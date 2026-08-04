Переезд Яна Диоманде на «Бернабеу» превратился в настоящую сагу. Когда казалось, что «Мадрид» и «РБ Лейпциг» договорились о переходе, сделка оказалась под угрозой срыва. Так, по крайней мере, сообщает пресса.

Бывшие представители ивуарийца из Maxidel Management утверждают, что, несмотря на переход игрока в Roc Nation Sports International, именно они по-прежнему обладают правом вести переговоры о его трансфере. Если эти претензии подтвердятся, сделку могут оспорить, а «королевский клуб» рискует столкнуться с юридическими проблемами .

Ян не приехал на сборы «Лейпцига», сославшись на болезнь . Марсель Шефер при этом уверяет , что соглашение с «Мадридом» так и не было достигнуто: «Несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам сообщили, что сделка заключена, или даже сказали «here we go». Это совершенно не так. Мы еще не на этой стадии».

И тут сам Диоманде решает выложить загадочный пост. Футболист запостил ролик с совершенно обычными танцами, куда интереснее подпись – набор эмодзи, в котором болельщики увидели намек на скорый переход в «Мадрид».

Песочные часы намекают на скорый трансфер, а белое сердце, очевидно, олицетворяет «сливочных».

Когда Ян доедет до «Бернабеу»?