выбрали депутатом. Не надо утверждать какие‑то вещи, если слышал звон, но не знаешь, откуда он. Если на заборе напишут, что мы отказываемся от своего гражданства, депутат Терюшков тоже будет повторять этот бред? Наши великие тренеры в других видах спорта уже назвали депутата Терюшкова разными «добрыми» словами, теперь он хочет получить то же от фехтования?».

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию: «Не вижу смысла комментировать высказывания людей, которые ничего не делают в этой жизни кроме критики других. Было бы интересно послушать мнение этого человека про Вика Уайлда и Виктора Ана, которым правительство дало гражданство России, и они завоевали на двоих пять золотых медалей олимпийских Игр».

А что думают про Терюшкова в футболе?

Возможно, вы реже читаете Терюшкова о футболе и не чужом для него клубе – «Химках». Но все же эти рассуждения пока преобладают – и видимо, тоже напрягают многих.

Эдуард Мор, экс-футболист «Спартака»: «Он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу. Это как в свое время в «Спартаке» все подряд комментировала Зарема Салихова, ни в чем не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь. Все, что говорит господин Терюшков, – очень интересно с той точки зрения, что всегда смешно. Он постоянно себе противоречит».

Василий Уткин о проблемах «Химок», которые идут последними в РПЛ: «Стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат? Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату.

Роман Терюшков, конечно, больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник. Его метод управления клубом фактически через телеграмные публикации может быть сравнен с практикой самой что ни на есть недружественной страны – так управлял Америкой Дональд Трамп».

Пора запретить фигурные шоу?

Терюшков принципиально против развлечений на льду. Только не вполне понятно – речь о проектах-спектаклях, которые гастролируют по стране или на несколько недель заезжают в крупный город, или возмущает «Ледниковый период» на Первом?

«Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

Культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъем русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта.

Их звездами становятся не спортсмены, а кумиры. Есть заказчики у всего этого. Цель – влиять на нашу молодежь, формировать и навязывать фриков как лидеров. Мужчины в платьях женских танцуют! Какую смысловую нагрузку это несет?»

И главные силы фигурки готовы поспорить – пусть зачастую и не так дерзко, как могли бы ответить условному Томасу Баху.

Александр Жулин, заслуженный тренер: «Я с Терюшковым в корне не согласен. Несмотря на то, что сейчас тяжелое время, глупо по телевизору показывать «Лебединое озеро», как во времена смерти генсека. Даже во время Великой Отечественной ездили юмористы и выступали перед солдатами, это абсолютно нормально, жизнь должна продолжаться. И так столько негатива сейчас вокруг, что хочется позитива».

Илья Авербух, чемпион мира: «Мне не хочется вступать с ним в полемику. Я не хочу вообще даже замечать его высказывания».

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка: «Для меня его высказывание выглядит странным. Может, он имел в виду что-то другое? По-моему, испокон веков Россия славится именно ледовыми шоу. Это сказки, это подарок детям, семьям, тем более в преддверии Нового года. Может, он имеет в виду «Ледниковый период»? В любом случае, может, тогда и фильмы надо запретить? Вспомните фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» – это прекрасная классика нашего кино».

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион: «Я не воспринимаю Терюшкова за адекватного человека. Не собираюсь комментировать» (цитата из интервью Metaratings).

Татьяна Тарасова: «Роман Терюшков все время чем-то недоволен. Ему что, нечем заняться? Ледовые шоу – это настоящий театр. Если ему не нравятся наш театр, пусть он его не смотрит».

Использованы цитаты ТАСС, «Р-Спорт», Metaratings, «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс» и других изданий

Фото: vk.com/Роман Терюшков; РИА Новости/Алексей Филиппов, Нина Зотина, Сергей Пятаков, Евгений Биятов, Алексей Майшев, Владимир Песня