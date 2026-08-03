Тони Кроос продолжает развлекать подписчиков в соцсетях. На этот раз он поделился инфографикой, сравнивающей великих тренеров по скорости, с которой они завоевывали трофеи в Лиге чемпионов.

Рекордсменом по титулам оказался Карло Анчелотти, итальянец добился такого результата за 19 лет. Самая впечатляющая статистика у Зинедина Зидана – три кубка за три года. Именно заслуги француза Кроос отметил эмодзи.

Тони может похвастаться и тем, что работал с тремя специалистами из столь солидного списка. В «Мадриде» немец помог Зидану и Анчелотти завоевать ЛЧ, а в «Баварии» полузащитника успел потренировать Гвардиола.

Именно Пепа Кроос считает идеальным тренером для себя:

«Гвардиола до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если нужно сделать выбор идеального тренера для моего стиля футбола, то это Гвардиола. Мне понравилось работать год под его руководством. Пеп сделал меня сильнее».

Что за карьера!