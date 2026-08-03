Тони Кроос продолжает развлекать подписчиков в соцсетях. На этот раз он поделился инфографикой, сравнивающей великих тренеров по скорости, с которой они завоевывали трофеи в Лиге чемпионов.
Рекордсменом по титулам оказался Карло Анчелотти, итальянец добился такого результата за 19 лет. Самая впечатляющая статистика у Зинедина Зидана – три кубка за три года. Именно заслуги француза Кроос отметил эмодзи.
Тони может похвастаться и тем, что работал с тремя специалистами из столь солидного списка. В «Мадриде» немец помог Зидану и Анчелотти завоевать ЛЧ, а в «Баварии» полузащитника успел потренировать Гвардиола.
Именно Пепа Кроос считает идеальным тренером для себя:
«Гвардиола до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если нужно сделать выбор идеального тренера для моего стиля футбола, то это Гвардиола. Мне понравилось работать год под его руководством. Пеп сделал меня сильнее».
Что за карьера!
Смотришь на игру ничего не особенного вроде, но все движения такие выверенные, такие точные- короткие длинные пасы, пасы на ход, угловые..каждое движение осмысленное, это был кайф, спасибо Тони