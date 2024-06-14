Возвращение Конора отменяется, Чимаев «жестоко» заболел и снялся с боя – жуткая ночь в UFC

Срыв двух главных боев лета.

Ночная катастрофа для UFC: сразу два главных боя предстоящих турниров отменены. Хамзат Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера на UFC Saudi Arabia (22 июня), а Конор Макгрегор травмировался и сорвал собственный камбек против Майкла Чендлера на UFC 303 (29 июня).

Сначала Конор отменил пресс-конференцию в Дублине, а теперь снялся из-за травмы

Слухи о срыве боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера на UFC 303 ходили последние несколько недель. Все началось с отмены пресс-конференции в Дублине в начале июня – Конор извинился перед болельщиками и сказал про независящие от него и промоушена факторы.

После этого главный журналист по MMA Ариэль Хельвани сказал, что бой находится в подвешенном состоянии, а UFC активно ищет замену. После этого динамика менялась: Хельвани писал, что шансы на проведение все же есть, Конор выкладывал фото из зала и октагона, а лига даже опубликовала официальный трейлер.

При этом Конор будто дразнил болельщиков, выложив фото из больницы. Алекс Волкановски сразу написал, что готов спасти турнир, но официально слухи об отмене поединка никак не комментировались ни одной из сторон. Но теперь все подтвердилось: Конор выбыл из-за травмы, их бой с Чендлером на UFC 303 отменен.

Накануне Чендлер выкладывал пост, где отметил, что ни он, ни Конор ни разу не снимались с боев (хотя это не так) – сразу после этого Дана Уайт объявил об отмене. Лига быстро нашла замену: турнир в Лас-Вегасе возглавят Алекс Перейра и Иржи Прохазка, которые в реванше подерутся за пояс в полутяжелом весе.

Конор и Чендлер суммарно не выступали в клетке уже пять лет. Какой характер травмы у Конора и что дальше будет делать Чендлер – неизвестно. Но бой, который обсуждается уже давно, снова подвис. Хельвани отмечает, что поединок может пройти в августе или сентябре.

«Если Макгрегор не выйдет на бой 29 июня, чтобы подраться с Майклом Чендлером, то считайте, что он объявил об уходе из спорта», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен. Соннен прав и мы уже не увидим Конора в клетке?

Уайт заявил, что Чимаев слетел из-за «жестокой, жестокой болезни». Это не в первый раз – в начале-2021 он болел коронавирусом в тяжелой форме

Первые сообщения, что Чимаев не выступит 22 июня, появились еще вечером. Подтверждение пришло уже после полуночи: боец Мухаммад Эскирханов выложил фото Чимаева из больницы с подписью «За каждой тягостью наступает облегчение», а чуть позже Дана Уайт в соцсетях сообщил, что Хамзат «жестоко, жестоко болен».

Уже с утра его менеджер Мехди Шамммас сделал заявление: «Упорную болезнь, не отступавшую от Хамзата на протяжении большей части тренировочного лагеря, не удалось вылечить вовремя. В течение последнего времени он несколько раз попадал в больницу. Его состояние сохранялось в секрете, вся команда отчаянно пыталась найти решение.

После того как были использованы все возможные методы лечения, команда пришла к общему выводу, что так продолжать нельзя. Выходить не подготовленным должным образом против такого грозного соперника, как Уиттакер, к сожалению, невозможно».

Карьере Чимаева уже не в первый раз мешают тяжелые болезни. В начале 2021 года он болел тяжелой формой коронавируса. Его менеджер рассказывал, что после одной из тренировок Хамзату не хватило сил вернуться в номер и он уснул прямо в лобби отеля.

Ситуация настолько усугубилась, что Чимаев подумывал о завершении карьеры. В марте-2021 он написал в соцсетях: «Думаю, я уже все. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне «хватит». Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC». Примерно тогда же из-за последствий болезни Чимаева отменился его поединок против третьего номера полусреднего веса на тот момент Леона Эдвардса.

Не так давно Чимаев снова заболел. В конце 2023 года он подхватил неназванную инфекцию. «Я болел четыре или пять недель и больше недели был в больнице. Никогда не стакивался с подобной дрянью. Для меня это было хуже, чем коронавирус», – рассказывал Чимаев. Тогда же он выложил фотографии с ужасной сыпью по всему телу.

Дана Уайт и его команда матчмейкеров быстро сориентировались. Икрам Алискеров, который должен был драться на турнире в Лас-Вегасе против Антонио Троколи (не в топ-15), теперь летит в Саудовскую Аравию на поединок против топ-3 рейтинга и одного из лучших средневесов в истории UFC – Роберта Уиттакера.

Похоже, Алискеров еще вчера знал, что может выйти на коротком уведомлении. В 12 часов дня он выложил пост в соцсетях с текстом «Я ожидаю» и эмодзи пишущей ручки. Уже вечером он выложил пост, дублирующий сообщение Роберта Уиттакера: «Любой соперник, в любом месте, в любое время».

Алискерова, как и Чимаева, преследуют постоянные отмены поединков. В июле-2023 он должен был драться против Пауло Косты, но тот снялся с боя. На UFC 294 состоялся поединок Алискерова и Нассурдина Имавова: соперник Икрама снова снялся с боя. В итоге он подрался против Уорли Алвеса на коротком уведомлении.

Поединок против Троколи на этих выходных тоже собирался экстренно: изначально Алискеров должен драться против Андре Муниза, но тот снялся. Похоже, все отмены пошли на пользу Алискерову: теперь он занял место Чимаева, побеждавшего его в Brave CF, и в случае победы над Уиттакером станет одним из главных претендентов на титул.

Сколько Конор заработал за всю карьеру в UFC?

Фото: Gettyimages.ru /Stacy Revere, James Gilbert