Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались

В нашем биатлоне определили команду для подготовки к сезону, который на 99% пройдет без выезда на этапы Кубка мира.

Тем не менее сборная не распущена. Для чего она существует, пару недель назад сформулировал босс СБР Виктор Майгуров: «Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими, чтобы не потерять уровень – друг друга подпинывая и мотивируя. У меня есть опыт, когда я тренировался один. Не скажу, что он печальный, но тренироваться среди сильнейших – это лучше и правильнее. Хотя бы периодически такой спарринг должен быть обязательно».

Новая сборная России по биатлону – это 4 группы (две мужские, одна женская, одна смешанная), а рядом множество относительно именитых спортсменов, оставшихся в родных регионах.

Чтобы трактовать такой выбор (а сюрпризы есть), хорошо бы знать принципы и критерии комплектования. О них в эфире «Матч ТВ» рассказал Алексей Нуждов – вице-президент СБР и оппонент Майгурова на выборах 23 июня.

«Майгуров свое видение предложил. По людям из списка вопросов почти не было. Вопросы были по поводу того, как разделить по тренерским группам. Но решение было принято большинством голосов. У Каминского было свое мнение, которое, может, не совсем совпадает с итоговыми списками. Его позиция мне близка, но что ж поделать».

Тут не требуется талант чтения между строк: тренеров, которые подключались на Правление, отчасти поставили перед фактом – в большей степени руководство СБР опиралось на пожелания спортсменов и складывало мозаику.

В принципе, это видно, если хоть немного помнить про предпочтения, взаимоотношения, результаты. Ниже – главные наблюдения о новой сборной.

1. Группа Юрия Каминского, который видел расклад по-другому, получила крупные пробоины по сравнению с прошлым сезоном: ушли Бабиков, Халили и Серохвостов.

Антон Бабиков ожидаемо ушел от Каминского

Антон теперь у Башкирова, где давно комфортно его ровесникам-приятелям Логинову с Цветковым. Как тут не вспомнить резонансное невключение Бабикова в олимпийский состав (это решение Каминского), явную обиду Антона и претензии в адрес тренеров – вплоть до атмосферы и редких чаепитий.

Возможно, прямой связи и нет. Бабиков в принципе конфликтный парень, который по-своему понимает справедливость и не боится время от времени выступать дерзко. С тренером Падиным было открытое противостояние, с Белозеровым и Хованцевым тоже хватало недопонимания, а сотрудничество с Каминским оборвалось после первой значимой неприятности.

Друзья Халили и Серохвостов переметнулись в группу, где преобладают женщины, а руководит Артем Истомин, которому осенью исполнится 27. Не получается разглядеть ничего, кроме личных причин – ведь оба именно при Каминском сильно спрогрессировали и закрепились в основе (Халили вообще взял эстафетные медали на ЧМ и Олимпиаде).

Из ключевых людей, верных Каминскому, остался только Эдуард Латыпов – по сути, лидер сборной, самый прилежный и вообще не склонный к революциям (куда определили, там и останусь – их работа с Каминским начиналась так же).

Юрий Каминский вряд ли доволен перестановками в группах

2. Убойного бегства избежала группа Сергея Башкирова: Логинов и Цветков, цементировавшие основу в 2022-м, на месте; проснувшийся Поварницын и резко выросший Томшин – тоже.

Вообще, и Каминский, и Башкиров были убедительны в прошлом сезоне как самостоятельные фигуры, еще и сработались между собой (хотя могли бы увлечься соперничеством). Но у Каминского периодически что-то искрило в отношениях внутри – то недовольны оказывались спортсмены, то тренер выговаривал им через эфир; а у Башкирова будто бы царила идиллия.

И если год назад группы Башкирова и Каминского позиционировались как равные по потенциалу/статусу, то теперь (с учетом появления третьей силы – Истомина) прослеживается иерархия. Группа Башкирова – ведущая, а группа Каминского резко просела по именам – сейчас это, по сути, Латыпов и массовка на перспективу.

Неудивительно, что заслуженный лыжный тренер, за два года многое понявший в биатлоне, видел конструкцию как-то иначе: «Решения у нас, в первую очередь, принимают спортсмены, а потом все остальные подстраиваются под этот выбор».

3. Группа Шашилова из лета-2021 рассыпалась. Ушли:

• Миронова (их союзу было 10+ лет) – у Светланы если не регресс, то глубокая стагнация с родным тренером, и это в 28 лет,

Светлана Миронова рассталась с Михаилом Шашиловым ради Виталия Норицына

• Куклина – была железной эстафетчицей, полностью доверилась Шашилову перед Олимпиадой, улетела в резерв еще до января;

• Сливко – послушная и исполнительная, два года подряд не добиралась до сборной, моментально теряла связь с Шашиловым и, прислушиваясь к Падину, постепенно выбиралась из ямы;

• молодая Гореева – не переварила нагрузки Шашилова;

• Васнецова – до Олимпиады могла считать сезон обнадеживающим, потом все сломал ковид.

Актуальная группа Шашилова мало напоминает боевой вариант сборной: только Казакевич регулярно выступала на Кубке мира прошлой зимой.

Привлекает внимание разве что Наталия Шевченко, она же экс-лыжница Мекрюкова – ей 21, в профиле есть бронза спринта на ЮЧМ. Любопытно. Но брать сразу на централизованную подготовку человека, который не пробежал ни одной биатлонной гонки – это как?

Да, шведы пару лет назад в том же стиле открыли дверь для Стины Нильссон, но у нее к тому моменту собралось с десяток наград ЧМ и Олимпиад (в том числе личное золото). Мекрюкова пока и близко не Нильссон, да и партнеры рядом не сопоставимы по классу.

4. Абсолютно новая группа – одна, во главе с Артемом Истоминым, которому поможет Виталий Норицын.

Виталий Норицын вернулся в сборную России после командировки в Болгарию

За Истоминым, который с 2018-го работал с парнями, пришли Халили и Серохвостов. На работу с Норицыным, который дважды рулил женской сборной, ожидаемо высокий спрос у девушек. Эта группа – новое пристанище Кристины Резцовой, которая отдельно от команды – под руководством Норицына, выросла в лидера.

Здесь самая высокая концентрация знакомых имен, здесь же самое загадочное комбо из молодых тренеров – как поделят обязанности, авторитет, внимание? Наконец, чего добьются в этой конфигурации? Смешанная группа – более-менее привычный формат в лыжах, а в биатлоне к такому давно не приходили на топ-уровне.

5. Большая группа крепких спортсменов оказалась вне сборной – или не нашли там удачный для себя вариант, или не попали решением СБР/тренеров.

Главные упущения: Ульяна Нигматуллина (эстафетный финишер), Валерия Васнецова и Евгения Буртасова – люди из олимпийской заявки, причем Женя заменила Леру уже в Пекине. Да и почти все из этого списка не смотрелись бы посторонними в сборной – но проиграли в виртуальной очереди.

Отбора на Кубок мира в ближайшее время не предвидится – все в более-менее равных условиях, и на дистанции сезона станет видно, кто в группах (или в регионах) сработал лучше.

Сама идея сборной по Майгурову не совсем рабочая – сильнейшие точно не собрались в одном-двух коллективах. Наоборот, такого разброса топ-фигур по углам не припомнить. Нынешняя сборная собрана, скорее, по принципу солянки: раздать места и роли по максимуму, угодить главному активу – спортсменам. А дальше как получится.

Может, и хорошо, что этот эксперимент не получится проверить на самом строгом уровне.

А в конце июня предстоят выборы СБР, и вся конструкция может поменяться.

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; East News/AP Photo/Matthias Schrader