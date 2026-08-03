🎥 Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж. В ролике появился и вингер
Винисиус и Вирджиния закатили вечеринку по случаю завершения совместного отпуска. Девушка поделилась кадрами с праздника в стиле нулевых.
Вирджиния сняла челлендж, в котором участники показывают, как меняется их состояние после каждого выпитого бокала. В ролик залетел Винисиус: выпил изотоник и заодно сделал очередную рекламу.
Бразилец уже прибыл в расположение «Мадрида» и прошел медобследование. Пресса, однако, продолжает сообщать об активном интересе к вингеру со стороны «Арсенала».
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