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Игроки «Мадрида» придумали для Камавинги новое прозвище. Его сравнили с чемпионом мира и Европы

Биксант Лизаразю
Лука Модрич Лука Модрич
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Провел пару лет в «Атлетике» из Бильбао, но стал легендой «Баварии».

После победы над «Атлетико» (3:1) Эдуардо Камавинга поделился в своем аккаунте несколькими фотографиями. Это привлекло внимание Лукаса Васкеса и Луки Модрича. Оба сравнили француза с Биксантом Лизаразю.

После того, как Кама вышел на позиции левого защитника, кажется это его новое прозвище. И в мадридском дерби он выглядел слева потрясающе.

Лизаразю − французский левый защитник, который играл в 90-х и начале «нулевых». Считался одним из лучших крайних защитников своего поколения. Вместе с Францией он стал чемпионом мира и Европы, а с «Баварией» взял все внутренние титулы и Лигу чемпионов.

С таким прозвищем есть одна небольшая проблема − вундеркинд «Мадрида» не очень любит играть на этой позиции.

После мадридского дерби пользователь Kashama___ написал следующее: «Номер 12 продолжит играть на позиции левого защитника». Позже Камавинга ответил ему: «Не начинай».

Нравится ему или нет, но в воскресенье против «Сосьедада» Камавинге возможно вновь придется закрыть проблемную позицию.

5 комментариев

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Sendu Chiss
Ответ Антон
Поражаюсь как Анчелотти игроков раскрывает с неожиданных сторон. Что он сделал с Вальверде, и теперь делает с Камавинга (склоняется фамилия?). Да и с Васкесом, пожалуй, тоже его заслуга.
Ты путаешь,это сделал первый Дешам с Камавингой
0
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MikeVL
Ответ RealM_13
А может он на этой позиции заиграет и переквалифицируется в флангого защитника.
Может стать вроде Васкеса. Который не на своей позиции играет ,и его вечно за это все критикуют. У Камавинга есть все для позиции флангового защитника, габариты,отбор(очень не плохой),пас,навес(вообще шикарный,),может немного скорости не хватает. Пусть играет,если реально не кому.
0
0
0
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Антон
Поражаюсь как Анчелотти игроков раскрывает с неожиданных сторон. Что он сделал с Вальверде, и теперь делает с Камавинга (склоняется фамилия?). Да и с Васкесом, пожалуй, тоже его заслуга.
+1
0
+1
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corazón blanco
Нравится, что Камавинга универсален, вчера шикарно сыграл на "новой" для себя позиции, лучший игрок матча.
+3
0
+3
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RealM_13
А может он на этой позиции заиграет и переквалифицируется в флангого защитника.
+2
0
+2
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