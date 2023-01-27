Игроки «Мадрида» придумали для Камавинги новое прозвище. Его сравнили с чемпионом мира и Европы

Провел пару лет в «Атлетике» из Бильбао, но стал легендой «Баварии».

После победы над «Атлетико» (3:1) Эдуардо Камавинга поделился в своем аккаунте несколькими фотографиями. Это привлекло внимание Лукаса Васкеса и Луки Модрича. Оба сравнили француза с Биксантом Лизаразю.

После того, как Кама вышел на позиции левого защитника, кажется это его новое прозвище. И в мадридском дерби он выглядел слева потрясающе.

Лизаразю − французский левый защитник, который играл в 90-х и начале «нулевых». Считался одним из лучших крайних защитников своего поколения. Вместе с Францией он стал чемпионом мира и Европы, а с «Баварией» взял все внутренние титулы и Лигу чемпионов.

С таким прозвищем есть одна небольшая проблема − вундеркинд «Мадрида» не очень любит играть на этой позиции.

После мадридского дерби пользователь Kashama___ написал следующее: «Номер 12 продолжит играть на позиции левого защитника». Позже Камавинга ответил ему: «Не начинай».

Нравится ему или нет, но в воскресенье против «Сосьедада» Камавинге возможно вновь придется закрыть проблемную позицию.